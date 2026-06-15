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மூடப்படும் மதுக்கடைகளின் விவரங்கள் வெளியீடு: மதுரையில் மண்டலத்தில் மட்டும் இவ்வளவு கடைகளா?

717 Tasmac Closed List Released: தமிழகத்தில் உள்ள 4,829 மதுக்கடைகளில், 717 மதுக்கடைகள் நிரந்தரமாக மூடப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருந்ததைத் தொடர்ந்து, மூடப்படும் கடைகள் குறித்த விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 15, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:56 PM IST
மூடப்படும் மதுக்கடைகளின் விவரங்கள் வெளியீடு: மதுரையில் மண்டலத்தில் மட்டும் இவ்வளவு கடைகளா?
Image Credit: 717 Tasmac Closed list

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மதுரையில் மண்டலத்தில் மட்டும் இவ்வளவு கடைகளா?
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