  • என்னை யாரும் அடக்க முடியாது - சென்னையில் விஜய் தெறி பேச்சு!

ஜனநாயகன் படம் சர்ச்சை மற்றும் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்ற நிலையில் விஜய் என்ன பேச போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருந்தது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 25, 2026, 02:10 PM IST
  • சென்னையில் விஜய் பேச்சு.
  • இன்று ஆலோசனை கூட்டம்.
  • திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநில, மாவட்ட அளவிலான கழக செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று சென்னையில் பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது. விஜய் தலைமையில் நடந்த இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டு பேசினர். குறிப்பாக விஜய் என்ன பேசப் போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்தது. காரணம் கடைசியாக ஈரோடு பொதுக்கூட்டத்திற்கு பிறகு பொதுவெளியில் எங்கும் விஜய் மக்களை சந்தித்து பேசவில்லை. இதற்கிடையில் ஜனநாயகன் படம் சர்ச்சை மற்றும் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்ற நிலையில் விஜய் என்ன பேச போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருந்தது. கட்சியின் நிர்வாகிகள் பேசிய பிறகு கடைசியாக விஜய் பேசினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

விஜய் என்ன பேசினார்?

நாம் நமது அரசியல் பயணத்தின் மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். இதை நான் ஏன் இவ்வளவு அழுத்தமாக சொல்கிறேன் என்றால், ஏதேனும் அழுத்தம் இருக்குமோ என்று நினைக்கிறீர்களா? அழுத்தமா? நமக்கா? இந்த அழுத்தத்திற்கெல்லாம் அடங்கிப் போகிற ஆளா நான்? இந்த முகத்தைப் பார்த்தால் அப்படியா தெரிகிறது? அழுத்தம் இருக்கிறதா என்று கேட்டால், இருக்கிறது; இல்லையென்று சொல்லவில்லை. ஆனால், அது நமக்கல்ல, மக்களுக்கு. மாறி மாறி ஆட்சி செய்த கட்சிகளால் ஏமாற்றப்பட்ட மக்கள், மிகுந்த மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இப்போது தவெகவை மட்டுமே நம்பியிருக்கிறார்கள். அந்த நம்பிக்கையை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும்.

பாஜகவிடம் அதிமுக நேரடியாகவே சரணடைந்துவிட்டது. அவர்கள் கொள்கை ரீதியாக தங்களை தாங்களே இழந்துவிட்டார்கள். திமுக ஒரு தீய சக்தி. அவர்கள் ஆட்சியிலும் சரி, அரசியலிலும் சரி, ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமாக செயல்படுகிறார்கள். விழித்திருக்கும்போதே நம் கண்களை தோண்டி எடுக்கக்கூடிய ஆபத்தான சக்தி அது. நான் அரசியலுக்கு வந்தது சம்பாதிக்க அல்ல. எனக்கு அந்த தேவையே இல்லை. என் அரசியல் பயணத்தில் ஒரு பைசா கூட ஊழல் செய்ய மாட்டேன்; கட்சியிலும் ஊழலை அனுமதிக்க மாட்டேன். ஒரு துளி ஊழல் கூட என் மீது படியாது.

நமது கட்சி நேர்மையான அரசியலை முன்னிறுத்தி செயல்படும். ஊழலற்ற நிர்வாகம் தான் நமது தாரக மந்திரம். மக்கள் நம்மை நம்பி வாக்களிக்கும்போது, அந்த நம்பிக்கையைக் காப்பாற்றுவது நமது கடமை. கட்சிக்குள் கோஷ்டி பூசல் இருக்கக்கூடாது, அனைவரும் ஒற்றுமையாகச் செயல்பட்டால் மட்டுமே 2026-ல் ஆட்சியைப் பிடிக்க முடியும். நமது இலக்கு 2026. அதற்கு இன்னும் சிறிது காலமே உள்ளது. ஒவ்வொரு நாளும் முக்கியமானது. சோர்வின்றி உழையுங்கள்

நம்மைப் பார்த்து பலர் பயப்படுகிறார்கள். 'விஜய் புதிதாக வந்திருக்கிறார், இவரால் என்ன செய்ய முடியும்?' என்று சிலர் குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்கள். கடந்த 30 வருடங்களாகவே என்னை இப்படித்தான் குறைத்து மதிப்பிட்டார்கள். ஆனால், மக்கள் என்னைச் சரியாகக் கணித்து, எனக்குரிய இடத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அரசியலிலும் அது நடக்கும்

நடைபெறவுள்ள தேர்தல் ஒரு சாதாரணத் தேர்தல் அல்ல; இது ஒரு ஜனநாயகப் போர். இந்தப் போரில் முன்னின்று களமாடப்போகும் தளபதிகள் நீங்கள் தான். ஆளுங்கட்சியின் அதிகார பலத்தையும், பண பலத்தையும் எதிர்கொள்ள நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். பூத் கமிட்டிகளைப் பலப்படுத்தி, மக்களை நேரடியாகச் சந்தித்து வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும். கள்ள ஓட்டு போடுவதை தடுக்க விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்

