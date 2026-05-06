தவெக ஆட்சியில் துணை முதல்வர் யார்? லிஸ்டில் இருக்கும் 3 பேர்?

காங்கிரஸ் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவை அளித்துள்ள நிலையில் இன்னும் வேறு எந்த எந்த கட்சிகள் ஆதரவு அளிக்க உள்ளார்கள் என்ற தகவல் இன்று வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : May 6, 2026, 08:15 AM IST
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றி உள்ளது. நாளை விஜய் முதல்வராக பதவி ஏற்க உள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகளும் நேரு அரங்கத்தில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. விஜய்க்கு பெரும்பான்மை நிரூபிக்க இன்னும் பத்து முதல் 12 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படுவதால் அதற்கான வேலைகளையும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். காங்கிரஸ் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவை அளித்துள்ள நிலையில் இன்னும் வேறு எந்த எந்த கட்சிகள் ஆதரவு அளிக்க உள்ளார்கள் என்ற தகவல் இன்று வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சர் பட்டியலும் தயாராகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 

துணை முதல்வர் யார்?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நாளை முதல்வராக பதவி ஏற்க உள்ள நிலையில், துணை முதல்வராக யார் இருப்பார்கள் என்ற கேள்விகள் தற்போது எழுந்துள்ளது. அண்டை மாநிலங்களில் மூன்று முதல் ஐந்து துணை முதல்வர்கள் இருந்துள்ளனர். கடந்த திமுக ஆட்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்று இருந்தார். இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சியில் யார் துணை முதல்வராக பொறுப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் துணை முதல்வர் பதவி கொடுக்கப்படுமா என்ற கேள்விகளும் ஒருபுறம் இருந்து வருகிறது. 

செங்கோட்டையனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா?

தமிழக வெற்றிக் கழகம் சீனியர் அரசியல்வாதிகள் இல்லாமல் தத்தளித்து கொண்டிருந்த நிலையில் செங்கோட்டையன் தனது ஆதரவை தெரிவித்திருந்தார். அதிமுகவில் இருந்து விலகிய அவர் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். அவர் வந்ததிலிருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் பல சிறப்பான முடிவுகளை எடுத்துள்ளது என்று சொல்லலாம். இந்நிலையில் அவர் துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு அரசியல்வாதி என்பதால் அவருக்கு துணை முதல்வர் பதவி கொடுப்பது சரியாக இருக்கும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் விஜயின் வலது கையாக நீண்ட நாட்களாக இருந்து வரும் புஸ்ஸி ஆனந்த்க்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படுமா என்ற கேள்விகளும் இருந்து வருகிறது. அவர் சென்னை தி நகர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று இருந்தார். அவருக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

கூட்டணி கட்சிகளுக்கு கிடைக்குமா?

தற்போது விஜய் 118 இடங்கள் என்ற மேஜிக் நம்பரை அடையவில்லை. அதனால் தற்போது கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. கூட்டணிக்கு வரும் கட்சிகள் தங்களுக்கு சில நிபந்தனைகளையும் வைக்கலாம். ஒரு சிலர் அமைச்சர் பதவி கேட்கலாம். ஒரு சிலர் துணை முதலமைச்சர் பதவி கேட்கலாம். அப்படி அவர்கள் கேட்டால் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கொடுக்குமா என்பது கேள்விக்குறியே. இருப்பினும் ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும். அதனால் கூட்டணி கட்சிகள் யாராவது துணை முதலமைச்சர் பதவி கேட்டால் கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும். நாளை விஜய் பதவி ஏற்க உள்ளார், அதில் யார் துணை முதலமைச்சர் என்று தெரிந்துவிடும்.

