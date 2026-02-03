அடுத்து வேலூரில் பேசப்போகும் விஜய்? தேதி மற்றும் இடம் எங்கு தெரியுமா?

தமிழக தேர்தல் களம் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அதிமுக மற்றும் திமுக கட்சிகள் கூட்டணியை உறுதி செய்து வரும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த தேர்தலில் தனியாக களமிறங்க உள்ளது. நேற்று கட்சியின் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழா பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் விஜய் கலந்து கொண்டு திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். மேலும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு விஜய் இருப்பதாகவும் அவர்கள் தேர்தல் நேரத்தில் வாக்களிக்க வெளியே வருவார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். விஜய்யின் இந்த பேச்சு தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது. இது தவிர தேர்தல் முடிவதற்குள் பல பொதுக்கூட்டங்களை நடத்த தமிழக வெற்றிக் கழகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | பட்டா மாறுதல் முதல் முதியோர் உதவித்தொகை வரை - அரசு இ-சேவை மைய அப்டேட்
அடுத்து பொதுக்கூட்டம்
கடைசியாக ஈரோட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் அடுத்ததாக பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி வேலூரில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. வேலூர் அருகில் உள்ள பள்ளிகொண்டா பகுதியில் தான் இந்த பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதற்கான வேலைகள் நடைபெற்று வருகிறது. வேலூரை சேர்ந்த தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் இதற்கான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆனால் பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த பொதுக்கூட்டம் தற்போது தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தேதி மாற்றத்திற்கு பல்வேறு காரணங்களும் கூறப்படுகிறது.
பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் பள்ளி தேர்வுகள் மற்றும் பல்வேறு பொது நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் இந்த தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் நேற்று கட்சியின் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழா நடைபெற்றதால் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் இந்த விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர். இதன் காரணமாகவும் வேலூரில் நடைபெற இருந்த பொதுக்கூட்டம் மாற்றி அமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
புதிய தேதி எப்போது
மற்ற பொதுக்கூட்டங்களை விட வேலூரில் நடைபெறும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தை பிரம்மாண்டமான முறையில் நடத்த விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார். வேலூரில் விஜய் என்ன பேச போகிறார், விஜயின் தேர்தல் அறிக்கை இங்கு வெளியாகுமா? என்னென்ன இடம் பெற உள்ளது? என்பது குறித்து எதிர்பார்ப்பு தற்போது அதிகரித்துள்ளது. விஜய் எப்போது பேசினாலும் அது அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. நேற்று நடைபெற்ற கட்சியின் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் திமுகவை நேரடியாக விமர்சித்த விஜய், அதிமுக என்ற பெயரை கூட சொல்லாமல் பாஜக கூட்டணி என்று கடந்து சென்றுள்ளார். இதுவும் தற்போது அதிமுக மத்தியில் புகைச்சலை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பிப்ரவரி கடைசி வாரத்தில் பொதுக்கூட்டம்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தரப்பிலிருந்து வேலூர் பொதுக்கூட்டம் தொடர்பாக எந்த ஒரு தகவலும் இதுவரை வெளியேறவில்லை. இருப்பினும் பிப்ரவரி 22 அல்லது 23ஆம் தேதிகளில் இந்த பொதுக்கூட்டம் நடைபெறலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக இந்த தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு காவல்துறை சார்பில் இருந்தும் சில சிக்கல்கள் கொடுக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. காவல்துறை ஏகப்பட்ட கண்டிஷன்களை தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு கொடுத்துள்ளதாக அம்மாவட்ட நிர்வாகிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இருப்பினும் காவல்துறையின் ஒத்துழைப்பிற்கு ஏற்றவாறு அனைத்து பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றும் தகவல்கள் கிடைக்கின்றன.
மேலும் படிக்க | தமிழக அரசு வழங்கும் இலவச வீட்டுமனை பட்டா! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ