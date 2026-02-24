வடசென்னையை குறிவைக்கும் விஜய்? மூன்று முக்கிய காரணங்கள் இது தான்!

இந்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தான் பேசு பொருளாக இருந்து வருகிறது. திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வந்த நிலையில், இந்த முறை மும்முனை போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகம் முழுவதும் முக்கியமான அரசியல் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. இந்நிலையில் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் என்ற கேள்விகள் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது. நாகப்பட்டினம், தூத்துக்குடி, விருகம்பாக்கம், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய தொகுதியின் பெயர்கள் அடிபட்டு வந்த நிலையில் தற்போது பெரம்பூர் தொகுதியை தேர்வு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அங்கு நடந்த செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் இதற்கான தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தீர்மானம்
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை வியாசர்பாடியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பொதுச் செயலாளர் என் ஆனந்த், செங்கோட்டையன் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகிய முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, இன்றிலிருந்து சென்னை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கோட்டை. நமது தலைவர் விஜய் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என்று தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன் என்று பேசினார். மேலும் பொதுச்செயலாளர் என் ஆனந்த் இதனை வழிமொழிய அங்கிருந்து நிர்வாகிகள் உற்சாக கடலில் மூழ்கினர்.
பெரம்பூர் தொகுதியை குறிவைக்க காரணம்?
பல்வேறு தொகுதிகள் பேசப்பட்டு வந்த நிலையில் விஜய் ஏன் பெரம்பூர் தொகுதியை தேர்வு செய்தார் என்பதற்கான காரணங்களும் கூறப்படுகிறது. பெரம்பூர் தொகுதியில் அன்றாட வேலைக்கு செல்லும், அடித்தட்டு மக்கள் அதிகமாக வசிக்கின்றனர். உழைக்கும் மக்கள் அதிகம் உள்ள தொகுதி இது என்பதால் விஜய்க்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எடுத்த சர்வே முடிவுகளும் அதையே தான் சொல்கிறது. தனது அரசியல் பயணத்தை சென்னையின் மையப் பகுதியில் இருந்து தொடங்க விஜய் எண்ணி உள்ளார் என்றும், இது சென்னையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும், அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கும் நல்ல தொடர்பும் இருப்பதாகவும், இதனால் தான் இந்த தொகுதியை தேர்வு செய்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
திமுகவிற்கு நேரடி சவால்
பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் களமிறங்கினால் அது திமுக அரசுக்கு பெரும் சவாலாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது. பொதுவாக சென்னை திமுகவின் கோட்டை என்று கூறப்படுகிறது. அப்படி திமுகவின் கோட்டையிலேயே விஜய் வென்றால் அது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அடியாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் தான் விஜய் ஒவ்வொரு காய்களையும் பார்த்து பார்த்து நகர்ந்து வருகிறார். விஜய் பெரம்பூரில் போட்டியிடுவது உறுதியாகும் பட்சத்தில் அந்த பகுதியில் இன்னும் தீவிரமான களப்பணிகள் இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
