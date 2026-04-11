விஜய்யின் பிரச்சாரம் அதிரடி ரத்து! தொடர்ந்து 2 முறை ரத்தாக காரணம் என்ன?

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026க்கான வாக்குப்பதிவு வருகின்ற ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் அனல் பறந்து வருகிறது. ஆளுங்கட்சி, பிரதான எதிர்க்கட்சி என அனைத்து கட்சிகளின் தலைவர்களும் தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தேர்தலில் முதல்முறையாகத் தனித்து களம் காணும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளிப் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்நிலையில், இன்று ஏப்ரல் 11 கடலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறவிருந்த விஜய்யின் தேர்தல் பிரசாரம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடர் பிரசாரத்தில் தவெக தலைவர்
சினிமாவில் இருந்து முழுநேர அரசியலுக்கு வந்துள்ள விஜய், தனது கட்சியின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். ஏற்கனவே சென்னை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, காரைக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய நகரங்களுக்கு நேரில் சென்று, மாபெரும் மக்கள் கூட்டங்களுக்கு மத்தியில் தனது பிரசாரத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளார். ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவருக்கு கிடைக்கும் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு, மாற்று அரசியல் கட்சிகளை திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. தென் மாவட்டங்களில் தனது முதற்கட்ட பிரசாரத்தை முடித்த அவர், அடுத்ததாக வட மாவட்டங்கள் மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் கவனம் செலுத்த தொடங்கியிருந்தார்.
இரண்டாவது முறையாக ரத்தாகும் கடலூர் பிரசாரம்
விஜய்யின் பிரசாரத் திட்டத்தின்படி, கடலூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மாபெரும் பிரசாரக் கூட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டிருந்தன. தொடக்கத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 9ம் தேதியன்று கடலூரில் தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் சென்று வாக்கு சேகரிப்பார் என அக்கட்சியின் தலைமை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது. ஆனால், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் தேர்தல் பணிகள் மற்றும் பிரசாரங்கள் சூடுபிடித்த காரணத்தினால், ஏப்ரல் 9ம் தேதி நடைபெறவிருந்த கடலூர் பிரசாரம் ஏப்ரல் 11ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தவெக சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அனுமதி கிடைத்தும் திடீர் ரத்து
ஒத்திவைக்கப்பட்ட திட்டத்தின்படி, இன்று ஏப்ரல் 11 கடலூர், வடலூர் உள்ளிட்ட நான்கு முக்கிய இடங்களில் விஜய்யின் பிரசாரம் மற்றும் ரோடு ஷோ நடைபெறுவதாக இருந்தது. இதற்காக காவல்துறை மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் உரிய அனுமதியும் பெறப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இன்று காலை பிரசாரத்திற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராகி வந்த நிலையில், கடலூரில் நடைபெறவிருந்த பிரசாரம் முற்றிலுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைமை திடீரென அறிவித்தது. போலீஸ் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட பின்பும் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான அதிகாரப்பூர்வக் காரணமாக நிர்வாக காரணங்கள் என்று கட்சி தரப்பில் சுருக்கமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்ட நெரிசல் மற்றும் பாதுகாப்பு
கரூரில் நடைபெற்ற தவெக நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலர் காயமடைந்தனர். கடலூரிலும் விஜய்யை காண லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரள்வார்கள் என்பதால், கடைசி நேரத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் ஏதேனும் சுணக்கம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் 12 நாட்கள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ள நிலையில், இன்னும் பல முக்கிய மாவட்டங்களை விஜய் கவர் செய்ய வேண்டியுள்ளது. இதனால் பயணத் திட்டங்களில் ஏற்பட்ட நடைமுறை சிக்கல்களும் இந்த ரத்துக்கு காரணமாக இருக்கலாம்.
தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்
தங்கள் அபிமான நட்சத்திரமும், அரசியல் தலைவருமான விஜய்யை நேரில் காண கடலூர், வடலூர், நெய்வேலி மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களும் தொண்டர்களும் இன்று காலை முதலே குவிய தொடங்கியிருந்தனர். பிரசார வாகனங்கள் செல்லும் பாதைகளில் கொடிகள் கட்டுவது, வரவேற்பு பேனர்கள் வைப்பது எனப் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகளை உள்ளூர் தவெக நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர். ஆனால், கடைசி நேரத்தில் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்பட்ட செய்தி வெளியானதால், அவர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர்.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய மாற்று சக்தியாக உருவெடுக்கத் துடிக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு, இந்த தேர்தல் மிக முக்கியமானதாகும். கடலூர் மற்றும் வடலூர் போன்ற பகுதிகள் அடங்கிய வன்னியர் பெல்ட் வாக்குகள் வட தமிழக அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவை. அந்த பகுதிகளில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த பிரசாரம் தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது, அங்குள்ள தொண்டர்களின் உற்சாகத்தைக் குறைக்குமா அல்லது மீண்டும் ஒரு புதிய தேதியில் விஜய் அங்கு பிரமாண்ட என்ட்ரி கொடுப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. தவெக தலைவர் விஜய்யின் கடலூர் பிரசாரம் எப்போது நடைபெறுவதாக இருந்தது?
முதலில் ஏப்ரல் 9ம் தேதி கடலூரில் விஜய் பிரசாரம் செய்வார் என அறிவிக்கப்பட்டு, பின்னர் அது ஏப்ரல் 11ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ஆனால், இன்று நடைபெறவிருந்த பிரசாரமும் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
2. போலீஸ் அனுமதி கிடைத்தும் விஜய்யின் பிரசாரம் ஏன் ரத்து செய்யப்பட்டது?
பிரசாரத்திற்கு உரிய அனுமதி பெறப்பட்டிருந்தாலும், நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக பிரசாரம் ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைமை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
3. கடலூரில் எந்தெந்த பகுதிகளில் விஜய் பிரசாரம் செய்யத் திட்டமிட்டிருந்தார்?
கடலூர், வடலூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள முக்கியப் பகுதிகளில் மாபெரும் பிரசாரக் கூட்டங்கள் மற்றும் ரோடு ஷோ நடத்த தவெக தரப்பில் விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
4. ரத்து செய்யப்பட்ட கடலூர் பிரசாரம் மீண்டும் எப்போது நடைபெறும்?
தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை கடலூர் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மீண்டும் அங்கு விஜய் எப்போது பிரசாரம் மேற்கொள்வார் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இதுவரை தவெக தலைமையிடமிருந்து வெளியாகவில்லை.
