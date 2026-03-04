English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய் ஆட்சிக்கு வருவது இருக்கட்டும்... முதலில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துங்க - தமிழிசை அட்வைஸ்

விஜய் ஆட்சிக்கு வருவது இருக்கட்டும்... முதலில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துங்க - தமிழிசை அட்வைஸ்

Tamilisai Soundararajan: ஆட்சிக்கு வந்தால் எப்படி கட்டுப்படுத்துவோம் என்பது இருக்கட்டும், முதலில் கூட்டத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துவோம், பின்னால் வரும் தொண்டர்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துவோம் என்பதை விஜய் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என பாஜகவின் தமிழிசை சௌந்திரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 4, 2026, 06:34 PM IST
Tamilisai Soundararajan Latest News Updates: நாடெங்கும் இன்று ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. சென்னை தி.நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகம் கமலாலயத்தில் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் ஆளுநருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் ஹோலி பண்டிகையை, கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கொண்டாடினார்.

இந்தி திணிப்பு இல்லை 

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தமிழிசை சௌந்தரராஜன், "இந்தி திணிப்பு என்பதற்கு எந்த முயற்சியும் மத்திய அரசால் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. ஆனால் திணிப்பு என்பதை நீங்கள் திணித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்... தமிழ்நாடு மீது நாங்கள் பற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம்; புதிய கல்வி கொள்கையில் தமிழ் பிரதானப்படுத்தப்படுகிறது; அதனை நீங்கள் எதிர்க்கிறீர்கள்; நீட் தமிழிலும் எழுதலாம் என்று கொண்டு வந்தது பாரதிய ஜனதாதான். ஆனால் குரூப் 2 தேர்வை கூட முறையாக நடத்தாமல் எல்லாம் நாளும் தமிழைப் பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பது தான் திமுக.

அரசின் தோல்வியை மறைப்பதற்குதான் இந்தியை கையில் எடுத்துக் கொள்வார்கள். தயாநிதி மாறன் இந்தியில் போஸ்டர் அடிக்கவில்லை என்று சொல்ல சொல்லுங்கள். சுயநலத்துக்காக இந்தியில் பிரச்சாரம் செய்தார்கள், இந்தியில் ஓட்டு கேட்டார்கள், நாங்கள் அப்படி பச்சோந்தி போல கலர் மாறுபவர்கள் கிடையாது. கலர் போட்டால் கூட உண்மையான கலர் போடுவோம்.

தமிழ்நாட்டில் பல பிரச்னைகள் இருக்கு

முதலமைச்சர் பதற்றத்தில் இருக்கிறார், முதலமைச்சர் மட்டுமின்றி அவர்கள் கூட்டணி கட்சியும்  பதற்றத்தில் இருக்கிறார்கள். நாங்குநேரியில் கலவரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது; வெட்டிக் கொன்று இருக்கிறார்கள்; இதனை பற்றி சு. வெங்கடேசன் பேசுவாரா... நாங்கள் தான் சொல்லி விட்டோமே... அதிகாரிகள் தவறு செய்து விட்டார்கள் என்று... உண்மையான பிரச்சினை ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றது, வேங்கை வயல் பற்றி பேசுனீர்களா... இரண்டரை வயது குழந்தை பாலியல் பலாத்காரம் செய்திருக்கிறார்கள்., உணர்வுபூர்வமாக பல பிரச்சினைகள் தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனை மூடி மறைப்பதற்காக அந்த கால இந்தி எதிர்ப்பு, இந்தி திணிப்பு போன்றவற்றை கையில் எடுக்காதீர்கள்.

பாரத பிரதமர் வந்தால் தமிழில் தான் பேசுகிறார். தமிழில்தான் ட்வீட் செய்கிறார். இதையெல்லாம் மறைப்பதற்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் அது நடக்காது. திருச்சி மொழிபெயர்ப்பு விஷயத்தை அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு கொண்டுசெல்ல வேண்டும் என்றுதான் நான் சொல்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் ஒரு சர்குலர் வந்திருந்தது, இந்தி தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று, அதனை ஸ்டாலின் சொல்லிருப்பாரா?.

ஓட்டுக்காக யாருடன் வேண்டுமானாலும்...

எல்லா குளறுபடியும் நீங்களும் செய்வீர்கள். தமிழ்நாட்டில் தமிழக பாஜக தமிழுக்காக தான் நிற்கிறது. தமிழுக்கு எந்த நிந்தனை வந்தாலும் நாங்களும் பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டோம். அப்படி செய்யும் நிலைமையில் மத்திய அரசு இல்லை. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கும் போது தான் இந்தி எதிர்ப்பு என்று எதிர்த்தீர்கள், ஆனால் தற்போது காங்கிரஸ் உடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறீர்கள். ஓட்டுக்காக நீங்கள் யாருடன் வேண்டுமானாலும் கூட்டணி சேர்ந்து கொள்வீர்கள். ஆனால் எங்களை குறை கூறுவீர்கள்.

தோல்வியை மறைக்க மொழி பிரச்னை

கீழடிக்கு நிதி அதிகமாக ஒதுக்குவது பாரத பிரதமர்தான். உங்களின் தோல்வியை மறைப்பதற்கு மொழி பிரச்சனையை எடுத்து வந்தால் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். குண்டும் குழியுமான சாலைகள், வடிகால் பணிகளுக்கு 4000 கோடி எங்கே சென்றது என்று தெரியவில்லை. பாண்டிச்சேரியில் இருந்து சென்னை வர ஒன்றை மணி நேரமாகியது, எனது சகோதரர்கள் ராயபுரத்தில் இருந்து நுங்கம்பாக்கம் வரை 2 மணி நேரமானது. நான் சொன்னேன், நான் வந்தது நாம் (பாஜக) கொண்டு வந்த தங்க நாற்கரை சாலை, நீங்கள் வந்தது மேயர் பிரியா கொண்டு வந்த கார்ப்பரேஷன் சாலை. 

விளையாட்டாக பேசும் விஜய்

தம்பி விஜய் நீங்கள் கூரை போட்டு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுங்கள் என்று சொன்னேன், வேலூர் பிரச்சாரத்தில் கூரை போட்டு பிரச்சாரம் செய்தார். திரும்பவும் அவர் பின்னால் சென்று விபத்து ஆகுவது சரியான முறையில்லை, அதனை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வந்தால் எப்படி கட்டுப்படுத்துவோம் என்பது இருக்கட்டும். நாம் முதலில் கூட்டத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துவோம், பின்னால் வரும் தொண்டர்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துவோம் என்பதை தம்பி விஜய் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். டெல்லி அணி, தமிழ்நாடு அணி என்று விஜய் விளையாட்டை வைத்து விளையாட்டாக பேசுகிறார். விஜய் வரும் தேர்தல் எலக்சன் இல்லை, எமோஷன் என்று கூறியிருக்கிறார். தமிழ்நாடு நிச்சயமாக பிரமோஷன் அடைய வேண்டுமென்றால் என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும்.

விஜய் கேட்ட நியாயமான கேள்விகள்

இன்று விஜய் பேச்சில் சில கேள்விகள் பாராட்டக்கூடியது. மாநில அரசால் கொண்டுவர முடியாத திட்டங்களை கொடுப்போம் என்று திமுக வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறது என்று பேசி இருக்கிறார். நீட் விலக்கு என்று சொன்னீர்களே, நியாயமான கேள்வி. அதே போல் 100 ரூபாய் சிலிண்டருக்கு மானியம் தருவோம் என்று கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார், நியாயமான கேள்வி. மக்களுக்கான ஆட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் ஆட்சி எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அமையும்" என்றார். 

