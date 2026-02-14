ஸ்டார் தொகுதியாக மாறிய திருப்பரங்குன்றம்! குறி வைக்கும் பாஜக? திமுக?

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நாளுக்கு நாள் சூடு பிடித்துக் கொண்டே செல்கிறது. அதிமுக - பாஜக கூட்டணி தேர்தல் தொடர்பான வேலைகளில் பிஸியாக இருந்து வருகிறது. மறுபுறம் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே பிரச்சனைகள் இருப்பதாக தினசரி செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. காங்கிரஸ் திமுக பக்கம் செல்லுமா அல்லது தமிழக வெற்றிக் கழகம் பக்கம் செல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் எந்தெந்த தொகுதியில் யார் யார் போட்டியிட உள்ளார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்போம் நிலவி வருகிறது. இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளை ஒவ்வொரு கட்சியும் தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு மற்ற தொகுதிகளை விட திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி அதிக எதிர்பார்ப்பில் இருந்து வருகிறது. அங்கு எந்த கட்சி சார்பில் யார் வேட்பாளராக இருக்கப் போகிறார்கள் என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் உள்ளவர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.
ஸ்டார் தொகுதியாக மாறிய திருப்பரங்குன்றம்
தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதியாகவே இருந்து வந்த திருப்பரங்குன்றம், இந்த ஆண்டு ஒரு ஸ்டார் தொகுதியாக மாறி உள்ளது. காரணம் சமீபத்தில் நடந்த திருப்பரங்குன்றம் மலையில் விளக்குத்தூண் ஏற்றும் பிரச்சனை தான். நீதிமன்றம் வரை சென்ற அந்த விவகாரம் மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக மாறி உள்ளது. இதனை பாஜக தங்களது அரசியல் செல்வாக்கிற்காக பயன்படுத்திக் கொண்டதாக திமுகவை சார்ந்தவர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த தொகுதியில் அதிமுக போட்டியிடுமா அல்லது பாஜக போட்டியிடுமா அல்லது திமுக நேரடியாக போட்டியிடுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
அதிமுக வசம் உள்ள தொகுதி
தற்போது இந்த தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக அதிமுகவை சேர்ந்து ராஜன் செல்லப்பா உள்ளார். வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ராஜன் செல்லப்பாவே தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் நிலையில், பாஜக இந்த தொகுதியை கேட்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்திருந்த போது திருப்பரங்குன்றத்தை பற்றி பேசியிருந்தார். பாஜக மேலிடமும் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் மிக தீவிரமாக இருந்தது. இதனால் பாஜக இந்த தொகுதியின் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
திமுக சார்பில் யார்?
அதிகம் கவனம் பெற்றுள்ள திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் முன்னாள் மாவட்ட கவுன்சிலர் கிருத்திகா பண்டியன் போட்டியிடுவார் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் இவர் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பிடம் திமுகவின் கூட்டணி கட்சியான கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக பொன்னுத்தாய் போட்டியிட்டார். ஆனால் அதிமுகவின் ராஜன் செல்லப்பாவிடம் தோல்வியடைந்தார். இந்நிலையில் இந்த முறை இந்த தொகுதியை கிருத்திகா பாண்டியன் குறி வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி முழுவதும் தினசரி மக்களை சந்திப்பதும், நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குவதும் என தொடர்ந்து லைம் லைட்டில் இருந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இவரைத் தாண்டி திமுகவை சேர்ந்த ஏர்போர்ட் பாண்டியனும் இந்த தொகுதியை குறிவைத்து காய் நகர்த்தி வருகிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேலும் அதிமுக சார்பில் மருத்துவர் சரவணனும் இந்த தொகுதியை கேட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதே போல தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் சார்பில் பாஜக மூத்த தலைவர் பேராசிரியர் சீனிவாசனும் இந்த தொகுதியை கேட்டு வருவதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. அனைத்து வகையிலும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ள இது தொகுதியை யார் கைப்பற்ற போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழக அரசியலில் அதிகரித்து வருகிறது.
