  • விஜய் அடுத்து எங்கு பேச போகிறார்? நிர்மல்குமார் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

விஜய் அடுத்து எங்கு பேச போகிறார்? நிர்மல்குமார் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

பிறப்பால் துணை முதல்வரான உதயநிதி குறிஞ்சி இல்லத்தில் கொஞ்சம் கூட வெட்கமில்லாமல் தினமும் நாயுடன் விளையாடி புகைப்படம் போடுகிறார் - நிர்மல்குமார் விமர்சனம்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 4, 2026, 03:31 PM IST
உசிலம்பட்டி செல்வதற்காக சென்னையிலிருந்து இன்று மதியம் விமான மூலம் மதுரை வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இணை பொது செயலாளர் நிர்மல் குமார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். தொடர்ந்து அவர் கூறும் போது, சென்னையில் ஊரக வாழ்வாதாரத்துறை சார்பில் ஊதிய உயர்வு கேட்டு 2500க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் போராடிவரும் நிலையில், கடந்த மூன்று நாட்களாக தமிழக காவல்துறையினரால் மிகப்பெரிய அடக்குமுறைக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றனர். நுங்கம்பாக்கம் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் அவர்களை நீங்கள் ஊர்மேய வந்திர்களா என அசிங்கமாக பேசுகிறார். வாழ்வாதாரத்துக்காக போராடும் அவர்களை கூப்பிட்டு பேசக்கூட இந்த அரசு முன்வரவில்லை. பிறப்பால் துணை முதல்வரான உதயநிதி ஸ்டாலின் உங்களுக்கு அரசு செலவில் 5 ஸ்டார் போல் குறிஞ்சி இல்லம் உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க - தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.25 லட்சம் லோன்! பெண்களே விண்ணப்பிக்க ரெடியா? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

இரண்டு மாதம் தான்

ஆனால் அந்த இல்லத்தில் மக்கள் சந்திப்பு நடத்த தான் இல்லம் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா. கேளிக்கை விடுதி நடத்த இல்லை, கொஞ்சம் கூட வெட்கம் இல்லாமல் தினமும் நாயுடன் விளையாடி புகைப்படம் போடுகிறீர்கள். உங்கள் துறையில் பாதிக்கப்படும் பெண்களை சந்திக்க ஐந்து நிமிடம் இல்லையா? பொய்யான வாக்குறுதி குறித்து எல்லா திறப்பு மக்களையும் திமுக அரசியல் ஏமாற்றியது அமைதியாக போராட மக்களை எப்படி கையாள வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு தெரியவில்லை. இன்னும் இரண்டு மாதம் தான் உள்ளது. உதயநிதி அவர் வளர்க்கும் நாயை கூப்பிட்டு விட்டு குறிஞ்சி நிலத்திலிருந்து கிளம்பி விடுவார். பெண்களிடம் தவறாக பேசி அதிகாரியின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் முதல்வரும் துணை முதல்வரும் வருத்தப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்பது எங்கள் கோரிக்கை. 

அதிமுக கூட்டணி!

தலைவர் சார்பில் நாங்கள் அனைவரும் அவருடன் ஒரு உறுதுணையாக இருப்போம். அண்ணா நகர் சிறுமி போக்சோ வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டது.இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை முதல்வர் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அமித்ஷா சொல்லிவிட்டா,ர் அதிமுக தலைமையில் கூட்டணி வெளியில் வந்தால் தான் விஜய்க்கு நாட்டு நடப்பு தெரியும் என எடப்பாடி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, கூட்டணி யார் அமைத்தார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும். பியூஸ் கோயல் முன்னாடி ஹோட்டலில் சந்தித்து அறிவிப்பை பாரதிய ஜனதா கட்சி வெளியிட்டது. அதிமுகவை பின்னுக்கு தள்ளி முன்னெடுப்பது பாஜக தான். அவர்கள் சேர்ந்து பயணிப்பது என்று முடிவு எடுத்த பின்னர் யார் தலைமையில் இருந்தால் என்ன அதில் ஒன்று பேசுவதற்கு ஒன்னும் இல்லை. யாரும் எடப்பாடியை சந்தித்து கூட்டணி உருவாக்கியதாக தெரியவில்லை. கூட்டணியை முன்னெடுத்தது பாஜக தான் கூட்டணி முடிவெடுத்து முதல் கூட்டம் பிரதமர் தலைமையில் நடைபெற்றது. 

அதிமுக இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் அறிவிப்புகள்

அதிமுக ஊழல் கட்சி ஆனால் ஜெயலலிதா ரோல் மாடல் என்கிறார் என எடப்பாடி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, புரட்சித்தலைவரும் புரட்சித் தலைவர் அம்மாவும் சரி திமுக கட்சியால் அவரை ஒரு வருடம் அலுவலகத்துக்கும் வரவிடாமல் ஒடுக்கினார்கள். அம்மா மீதான வழக்குகளில் பல வழக்கு தவறாக கையாளப்பட்டிருக்கலாம். வீட்டில் இருந்தவர்கள் தேர்தலை பயன்படுத்தி தவறாக கையாளப்பட்டு இருக்கலாம். மனசாட்சியைப் பொதுவாக அம்மா எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்பது மக்கள் கருத்து. அதிமுக இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் அறிவிப்புகள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் குறித்த கேள்விக்கு, அவரவர்கள் என்ன வாக்குறுதிகள் வேண்டாம் அள்ளி வீசலாம். வாக்குறுதிகளை யார் நிறைவேற்றுவார் என்ற நம்பிக்கையை யார் கொடுக்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும். 

மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை

இதுவரை திமுக கொடுத்த வாக்குறுதி என்ன நிறைவேற்றினார்கள். வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை மக்களுக்கு இல்லை. நாங்கள் கொடுக்கும் வாக்கை மக்கள் 100 சதவீதம் நிறைவேற்றுவார்கள். தவெக வாக்குறுதிகள் தயாராகி வருகிறது. விரைவில் அறிவிப்புகள் வரும். இவர்களைப் போல் போற போக்கில் தெளித்துவிட்டு போக முடியாது. ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளான செங்கோட்டையனை வைத்துவிட்டு எங்களை குறை கூறுகிறார் என்று எடப்பாடி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, எல்லோருக்கும் தெரியும். அண்ணன் செங்கோட்டையன் மீது என்னென்ன களங்கம் சுமத்தப்பட்டது என்று ஒரு குற்றச்சாட்டு கூட இல்லாத மனிதர். போற போக்கில் பேசுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மனிதன் செங்கோட்டையன் இல்லை. எப்படி பயணிக்க வேண்டுமென எங்கள் தலைவர் போன கூட்டத்தில் கூறினார் அதன்படி பயணிப்போம்.

அதிமுக - அண்ணாமலை!

41 உயிர்கள் பலியான குற்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் மேடையில் ஆடுகிறார். அவர் வாங்கிய சம்பளம் வெள்ளையவிட கருப்புதான் அதிகம் என ஜெயக்குமார் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, அதிமுகவில் இருந்து பேசுபவர்களை நாங்கள் பேச வேண்டாம் என்று தெளிவான விளக்கங்களை கொடுத்து விட்டோம். மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட வரை பற்றி நாங்கள் பேச விரும்பவில்லை தேர்தலில் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள். தவெகாவின் இன்ஜின் ஓட்டை இஞ்சின் என அண்ணாமலை கூறி அது கொடுத்த கேள்விக்கு, அண்ணாமலை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்று பேசுவார். ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு தவழ்ந்து காலில் விழுந்து தற்குறி பழனிசாமி என்று பேசினார். இன்று அவரே போய் ஒரே வருஷத்தில் அண்ணன் பழனிசாமியின் கீழ் அவரை முதல்வராக்க பாடுபடுவேன் என்று சொல்வது பொது வாழ்வில் இப்படி ஒரு கேவலமான நபர் பற்றி நாம் பேச வேண்டியது இல்லை என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. 

தேர்தல் பிரச்சாரம்!

தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் எப்போது தொடங்கப்படும் குறித்த கேள்விக்கு, காவல்துறை தரப்பில் இன்னும் அனுமதி மட்டும் பெண்டிங். அனுமதி வந்தவுடன் விரைவில் அறிவிப்போம். தவெக தலைவர் விஜயின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம் என்றார். கூட்டணிக்கு எந்தெந்த கட்சிகள் பேச்சுவார்த்தைக்கு இதுவரை வந்துள்ளன குறித்த கேள்விக்கு: அது எல்லாம் எங்கள் தலைவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டார்.

மேலும் படிக்க - மாதம் ரூ.1,500 வழங்கும் தமிழக அரசு.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? முக்கிய அறிவிப்பு

