English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய்யின் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்! செங்கோட்டையனுக்கு வழங்கப்பட்ட முக்கிய பொறுப்புகள்!

விஜய்யின் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்! செங்கோட்டையனுக்கு வழங்கப்பட்ட முக்கிய பொறுப்புகள்!

செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்ததும் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட முக்கிய பொறுப்புகள் குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 27, 2025, 11:29 AM IST
  • தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன்!
  • விஜய்யின் ‘மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்’.
  • வழங்கப்பட்ட முக்கிய பொறுப்புகள் என்னென்ன?

Trending Photos

செவ்வாய்க்கிழமையில் செய்யக்கூடாத தவறுகள்! கடன்ல மாட்டிப்பீங்க..
camera icon7
Tuesday
செவ்வாய்க்கிழமையில் செய்யக்கூடாத தவறுகள்! கடன்ல மாட்டிப்பீங்க..
ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம் Cancel.. போஸ்ட் எல்லாமே டெலீட்! என்ன காரணம்?
camera icon7
Smriti Mandhana
ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம் Cancel.. போஸ்ட் எல்லாமே டெலீட்! என்ன காரணம்?
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா? அரசு ஊழியர்களுக்கு லாபமா, நஷ்டமா?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா? அரசு ஊழியர்களுக்கு லாபமா, நஷ்டமா?
தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்
camera icon7
TNSTC
தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்
விஜய்யின் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்! செங்கோட்டையனுக்கு வழங்கப்பட்ட முக்கிய பொறுப்புகள்!

அதிமுகவின் முன்னாள் மூத்த தலைவரும், 50 ஆண்டுகால அரசியல் அனுபவம் வாய்ந்தவருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்துள்ளார். கட்சியில் இணைந்த கையோடு, அவருக்கு மிக உயரிய பொறுப்புகளை வழங்கி தளபதி விஜய் கௌரவித்துள்ளார். அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள் என்னென்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதிமுகவிலிருந்து விலகிய செங்கோட்டையன், நேற்று சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தவெக அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்தார். அங்கு அவரை அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் என். ஆனந்த் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர். மாலை 4.30 மணியளவில் தவெக தலைவர் விஜய்யை அவர் நேரில் சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பு தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: செங்கோட்டையன் திமுகவில் இணையாமல் போனதற்கு யார் காரணம் தெரியுமா?

ரகசிய ஆலோசனை

இந்த சந்திப்பின்போது இரண்டு கட்டங்களாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முதல் கட்ட ஆலோசனையில் விஜய், செங்கோட்டையன் ஆகியோருடன் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் ஜான் ஆரோக்கியசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். அதை தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்ட ஆலோசனை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இதில் விஜய், செங்கோட்டையன் மற்றும் ஜான் ஆரோக்கியசாமி ஆகிய மூவர் மட்டுமே சுமார் ஒரு மணி நேரம் தீவிரமாக விவாதித்தனர். கட்சியின் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்தும், செங்கோட்டையனின் பங்கு குறித்தும் இதில் விரிவாக பேசப்பட்டதாக தெரிகிறது.

வழங்கப்பட்ட முக்கிய பொறுப்புகள்

இந்த சந்திப்பின் முடிவில், செங்கோட்டையனுக்கு இரண்டு மிகப்பெரிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி கட்சியின் நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக செங்கோட்டையன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது கட்சியில் மிக முக்கியமான நிர்வாக பொறுப்பாகும். கட்சியின் உள்விவகாரங்கள் மற்றும் நிர்வாக முடிவுகளில் அவருக்கு பெரும் அதிகாரம் இருக்கும். மேலும் அதிமுகவின் கோட்டையான கொங்கு மண்டலத்தை கைப்பற்றும் பொறுப்பு முழுமையாக செங்கோட்டையனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதியில் கட்சியின் வெற்றியை உறுதி செய்ய வேண்டியது அவரது கடமை. இதற்காக அவர் தேர்தல் வியூக நிபுணர் ஜான் ஆரோக்கியசாமியுடன் இணைந்து செயல்படுவார்.

நேரடி அதிகாரம்

செங்கோட்டையனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் முக்கிய அம்சமே, அவர் யாருக்கும் இடையில் பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை என்பது தான். கட்சி சார்ந்த எந்தவொரு விஷயமாக இருந்தாலும், இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களை தொடர்பு கொள்ளாமல், நேரடியாக தலைவர் விஜய்யிடமே ரிப்போர்ட் செய்யலாம் என்ற சிறப்பு அதிகாரம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது கட்சியில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள முக்கியத்துவத்தை காட்டுகிறது. அரை நூற்றாண்டு கால அரசியல் அனுபவம் கொண்ட செங்கோட்டையனின் வருகை, தவெகவிற்கு பெரிய பலமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. குறிப்பாக, கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுகவிற்கு சவாலாகவும், திமுகவிற்கு போட்டியாகவும் தவெக உருவெடுப்பதில் செங்கோட்டையனின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க: வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் புதிய புயல் - பொதுமக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamilaga Vetrri KazhagamvijaySengottaiyanDMKADMK

Trending News