திருச்சியில் விஜய்க்கு ரூம் இல்லை! தவெக எடுத்த புது ரூட்! திமுக நெருக்கடி?

இந்த மாதம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் திருச்சியில் தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்க உள்ள நிலையில் அவருக்கு திமுக தொடர்ந்து நெருக்கடி கொடுத்து வருகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 7, 2025, 09:57 AM IST
  • திருச்சியில் விஜய் பரப்புரை?
  • திமுக அரசு கொடுக்கும் நெருக்கடி!
  • புது ரூட்டை கையில் எடுத்த தவெக.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இன்னும் ஒரு தேர்தலை கூட சந்திக்காத விஜய்யின் தவெக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அரசியல் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். சமீபத்தில் மதுரையில் நடைபெற்ற இரண்டாவது மாநில மாநாடு மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் தொண்டர்கள் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே விக்கிரவாண்டியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநாடு வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்தது. 

மேலும் படிக்க: செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டதற்கு பாஜக காரணமா? நயினார் முக்கிய தகவல்!

திருச்சியில் பரப்புரை தொடங்கும் விஜய் 

வரும் செப்டம்பர் 13-ஆம் தேதி விஜய் தனது தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்க உள்ளார். தன்னுடைய முதல் மாநாட்டையே திருச்சியில் தான் நடத்த விஜய் திட்டமிட்டு இருந்தார். ஆனால் அங்கு சரியான இடம் கிடைக்காததால், விக்கிரவாண்டி தேர்வு செய்யப்பட்டது. இதன் காரணமாக தன்னுடைய தேர்தல் பரப்புரையை திருச்சியில் இருந்து தான் தொடங்க வேண்டும் என்று விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு இன்னும் விஜய் ஒரு முறை கூட விசிட் அடிக்காத நிலையில், திருச்சியில் இருந்து தொடங்கினால் உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் இந்த இடத்தை தேர்வு செய்துள்ளனர். 

விஜய்க்கு திமுக நெருக்கடி 

திருச்சியில் பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி கேட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் திருச்சி காவல் ஆணையரை சந்தித்து அனுமதி கடிதம் அளித்து இருந்தார். திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையத்தில் பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி கேட்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் காவல்துறை தரப்பிலிருந்து அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்க முடிவு செய்துள்ளனர். 

இந்நிலையில் திருச்சியில் விஜய் இரண்டு நாள் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது. ஆனால் விஜய் தங்குவதற்கு ஹோட்டல் ரூம் தர யாரும் முன் வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கு பாதுகாப்பு காரணங்கள் என்று கூறப்பட்டாலும், திமுகவின் அழுத்தம் இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனால் விஜய்யின் ஒட்டுமொத்த பிளானும் தற்போது மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது. 

அதன்படி அதிகாலையில் சென்னையில் இருந்து திருச்சி வரும் விஜய் பிரச்சாரத்தை முடித்துக்கொண்டு அன்று இரவே மீண்டும் சென்னை திரும்பும் படியான பிளான் போடப்பட்டுள்ளது. திருச்சியில் பிரச்சாரம் முடிந்த அடுத்த நாள் பெரம்பலூரில் பிரச்சாரம் செய்ய தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். மொத்தம் 120 நாட்கள் தேர்தல் பரப்புரையில் விஜய் ஈடுபட உள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது. விஜயின் இந்த தேர்தல் பிரச்சாரம் தமிழக அரசியலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அரசியல் வல்லுநர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க: உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களா? உங்களுடன் ஊழல் முகாம்களா? அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!

