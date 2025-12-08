புதுச்சேரியில் விஜய் பிரச்சாரம்! இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க!

வருகின்ற 2026 தமிழக மற்றும் புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தல்களை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது அரசியல் பயணத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். இந்நிலையில், கரூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட துயர சம்பவத்தை தொடர்ந்து, புதுச்சேரியில் நடைபெறவுள்ள விஜய்யின் பிரச்சாரக் கூட்டத்திற்கு பலத்த கட்டுப்பாடுகளை காவல்துறை விதித்துள்ளது. உப்பளம் துறைமுக வளாகத்தில் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டம் குறித்த 5 முக்கிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ரோட்ஷோ ரத்து
முதலில் புதுச்சேரியில் பிரம்மாண்டமான Roadshow நடத்தத் தவெக திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும், போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கவும் காவல்துறை அதற்கு அனுமதி மறுத்தது. அதற்கு பதிலாக, உப்பளம் புதிய துறைமுக வளாகத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மைதானத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
5,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி
கரூரில் நடந்த நெரிசல் சம்பவத்தை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முறை கூட்டத்தில் பங்கேற்பவர்களின் எண்ணிக்கையை காவல்துறை கடுமையாக கட்டுப்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, அதிகபட்சம் 5,000 பேருக்கு மட்டுமே மைதானத்திற்குள் நுழைய அனுமதி வழங்கப்படும். மைதானம் 10 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 500 பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
க்யூஆர் கோடு கட்டாயம்
கூட்டத்தில் பங்கேற்க விரும்புபவர்கள் தவெக கட்சியால் வழங்கப்படும் க்யூஆர் கோடு கொண்ட பிரத்யேக அனுமதிச் சீட்டை வைத்திருக்க வேண்டும். பாஸ் இல்லாதவர்களுக்கு மைதானத்திற்குள் நுழைய அனுமதி கிடையாது. இது கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கவும், பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய நடவடிக்கையாகும்.
வெளியூர் ஆட்களுக்குத் தடை
இது புதுச்சேரி மக்களுக்காக நடத்தப்படும் கூட்டம் என்பதால், தமிழகம் உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களிலிருந்து வரும் தொண்டர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். மேலும் குழந்தைகள், கர்ப்பிணி பெண்கள், முதியவர்கள் மற்றும் உடல்நலம் குன்றியவர்கள் கூட்டத்திற்கு வருவதைத் தவிர்க்குமாறு காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வாகனம் மற்றும் பார்க்கிங் கட்டுப்பாடுகள்
விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு வரும் போது, அவரது வாகனத்தை இரு சக்கர வாகனங்களிலோ அல்லது வேறு வாகனங்களிலோ பின்தொடரக் கூடாது என்று தொண்டர்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மரம், சுவர், வாகனங்கள் மீது ஏறி நின்று பார்க்க கூடாது. வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு பாண்டி மெரினா, மைதானத்தின் பின்புறம் மற்றும் பழைய துறைமுக பகுதி ஆகிய மூன்று இடங்கள் மட்டுமே ஒதுக்கித் தரப்பட்டுள்ளன. விஜய் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 11 மணியளவில் மைதானத்திற்கு வருவார் என்றும், நண்பகல் 12 மணியளவில் உரையாற்றுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காலை 10.30 மணி முதல் 12.30 மணி வரை மட்டுமே தொண்டர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
