English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பனையூரில் பரபரப்பு! தவெக அலுவலகத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு! என்ன காரணம்?

பனையூரில் பரபரப்பு! தவெக அலுவலகத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு! என்ன காரணம்?

கட்சியின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், ஏற்கனவே பல மாவட்டங்களுக்கு செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். இருப்பினும், சில முக்கிய மாவட்டங்கள் மற்றும் பகுதிகளுக்கான பொறுப்பாளர்கள் அறிவிக்கப்படாமல் விடுபட்டிருந்தனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 23, 2025, 01:18 PM IST
  • தமிழக வெற்றிக் கழகம்.
  • பனையூரில் குவிந்த தொண்டர்கள்.
  • மாவட்ட செயலாளர்கள் இன்று அறிவிப்பு.

Trending Photos

சென்னை மக்களே உஷார்... இனி இந்த 10 விதிமீறல்களுக்கு கேஸ் போடுவாங்க!
camera icon8
Chennai
சென்னை மக்களே உஷார்... இனி இந்த 10 விதிமீறல்களுக்கு கேஸ் போடுவாங்க!
2025ன் டாப் 10 தமிழ் வெப் தொடர்கள்! எந்த சீரிஸை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon10
tamil web series
2025ன் டாப் 10 தமிழ் வெப் தொடர்கள்! எந்த சீரிஸை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
டாப் 7 பணக்கார பெண்கள்.. உலக பட்டியலில் ஒரே ஒரு இந்தியர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
world Richest Women
டாப் 7 பணக்கார பெண்கள்.. உலக பட்டியலில் ஒரே ஒரு இந்தியர்! யார் தெரியுமா?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பனையூரில் பரபரப்பு! தவெக அலுவலகத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு! என்ன காரணம்?

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசியல் நகர்வுகள் நாளுக்கு நாள் வேகமெடுத்து வரும் நிலையில், இன்று அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் மிக முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகவுள்ளன. தமிழகம் முழுவதும் விடுபட்ட மாவட்டங்களுக்கான செயலாளர்கள் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியலை தலைமை இன்று வெளியிடுகிறது. இந்நிகழ்வில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் நேரில் கலந்துகொள்ள கூடும் என்ற தகவல் தொண்டர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை ஈசிஆர் சாலையில் பனையூரில் அமைந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகம் இன்று காலை முதலே விழாக்கோலமாகி உள்ளது. தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து, குறிப்பாக இதுவரை நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்படாத பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் குவிந்து வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | பேச்சுவார்த்தை தோல்வி: ஜாக்டோ-ஜியோ அதிரடி அறிவிப்பு.. அரசு ஊழியர்கள் கொந்தளிப்பு!

தலைவர் விஜய் பங்கேற்பு?

கட்சியின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், ஏற்கனவே பல மாவட்டங்களுக்கு செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். இருப்பினும், சில முக்கிய மாவட்டங்கள் மற்றும் பகுதிகளுக்கான பொறுப்பாளர்கள் அறிவிக்கப்படாமல் விடுபட்டிருந்தனர். அந்த மிஸ்ஸிங் லிஸ்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய விடுபட்ட நிர்வாகிகளின் பட்டியல் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவுள்ளது. இன்றைய நிகழ்வின் மைய புள்ளியாக கட்சியின் தலைவர் விஜய் இருப்பார் என்று நம்பப்படுகிறது. அவர் நேரில் வந்து, புதிதாக நியமிக்கப்படவுள்ள நிர்வாகிகளை சந்தித்து, அவர்களுக்கு தனது வாழ்த்துகளையும், எதிர்கால செயல்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனைகளையும் வழங்குவார் என்று கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தலைவர் விஜய் அலுவலகத்திற்கு விரைகிறார் என்ற தகவல் பரவியதாலேயே, தொண்டர்கள் கூட்டம் அலைமோத தொடங்கியுள்ளது.

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

தலைவர் விஜய்யின் வருகை மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களின் வருகையை கருத்தில் கொண்டு, பனையூர் அலுவலக வளாகத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வளாகம் முழுவதும் தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கவும், தலைவரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வழக்கமான அரசியல் கட்சி நிகழ்வுகளிலிருந்து மாறுபட்டு, ஒரு சிறப்பம்சமாக இன்றைய நிகழ்வில் பெண் பவுன்சர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இது காண்போரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கட்சி அலுவலகத்தின் நுழைவாயில் மற்றும் உட்புற பகுதிகளில் கருப்பு உடை அணிந்த பெண் பவுன்சர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பெண் தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், கூட்டத்தை கண்ணியமாக கையாளவும் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. விஜய் தனது மாநாடுகள் மற்றும் கூட்டங்களில் பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வரும் நிலையில், அலுவலக பாதுகாப்பிலும் பெண்களுக்கு வாய்ப்பளித்திருப்பது கட்சியின் முற்போக்கு சிந்தனையை வெளிப்படுத்துவதாக தொண்டர்கள் கருதுகின்றனர்.

அடுத்தகட்ட பாய்ச்சல்

சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கிதமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது காய்களை நகர்த்தி வருகிறது. பூத் கமிட்டி அமைப்பது, உறுப்பினர் சேர்க்கை போன்ற பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ள விஜய், தற்போது மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமனத்தை நிறைவு செய்வதன் மூலம், கட்சியின் நிர்வாக கட்டமைப்பை முழுமைப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளார். இன்று வெளியாகவுள்ள அறிவிப்பில், யார் யாருக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கப்போகிறது? இளைஞர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுமா? அல்லது அனுபவம் வாய்ந்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? என்ற கேள்விகள் அரசியல் களத்தில் எழுந்துள்ளன. தலைவர் விஜய்யின் வருகையும், இன்றைய அறிவிப்புகளும் த.வெ.க-வின் அடுத்தகட்ட அரசியல் பாய்ச்சலுக்கு அடித்தளமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | பாஜக கூட்டணிக்குள் தவெக...? நயினார் நாகேந்திரனின் கருத்து - இபிஎஸ் சொன்னது என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamilaga Vettri KazhagampanaiyurvijayDistrict SecretariesTVK

Trending News