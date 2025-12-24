கொள்கை தலைவர் என சொல்லி படத்தை மட்டும் வைக்கக்கூடாது... தமிழிசை 'அட்வைஸ்' சொல்வது யாருக்கு?

Tamilisai Soundararajan Latest News Updates: முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர்-ன் 38வது நினைவு தினம் இன்று (டிசம்பர் 24) அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதை முன்னிட்டு, சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அமைந்துள்ள அவரின் நினைவிடத்தில் அதிமுக மட்டுமின்றி பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் வருகை தந்து மரியாதை செலுத்தினர்.
அந்த வகையில், தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவரும், முன்னாள் ஆளுநருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இன்று எம்ஜிஆர் நினைவிடத்திற்கு மரியாதை செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "எம்ஜிஆர்-க்கு மரியாதை செலுத்துவதில் நான் பெருமை அடைகிறேன். இப்ப மட்டும் இல்ல நான் ஆளுநராக இருக்கும் போதே வந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்தி இருக்கிறேன். புதுச்சேரியில் ஆளுநராக இருக்கும்போது அவருடைய சிலைக்கு தவறாமல் மாலை அணிவித்திருக்கிறேன். ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால்... புதிதாக வந்து நான் மாலை அணிவிக்கவில்லை என்பதற்காக... எனது திருமணத்தை நடத்தி வைத்தவர் அவர்தான். அதனால்தான் கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல் கொள்கை வேறுபாடு இல்லாமல் அவரை வணங்குகிறேன்.
மனிதநேயமிக்க மக்கள் திலகம்,புரட்சித்தலைவர் #எம்ஜிஆர் அவர்களது நினைவு நாளில் சென்னையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினோம்.
Paid Floral tributes to Former CM of TamilnaduNews 'Bharat Ratna' #MGR on his Memorial Day in Chennai. pic.twitter.com/hPXaxeIjGu
— Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisai4BJP) December 24, 2025
Tamilisai Soundararajan: எம்ஜிஆரின் ஆசிர்வாதம்
எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது, மக்கள் முன்னால் பதவி ஏற்றுக்கொண்டவர் எம்ஜிஆர். ராஜ்பவனுக்குள் இல்லாமல் மக்கள் முன்னால் பதவி ஏற்றுக் கொண்டவர், அந்த அளவிற்கு மக்களோடு இணக்கமாக இருந்த ஒரு தலைவர். அவர் இருக்கும் வரையில் திமுக எந்த வகையிலும் வெற்றி பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. அதனால்தான் அவருக்கு எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய காலகட்டத்தில அவர் ஆசீர்வதித்த ஒரு கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும், அதற்காகத்தான் நாங்களெல்லாம் உழைக்க காத்திருக்கிறோம். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு அவரது முழு ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
Tamilisai Soundararajan: வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்...
அதேபோல், தற்போது 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை எதிர்த்து எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கு செவிலியர்கள் போராடி கொண்டுருக்கிறார்கள். அவர்களை குண்டு கட்டாக தூக்கிச் செல்கின்றனர். அதேபோல், துப்புரவு தொழிலாளர்கள் குண்டு கட்டாக தூக்கிச்செல்லப்பட்டார்கள். ஆனால் இங்க வந்து 125 நாளாக மாற்றியதற்கு போராடிகிறார்கள். இதை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். 150 நாளாக ஆக்குவேன் என திமுகா சொன்னது. அது இல்லாமல் இன்று இந்த போராட்டத்தை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்" என்றார்.
Tamilisai Soundararajan: எம்ஜிஆர் படத்தை மட்டும் வைத்து கொள்ளாமல்...
நாங்கள் எப்போதும் நல்லது செய்த தலைவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவோம். வெறும் கொள்கை தலைவர்களாக வைத்துக்கொண்டு, படத்தை மட்டும் வைத்து கொள்ளாமல் அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும். அதாவது, எம்ஜிரை நான் எப்படி தலைவராக ஏற்பேன் என சொன்னேன் என்றால், மக்களோடு இணைந்து அவர் தனது பதவியேற்பு விழாவை நடத்தினார். அதனால் மக்களோடு மக்களாக இருப்பவர்களுக்குதான் எப்போதும் அங்கீகாரம் கிடைக்கும்" என்றார்.
Tamilisai Soundararajan: பாஜகவுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்?
எம்ஜிஆரை வாக்குக்காக ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா என்ற கேள்விக்கு, "இல்லை, இல்லை. வாக்குக்காக இல்லை. அவர் செய்தது நல்லது. அதனால்தான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு அவரது முழு ஆதரவு இருக்கிறது. ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது என்று நான் சொன்னேன். ஏனென்றால் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு அவரது பெயரை வைத்ததே பிரதமர் மோடிதான். அதேபோல், தற்போது அவர் ஆரம்பித்த கட்சியோடு கூட்டணி வைத்திருக்கிறோம். அதனால், நிச்சயமாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு அவரின் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என்பது எனது தெளிவான கருத்து" என்றார்.
நேற்றைய பியூஷ் கோயல் - இபிஎஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையின் போது 23 தொகுதிகள் பாஜகவுக்கு என தகவல் வருகிறதே என்ற கேள்விக்கு, "இல்லை, அந்த எண்ணிக்கை எல்லாமே காற்றில் பறந்து வர்றதுதான். உண்மையானது எதுவும் இல்லை" என்றார். மேலும் அனைத்தும் முழு அதிகாரப்பூர்வமாக வரட்டும், அப்போது சொல்கிறேன் என்றார். மேலும், 200 தொகுதிகளை தாண்டி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்பது தனது கருத்து என்றும் எம்ஜிஆரின் நினைவிடத்தில இருந்து சொல்கிறேன், அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோட சொல்றேன் என்றும் பேசினார்.
