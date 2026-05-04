விஜய் வெற்றி பெற்றால் முதல் கையெழுத்து என்ன? வெளியான முக்கிய தகவல்!

அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன. இந்த தேர்தலில் யார் ஆட்சியை பிடிக்க போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் உச்சத்தில் உள்ளது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டு அரசியலில் புதிய வரவாக களமிறங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சியை பிடிக்குமா என்ற கேள்வி அரசியல் களத்தில் பெரும் சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்வது என்ன?
தேர்தல் நடைபெறும் முன்பு வரை, விஜய் கட்சி ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறாது என பல விமர்சகர்களும் மூத்த அரசியல்வாதிகளும் கூறி வந்தனர். ஆனால், தேர்தலுக்கு பிந்தைய சில கருத்துக்கணிப்புகள் இந்த பிம்பத்தை முற்றிலுமாக உடைத்துள்ளன. இந்தியா டுடே போன்ற முன்னணி ஊடகங்கள், விஜய் தலைமையிலான தவெக குறைந்தபட்சம் 92 முதல் 120 தொகுதிகள் வரை வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளன.
மேலும், ஓய்வுபெற்ற முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ரவி போன்றவர்கள் நடத்திய மெகா எக்ஸிட் போல் சர்வேயில், விஜய்யின் கட்சி 121 இடங்களை பிடித்து அறுதி பெரும்பான்மையுடன் தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், திமுக அல்லது அதிமுக போன்ற பிரதானக் கட்சிகள் எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெறப்போகின்றன என்பதில் தெளிவான மற்றும் உறுதியான கருத்துக்கள் எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
விஜய்யின் அதிரடி வியூகங்கள்
கட்சியை தொடங்கிய நாள் முதலே, விஜய் தனது கட்சியை பலப்படுத்தும் பணிகளில் மிக தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். "தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு உடனடியாக அனைவரும் பனையூருக்கு திரும்ப வேண்டும்" என்று சமீபத்தில் தனது கட்சியின் வேட்பாளர்களுக்கு அவர் கட்டளையிட்டிருந்தார். அவரது தொண்டர்களும், வேட்பாளர்களும் இந்த தேர்தலில் தாங்கள்தான் வெற்றி பெறப்போகிறோம் என்ற அதீத நம்பிக்கையில் வேலை செய்து வருகின்றனர்.
மிக முக்கியமாக, எந்தவொரு பெரிய கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்காமல், 234 தொகுதிகளிலும் விஜய் தனித்து போட்டியிட்டது மக்களிடையே மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. "விஜய் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்பதை எந்த ஒரு சக்தியாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது" என்று தவெக-வின் முக்கிய நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் மிக உறுதியாக தெரிவித்து வருகின்றனர்.
வாக்குகள் யாருக்கு சாதகம்?
தற்போது அனைவரின் மனதிலும் எழும் ஒரே கேள்வி, விஜய் யாருடைய வாக்குகளை அதிகம் பிரிக்கப் போகிறார் என்பதுதான். அவர் ஆளும் கட்சியான திமுகவின் வாக்கு வங்கியை பிரிக்க போகிறாரா? அல்லது எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவின் வாக்குகளை பிரிக்க போகிறாரா? என்ற சந்தேகம் நிலவுகிறது. எம்.ஜி.ஆர் அல்லது என்.டி.ஆர் பாணியில் விஜய் தனது முதல் தேர்தலிலேயே மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்வாரா அல்லது மற்ற சில நடிகர்களை போல சறுக்கல்களை சந்திப்பாரா என்பது இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடையும் போது தெளிவாகத் தெரிந்துவிடும்.
விஜய் போடும் முதல் கையெழுத்து என்னவாக இருக்கும்?
ஒருவேளை இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றால், அவர் எந்தக் கோப்பில் முதல் கையெழுத்து போடுவார் என்ற தகவலும் தற்போது கசிந்துள்ளது. அதன்படி, முதலமைச்சராக பதவியேற்றதும் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர உரிமைத் தொகையை உயர்த்தி வழங்கும் கோப்பில்தான் அவர் தனது முதல் கையெழுத்தை இடுவார் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போதைய அரசால் மாதம் 1000 ரூபாயாக வழங்கப்பட்டு வரும் இந்த தொகை, தமது ஆட்சியில் 2500 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்று விஜய் தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்திருந்தார். எனவே, தான் கொடுத்த வாக்குறுதியின்படி அந்த திட்டத்தை உடனடியாக செயல்படுத்துவார் என்று கூறப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் நிஜமாகுமா என்பது இன்று வெளியாகும் இறுதித் தேர்தல் முடிவுகளைப் பொறுத்தே அமையும்.
