பரபரப்பான அரசியல் சூழல்! விஜய் எடுத்த அதிரடி முடிவு - காவல்துறை அனுமதி!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தலுக்கான பணிகளில் மும்முரமாக இறங்கி உள்ளது. விஜய் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து வருகிறார். இந்த கூட்டங்களில் விஜய் பேசுவது மக்கள் மத்தியில் நல்ல ஒரு வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. சமீபத்தில் வேலூரில் விஜய் கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசி இருந்தார். அதுவரையில் திறந்த வெளியில் நடந்த இந்த சந்திப்புகள் முதல் முறையாக கூடாரம் அமைக்கப்பட்டது. தற்போது வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால் நிர்வாகிகளின் பாதுகாப்பிற்காக இதுபோன்ற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் அடுத்ததாக டெல்டா மாவட்டமான தஞ்சாவூரில் விஜய் பேச உள்ளார். வரும் மார்ச் 4ம் தேதி தஞ்சாவூரில் உள்ள செங்கிப்பட்டியில் கட்சி நிர்வாகிகளை விஜய் சந்தித்து பேச உள்ளார்.
தஞ்சையில் மாபெரும் ஏற்பாடுகள்!
தஞ்சாவூரில் 8 சட்டமன்ற தொகுதியை சேர்ந்த கட்சி நிர்வாகிகளை விஜய் சந்தித்து பேச உள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக தஞ்சை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் செங்கிப்பட்டி என்ற இடத்தை தேர்வு செய்துள்ளனர். மார்ச் 4-ம் தேதி காலை 10 மணி முதல் மதியம் 3 வரை இந்த நிர்வாகிகள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதற்கு முன்பே தஞ்சாவூரில் விஜய் பேச திட்டமிட்டு இருந்த நிலையில், சில காரணங்களால் தள்ளிப் போய், தற்போது மார்ச் மாதம் நடைபெற உள்ளது. இந்த மாபெரும் நிர்வாகியில் சந்திப்பை எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல், வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்காக தஞ்சை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் தஞ்சை மாவட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் அனுமதி வேண்டி மனு அளித்திருந்தனர்.
இந்த மனுவில் கூட்டத்திற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் உரிய அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவை பெற்றுக் கொண்ட தஞ்சை மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் தேர்வு செய்த இடத்தை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர். பிறகு வழக்கமான சில நிபந்தனைகளுடன் இந்த கூட்டத்திற்கு அனுமதி அளித்துள்ளனர். விஜய் பேச போகும் இடம் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அருகில் இருப்பதால் போக்குவரத்தில் எந்த இடையூறும் ஏற்படக்கூடாது என்பதில் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளனர்.
விஜய்யின் பிரச்சாரம்
சமீபத்தில் வேலூரில் பேசி இருந்த விஜய், "நான் நேரில் வந்து உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்பது தான் என் ஆசை. எதிர்க்கட்சியாக கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நமக்கு எதிராக நடக்கும் சூழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு தெரியும். நம் ஆட்சி அமைந்ததும், ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் நேரடியாக வந்து என் சொந்தங்களாகிய உங்களை சந்திப்பேன்" என்று பேசியிருந்தார். விஜய் அரசியலுக்கு வந்ததிலிருந்து அவர் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளும் நெருக்கடிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அவற்றை கடந்து தொடர்ந்து முன்னேறி சென்று கொண்டுள்ளார் விஜய். சமீபத்தில் அவரது குடும்பத்தில் இருந்தே குற்றசாட்டுகள் எழுந்த நிலையில் தஞ்சாவூரில் விஜய் என்ன பேசப்போகிறார் என்பதை பலரும் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டுள்ளனர். தேர்தல் நெருங்கி வருவதால் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு இன்னும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று விஜய் மக்கள் சந்திப்பு பணிகளில் ஈடுபடுவர் என்றும் கூறப்படுகிறது.
