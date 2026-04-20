  • இன்று விஜய்யின் கடைசி பிரச்சாரம்! எங்கு தெரியுமா? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

இன்று விஜய்யின் கடைசி பிரச்சாரம்! எங்கு தெரியுமா? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

நேற்று திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியில் மாபெரும் ரோடு ஷோ நடத்திய விஜய், இன்று திருவள்ளூர் மற்றும் சென்னை மாவட்டங்களில் தனது தேர்தல் பிரசாரத்தை மேற்கொள்ள உள்ளார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 20, 2026, 07:02 AM IST
இன்று விஜய்யின் கடைசி பிரச்சாரம்! எங்கு தெரியுமா? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் நடைபெற உள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பிரசாரம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நாளையுடன் தேர்தல் பிரசாரம் முடிவடைய உள்ளதால், அனைத்து கட்சிகளும் தங்களின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிரமாக வாக்கு சேகரித்து வருகின்றன. இந்த தேர்தலில் ஒரு புதிய அரசியல் சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் தலைவர் விஜய், மாவட்டம் மாவட்டமாக சென்று தனது கட்சியின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்துச் சூறாவளி பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். பொதுக்கூட்டங்களை தாண்டி, மக்கள் மத்தியில் விஜய் மேற்கொள்ளும் ரோடு ஷோக்களுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய்யின் இறுதிக்கட்ட பிரசாரம் இன்றும் நாளையும் நடைபெற உள்ளது. அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

விஜய்யின் இன்றைய பிரசார பயணம்

நேற்று திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியில் மாபெரும் ரோடு ஷோ நடத்திய விஜய், இன்று திருவள்ளூர் மற்றும் சென்னை மாவட்டங்களில் தனது தேர்தல் பிரசாரத்தை மேற்கொள்ள உள்ளார். இது தொடர்பாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: "மக்கள் விரும்பும் முதல்வர் வேட்பாளர், வெற்றித் தலைவர் விஜய் அவர்கள், இன்று (20.04.2026, திங்கள்கிழமை) திருவள்ளூர் மற்றும் சென்னை மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்ள தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறையாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம்: இன்று முற்பகல் 11:30 மணி முதல், பொன்னேரி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பஞ்செட்டி பகுதியில் வெற்றித் தலைவர் அவர்கள் வாகனப் பிரசாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார். 

சென்னை மாவட்டம்: இதனையடுத்து, இன்று பிற்பகல் 3:00 மணி முதல் சென்னை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட வில்லிவாக்கம், அண்ணா நகர் மற்றும் விருகம்பாக்கம் ஆகிய தொகுதிகள் வழியாகச் திறந்தவெளி வாகனப் பிரசாரம் செய்ய அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரசார நிகழ்வுகளுக்காக, அனைத்து தரப்பினருக்கும் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

தொண்டர்களுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்

பிரசாரத்தில் கலந்துகொள்ள வரும் கழக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் யாரும், வெற்றித் தலைவர் அவர்களின் பிரசார வாகனத்தை இருசக்கர வாகனங்களிலோ அல்லது மற்ற வாகனங்களிலோ கண்டிப்பாக பின்தொடரக் கூடாது. இந்த விதிமுறையை அனைவரும் உறுதியாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அத்தோடு தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகளையும் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்கூட்டியே வந்து சாலையில் காத்திருப்பதை தவிர்க்குமாறும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும், கூட்ட நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு, இந்தத் தேர்தல் பிரசார நிகழ்வுகளில் கர்ப்பிணிப் பெண்கள், சிறுவர் - சிறுமியர், பள்ளி மாணவ - மாணவியர், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் உடல்நலம் குன்றியவர்கள் நேரில் வந்து கலந்துகொள்வதைத் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவர்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சிகளின் நேரலைகளில் நிகழ்ச்சியைக் கண்டு மகிழலாம். அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமே பிரசாரப் பகுதிகளில் பங்கேற்க முழு ஒத்துழைப்பு தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்."

நாளை நடைபெறும் மாபெரும் கூட்டம்

நாளை ஏப்ரல் 21 தேர்தல் பிரசாரம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், பிரசாரத்தின் கடைசி நாளான நாளை, சென்னையில் உள்ள நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ மைதானத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநில செயல்வீரர்கள் கூட்டம் மற்றும் பிரமாண்டமான பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கும், பூத் ஏஜெண்டுகளுக்கும் விஜய் முக்கிய ஆலோசனைகளை வழங்க உள்ளார். இந்த கூட்டத்தில் விஜய் ஆற்றப்போகும் இறுதிப் பிரசார உரை ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் மனநிலையையும் மாற்றும் வகையில் மிக அழுத்தமாக இருக்கும் என அரசியல் நோக்கர்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது விஜய்யின் பின்னால் பெருமளவில் இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் வாக்குகள் உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், நந்தனம் பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பேசப்போகும் பேச்சு மற்ற வயதினரையும் ஈர்க்கும் வகையிலும், நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையிலும் அமையும் என தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் உறுதியாக நம்புகின்றனர்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 எப்போது நடைபெற உள்ளது?

தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் வருகிற ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. 

2. தேர்தல் முடிவுகள் எப்போது அறிவிக்கப்படும்?

பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, தேர்தல் முடிவுகள் மே 4, 2026 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும். 

3. தமிழகத்தில் மொத்தம் எத்தனை வாக்காளர்கள் உள்ளனர்?

தேர்தல் ஆணையத்தின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி, தமிழகத்தில் சுமார் 5.67 கோடி பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் கணிசமானோர் 18-19 வயதுக்குட்பட்ட புதிய வாக்காளர்கள் ஆவர். 

