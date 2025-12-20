English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரஜினியிடம் இருந்து மிளகு ரசம் தான் கிடைத்தது, கோடிகள் இல்லை - தமிழருவி மணியன் பளீச்

Tamilaruvi Manian: 3 ஆண்டுகளில் ரஜினியிடம் பெற்றது 3 கோப்பை மிளகு ரசம் தான், கோடிகள் பெற்றதாக கூறுவது தவறு என தமிழருவி மணியன் பேசி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:27 PM IST
  • திமுக ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் - தமிழருவி மணியன்
  • விஜய்க்கு குறிப்பிட்ட வாக்கு வங்கி மட்டுமே உள்ளது - தமிழருவி மணியன்
  • விஜய் தனியாக நின்றால் திமுகவை வீழ்த்த முடியாது - தமிழருவி மணியன்

Tamilaruvi Manian: ஜி.கே. வாசன் தலைமையிலான தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியுடன், தமிழருவி மணியன் தலைமையிலான காமராஜர் மக்கள் கட்சி இணைப்பு விழா ஈரோட்டில் இன்று (டிசம்பர் 20) நடைபெற்றது.

Tamilaruvi Manian: காங்கிரஸை குழித்தோண்டி புதைத்தவர் இந்திரா காந்தி

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழருவி மணியன், "என்னுடைய பேச்சுத்திறனை பார்த்து காமராஜர் 'தமிழருவி' எனவும், மூப்பனார் 'நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி' எனவும் பெயரிட்ட நிலையில், ஜி.கே.வாசன் இதயத்தில் எனக்கு இடமளித்துள்ளார். மூப்பனார் , ஜி.கே. வாசன் என மகன் - தந்தை என இருவரிடமும் பொதுசெயலாளராக பணியாற்றி உள்ளேன். எனது 50 ஆண்டுகால பொது வாழ்வில் எளிமையாகவும், ஏழ்மையாகவும் இருப்பதே கர்வம். காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து வெளியேறினாலும் வாசனிடம் இருந்து ஒரு நொடி கூட பிரியவில்லை. சத்தியமூர்த்தி பவனில் இருப்பது காங்கிரஸ் அல்ல. அது ஒரு லிமிடெட் கம்பெனி. காங்கிரஸ் கட்சியை குழித்தோண்டி புதைத்தது இந்திராகாந்தி. 

1969ஆம் ஆண்டில் ஏராளமான காங்கிரஸார் காமராஜருடன் இருந்தனர். 1971ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் காமராஜரை எப்படியாவது தோற்கடிக்க வேண்டும் என நினைத்தவர் கருணாநிதி. அவருடன் கூட்டு சேர்ந்தவர் இந்திராகாந்தி. 1981ஆம் ஆண்டில்  திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து 9 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை பெற்று ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிகளை பெறாமல் காங்கிரஸ் கட்சியை குழித் தோண்டி புதைத்தவர் இந்திராகாந்தி.

Tamilaruvi Manian: திமுக ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வேண்டும் 

இன்றைய காங்கிரஸ் தலைவருக்கு ஏதாவது அதிகாரம் உள்ளதா? கவுன்சிலர் பதவிக்கு கூட சோனியாகாந்தி, மல்லிகார்ஜூன கார்கே தான் அறிவிக்க வேண்டும். அதிகாரமில்லாமல் எப்படி கட்சி வளரும். மானமுள்ள காங்கிரஸகார்ர வந்து சேர வேண்டிய இடம், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ்.  

பொது வாழ்வு என்பது தன்னிடமுள்ளவற்றை பிறருக்கு கொடுப்பது தான்... எடுப்பது அல்ல. சமூகநலன் சார்ந்தவராக இருந்தால் டி.ஆர். பாலு சாராய ஆலையை நடத்தலாமா?. தவறான நபர்களின் பின்னால் செல்வது என முடிவெடுத்தால் நாடு எப்படி முன்னேறும்? குருசேத்ர போர் நடைபெறுகிறது, 100 பேர் வெல்லவில்லை 5 பேர்தான் தான் வென்றார்கள். காக்கை கூட்டத்தை பார்த்தால் யாரும் பரவசம் அடைய மாட்டார்கள், பஞ்சவர்ணகிளியை (வாசன்) பார்த்தால் பரவசம் அடைவார்கள். திமுக ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டிய கடமை நம் முன்னால் இருக்கிறது. விடியல் அரசு எனக்கூறி அனைவருக்குமான முடியும் அரசாக உள்ளதால் இவர்களிடம் இருந்து தமிழகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும்.

Tamilaruvi Manian: விஜய்க்கு பாடம் எடுத்த தமிழருவி மணியன்

விஜய் சிந்திக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட வாக்கு வங்கி அவருக்கு உள்ளது. வாக்களிக்க வரும் முதல் தலைமுறையினரின் 20 சதவீதம் வாக்கு வங்கி உள்ளது. இதை வைத்து முதல்வராக முடியாது. தானாக ஒரு இளைஞர் கூட்டம், விஜய்  பின்னால் வருகிறது. விஜய்யின் அரசியல் வாழ்வு சிறக்க வேண்டும் என இளைஞர்கள் நினைக்கின்றனர். 

விஜய் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு காவடி தூக்கினாலும்  முதல்வராக முடியாது.
காங்கிரஸ் கட்சிக்கு  3 முதல் 5 சதவீதம் வாக்குகள்தான் உள்ளது. நீங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் சேர்ந்தால் உங்கள் 20 சதவீத வாக்கும் வீணாகிவிடும். ஒரு சதவீத்திற்கும் குறைவான வாக்கு வங்கி உள்ள கட்சிகளுடன் இணைந்து கூட்டணி அமைத்தால் விஜயால் முதல்வராக முடியாது. இந்தப்பக்கம் பாருங்கள், அதிமுக + பாஜக + தமாகா... இவர்களுடன் விஜய் இணைந்தால் 61 விழுக்காடாக மாறும். எப்போது விஜய் அதிமுக கூட்டணிக்கு வருகிறார் என தகவல் வருகிறதோ, அப்போதே திமுக மூட்டை கட்டிவிடும்.

Tamilaruvi Manian: 3 கோப்பை மிளகு ரசம் தான் கிடைத்தது...

விஜய் தனியாக நின்றால் திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது. நீங்கள் அமைப்பது கொள்கை கூட்டணி என்றால், இங்கே யார் கொள்கை கூட்டணி அமைத்துள்ளார்கள். அனைத்தும் தேர்தல் கூட்டணிதான். அதிமுக கொள்கை திமுகவை வீழத்த வேண்டும் என்பது; விஜய்யின் கொள்கை திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்பது; தேமுதிக கொள்கை திமுக வீழ்த்த வேண்டும் என்பது; நாம் அனைவரும் ஒவ்வொரு பக்கம் இருந்தால் (வெற்றிபெற) முடியாது.

சமூக நோக்கித்தற்காக, வலிமையான அதிமுக கூட்டணிக்கு வாருங்கள். சமூக நோக்கத்திற்காக, விஜய் தியாகங்கள் செய்ய வேண்டும். முடிந்தால் முதல்வர் பதவி கூட வேண்டாம் என சொல்ல வேண்டும். 3 ஆண்டுகளில் ரஜினியிடம் பெற்றது 3 கோப்பை மிளகு ரசம் தான், கோடிகள் பெற்றதாக கூறுவது தவறு" என பேசினார்.

