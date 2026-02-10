English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழக அரசியல் களம் தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தேர்தல் எப்போது நடைபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைத்து கட்சிகளிடமும் இருந்து வருகிறது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 10, 2026, 02:04 PM IST
  • தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல்:
  • ஏப்ரல் மாதத்திலேயே வாக்குப்பதிவு?
  • பாஜக கூட்டத்தில் கசிந்த முக்கிய தகவல்!

Trending Photos

வானிலை அப்டேட்: நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யுமா? முக்கிய அலர்ட்
camera icon7
Tamil Nadu weather
வானிலை அப்டேட்: நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யுமா? முக்கிய அலர்ட்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
திருமணமாகாத பெண்களுக்கு ஓய்வூதியம்: 2026-ல் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon11
tamil nadu pension scheme
திருமணமாகாத பெண்களுக்கு ஓய்வூதியம்: 2026-ல் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
விஜய் கேமியோ கேரக்டரில் நடித்த இரண்டே படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
vijay
விஜய் கேமியோ கேரக்டரில் நடித்த இரண்டே படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, மேற்குவங்கம், கேரளா மற்றும் அசாம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் இந்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. பொதுவாக மே மாதத்தில் தேர்தல் நடைபெறும். ஆனால் இந்த ஆண்டு ஒரு மாதம் முன்கூட்டியே அதாவது ஏப்ரல் மாதம் தேர்தல் நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. சென்னையில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், நேற்று பாஜக சட்டமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. பாஜகவின் தேசிய அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில், பல முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: 8ம் வகுப்பு படித்தவரா? மாதம் ரூ.70,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

பி.எல்.சந்தோஷ் அதிரடி

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகளிடம் பேசிய பி.எல்.சந்தோஷ், தேர்தல் தேதிகள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை சூசகமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். "தேர்தலுக்கு இன்னும் 65 நாட்களே உள்ளன. அனைவரும் முழு வீச்சில் தயாராக வேண்டும்," என்று அவர் நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதுமட்டுமின்றி, ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் தமிழ்நாட்டிற்கு முதற்கட்டத்திலேயே வாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் ஏப்ரல் மாதத்திலேயே தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறலாம் என்றும், மார்ச் மாதத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு, ஏப்ரல் மூன்றாவது வாரத்தில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

என்.டி.ஏ. ஆட்சி

தேர்தல் வியூகம் குறித்து பேசிய பி.எல்.சந்தோஷ், தமிழகத்தில் இம்முறை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியை பிடிக்கும் என்ற நம்பிக்கையை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்றும், NDA கூட்டணி ஆட்சி அமையும் என்றே பாஜக தலைவர்கள் முன்னிலைப்படுத்தி பேச வேண்டும் என்றும், கூட்டணி குறித்த குழப்பங்களை தவிர்த்து, வெற்றியை மட்டுமே இலக்காக கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்றும் நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தயார் நிலையில் கட்சிகள்!

கடந்த மாதமே திமுக மற்றும் அதிமுக போன்ற கட்சிகள் தங்களது தேர்தல் வேலைகளை தொடங்கியுள்ளனர். திமுக பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தி வரும் நிலையில், அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி வருகிறது. தற்போது பாஜகவும் தேர்தல் பிரச்சாரங்களை கையில் எடுத்துள்ளனர். அனைவரும் தற்போது தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்காக காத்துக் கொண்டுள்ளனர். மே மாதத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் அதற்கு முன்பு தேர்தலை நடத்தி முடிக்க திட்டமிட்டு இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. மறுபுறம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் வாக்குறுதிகளுக்காக குழு அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்களிடம் கருத்துக்களை கேட்டு வருகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் என்ன மாதிரியான தேர்தல் வாக்குறுதிகள் வரும் என்பதை, மற்ற அரசியல் கட்சிகள் உற்று நோக்கி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க: டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்: நாகை மற்றும் கரூரில் இலவசப் பயிற்சி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamilnadu Election2026 Assembly ElectionsBJPADMKDMK

Trending News