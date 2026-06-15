/மூடப்படும் மதுக்கடைகளின் விவரங்கள் வெளியீடு: மதுரையில் மண்டலத்தில் மட்டும் இவ்வளவு கடைகளா?

717 Tasmac Closed List Released: தவெக ஆட்சி அமைந்தவுடன் போதப்பொருட்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு அதனை கட்டுப்படுத்தி நாளடைவில் முழுமையாக ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு 717 மதுபானக்கடைகள் மூடப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்திருந்தார். அதனை செயல்படுத்தும் விதமாக மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் மூடப்படும் கடைகள் விவரங்களை அறிவித்திருக்கிறார். அது குறித்து இதில் காண்போம்.
நடைபெற்று முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பின்னர், தமிழகம் முழுவதும் செயல்பட்டு வரும் 4,829 மதுக்கடைகளில் 717 மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டார். குறிப்பாக தவெக அரசு அமைந்தவுடன் தமிழகத்தில் போதைப் பொருளைக் கட்டுப்படுத்தவும், இளைஞர்களைப் பாதுகாக்கவும் 65 சிறப்பு படைகள் அமைக்கப்படும் என உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அதன் ஒரு பகுதியாக, முக்கியமாக மத வழிப்பாட்டுத் தலங்கள், பள்ளிக் கல்லூரிகள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் போன்ற இடங்களில் இருந்து 500 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள மதுக்கடைகள் மூடப்படும் என உத்தரவிடப்பட்டது. அதனடிப்படையில், அரசு நிர்ணயித்த தூரத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் இருக்கும் மதுக்கடைகளை குறித்து ஒரு அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு வந்தது.
மூடப்படும் மதுக்கடைகள் விவரங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் எனவும், மூடப்படும் கடைகளில் பணியாற்றி வரும் பணியாளர்கள் வேறு கடைகளுக்கு மாற்றி பணி அமர்த்தப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலித்தால் அவர்கள் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருந்தது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிப்பதாக தொடர்ந்து புகார் எழுந்து வந்தது. அந்த புகாரை கருத்தில் கொண்டு தமிழக முதலமைச்சர் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கக் கூடாது என்று உத்தரவிட்டிருந்தார். ஆனால் இதனை பொருட்படுத்தாத சில டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் தொடர்ந்து கூடுதலாக பணம் வசூலித்து வந்துள்ளனர்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் உடனடியாக, கூடுதலாக பணம் வசூலித்த ஊழியர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்தார். இதுவரையில் கடந்த 20 நாட்களில் மட்டும் 200-க்கும் மேற்பட்ட மதுக்கடை ஊழியர்கள் சஸ்பெண் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதுமட்டுமின்றி 717 மதுக்கடைகள் மூடப்படும் என்ற உத்தரவை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் மூடப்படும் கடைகளின் விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளார். இதில் மாவட்டங்கள் மற்றும் மண்டலங்கள் வாரியாக மூடப்படும் கடைகளின் விவரங்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. மேலும் மதுரை மண்டலத்தில் மட்டும் சுமார் 290 மதுக்கடைகள் மூடப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மூடப்படும் மதுக்கடைகளின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
|மாவட்டம்
|எண்ணிக்கை
|சென்னை வடக்கு
|13
|சென்னை மத்திய
|9
|சென்னை தெற்கு
|9
|காஞ்சிபுரம் வடக்கு
|10
|காஞ்சிபுரம் தெற்கு
|8
|திருவள்ளூர் மேற்கு
|6
|திருவள்ளூர் கிழக்கு
|27
|கோயம்புத்தூர் வடக்கு
|48
|கோயம்புத்தூர் தெற்கு
|23
|கரூர்
|8
|ஈரோடு
|42
|
திருப்பூர்
|31
|நீலகிரி
|27
|
அரக்கோணம்
|7
|தருமபுரி
|7
|கிருஷ்ணகிரி
|7
|
நாமக்கல்
|14
|கடலூர்
|21
|வேலூர்
|6
|திருவண்ணாமலை
|19
|சேலம்
|22
|
நாகப்பட்டினம்
|4
|புதுக்கோட்டை
|17
|பெரம்பலூர்
|6
|தஞ்சாவூர்
|6
|திருச்சிராப்பள்ளி
|15
|
திருவாரூர்
|6
|விழுப்புரம்
|9
|திண்டுக்கல்
|26
|கன்னியாகுமரி
|15
|ராமநாதபுரம்
|29
|தேனி
|12
|திருநெல்வேலி
|33
|தூத்துக்குடி
|63
|மதுரை தெற்கு
|39
|மதுரை வடக்கு
|13
|விருதுநகர்
|42
|சிவகங்கை
|18
மண்டல வாரியான விவரங்கள்
|மண்டலம்
|எண்ணிக்கை
|
சென்னை மண்டலம்
|82
|கோயம்புத்தூர் மண்டலம்
|179
|சேலம் மண்டலம்
|82
|திருச்சி மண்டலம்
|84
|மதுரை மண்டலம்
|290