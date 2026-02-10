தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, மேற்குவங்கம், கேரளா மற்றும் அசாம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் இந்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. பொதுவாக மே மாதத்தில் தேர்தல் நடைபெறும். ஆனால் இந்த ஆண்டு ஒரு மாதம் முன்கூட்டியே அதாவது ஏப்ரல் மாதம் தேர்தல் நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. சென்னையில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், நேற்று பாஜக சட்டமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. பாஜகவின் தேசிய அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில், பல முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
பி.எல்.சந்தோஷ் அதிரடி
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகளிடம் பேசிய பி.எல்.சந்தோஷ், தேர்தல் தேதிகள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை சூசகமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். "தேர்தலுக்கு இன்னும் 65 நாட்களே உள்ளன. அனைவரும் முழு வீச்சில் தயாராக வேண்டும்," என்று அவர் நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதுமட்டுமின்றி, ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் தமிழ்நாட்டிற்கு முதற்கட்டத்திலேயே வாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் ஏப்ரல் மாதத்திலேயே தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறலாம் என்றும், மார்ச் மாதத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு, ஏப்ரல் மூன்றாவது வாரத்தில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்று சென்னை கமலாலயத்தில், பாஜக தேசிய அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் திரு. @blsanthosh அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டேன்.
இந்த கூட்டத்தில், @BJP4TamilNadu மாநில தலைவர் திரு. @NainarBJP அவர்கள், தேசிய செயலாளர் தமிழக பாஜக… pic.twitter.com/TwrGGmua63
— Dr.L.Murugan (@DrLMurugan) February 9, 2026
என்.டி.ஏ. ஆட்சி
தேர்தல் வியூகம் குறித்து பேசிய பி.எல்.சந்தோஷ், தமிழகத்தில் இம்முறை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியை பிடிக்கும் என்ற நம்பிக்கையை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்றும், NDA கூட்டணி ஆட்சி அமையும் என்றே பாஜக தலைவர்கள் முன்னிலைப்படுத்தி பேச வேண்டும் என்றும், கூட்டணி குறித்த குழப்பங்களை தவிர்த்து, வெற்றியை மட்டுமே இலக்காக கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்றும் நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தயார் நிலையில் கட்சிகள்!
கடந்த மாதமே திமுக மற்றும் அதிமுக போன்ற கட்சிகள் தங்களது தேர்தல் வேலைகளை தொடங்கியுள்ளனர். திமுக பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தி வரும் நிலையில், அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி வருகிறது. தற்போது பாஜகவும் தேர்தல் பிரச்சாரங்களை கையில் எடுத்துள்ளனர். அனைவரும் தற்போது தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்காக காத்துக் கொண்டுள்ளனர். மே மாதத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் அதற்கு முன்பு தேர்தலை நடத்தி முடிக்க திட்டமிட்டு இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. மறுபுறம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் வாக்குறுதிகளுக்காக குழு அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்களிடம் கருத்துக்களை கேட்டு வருகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் என்ன மாதிரியான தேர்தல் வாக்குறுதிகள் வரும் என்பதை, மற்ற அரசியல் கட்சிகள் உற்று நோக்கி வருகின்றனர்.
