  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மாதம் ரூ.`13,000 உதவித்தொகை : 8 ஆம் வகுப்பு கல்வித்தகுதி - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

மாதம் ரூ.`13,000 உதவித்தொகை : 8 ஆம் வகுப்பு கல்வித்தகுதி - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu : தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பின்படி, மாதம் ரூ.8 ஆயிரம் உதவித்தொகை பெற யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 5, 2025, 07:56 PM IST
  • PM NATIONAL தொழிற்பழகுநர் (அப்ரண்டீஸ்) சேர்க்கை
  • மாதம் ரூ.13 ஆயிரம் உதவித்தொகை கிடைக்கும்
  • யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம் இங்கே

Tamil Nadu : தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை மாவட்ட திறன் பயிற்சி PM NATIONAL தொழிற்பழகுநர் (அப்ரண்டீஸ்) சேர்க்கை முகாமில் பங்கேற்பவர்களுக்கு மாதம் ரூ.13 ஆயிரம் ரூபாய் வரை உதவித்தொகை பெறலாம். திறன் மேம்பாட்டு மற்றும் தொழில் முனைவு அமைச்சரகம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பயிற்சித்துறை சார்பில் சிறு மற்றும் குறு தொழில் நிறுவனங்களில் தொழிற் பழகுநர்களை நியமனம் செய்வதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் வருகிற நவம்பர் 10ஆம் தேதி (திங்கட்கிழமை) காலை 10 மணி அளவில் திருச்சி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் நடக்கிறது.

திருச்சிராப்பள்ளி 

இந்த சேர்க்கை முகாமில் இதுவரை தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி (அப்ரண்டிஸ்) பெறாதவர்கள் மற்றும் 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 ஆகிய வருடங்களில் தேர்ச்சி பெற்ற அரசு மற்றும் தனியார் ஐ.டி.ஐ பயிற்சியாளர்கள், 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் 10,12ம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது தோல்வியடைந்த இளைஞர்கள் (ஆண்,பெண் இருபாலரும் அனைவரும் கலந்துகொள்ளலாம். திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள சிறு மற்றும் குறு நிறுவனங்கள் பங்கேற்கும் இந்த முகாம் மூலம் சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்பழகுநர்கள் இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. 

இந்த பயிற்சியின் போது உதவித்தொகை மாதம் ரூ.7,700/-முதல் ரூ.13,000/-வரை நிறுவனத்தாரால் வழங்கப்படும். தொழிற்பழகுநர் சட்டம் 1961ன் படி இந்த நிறுவனங்களில் சேர்ந்து ஓராண்டு தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு மத்திய அரசின் தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். எனவே மாணவர்கள் இந்த சேர்க்கை முகாமில் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் இது தொடர்பான விவரங்களை அறிய திருவெறும்பூர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் உள்ள மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தை நேரிலோ அல்லது 9443644967 என்ற அலைபேசி எண்ணிலோ அல்லது 0431-2553314 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

சேலம் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் நேரடிச் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. 2025 -ஆம் ஆண்டிற்கான SCVT - நேரடிச் சேர்க்கை (Spot Admission) 14.11.2025 வரை நடைபெறவுள்ளது. டிஜிட்டல் போட்டோகிராபர் (மாற்றுத்திறனாளி) –SCVT (Eligiblity - Locomotor Disability, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack, Deaf, Hard Of Hearing, Autism) போன்ற பிரிவுகளில் (ஓராண்டு) உள்ள காலி இடங்களுக்கு 10 – ம் வகுப்பிலும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். நேரடிச் சேர்க்கைக்கு வரும்பொழுது கைபேசி, e-mail id, ஆதார் எண், மதிப்பெண் சான்றிதழ் (அசல்), மாற்றுச் சான்றிதழ் (அசல்), சாதிச் சான்றிதழ் (அசல்) வங்கிக் கணக்கு விபரம் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றை எடுத்துவர வேண்டும். விண்ணப்பக் கட்டணம் மற்றும் சேர்க்கைக் கட்டணம் ரூ.235/-ழ

பயிற்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை ரூ.750/- பாடநூல், சைக்கிள், சீருடை, வரைபடக் கருவி, காலணி போன்ற விலையில்லா பொருட்களும் பஸ் பாஸ் மற்றும் புதுமை பெண் திட்டத்தின் கீழ் பெண் பயிற்சியாளர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் ஆண் பயிற்சியாளர்களுக்கும் மாதந்தோறும் 1000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும். மேலும் பயிற்சி முடித்த பின் முன்னனி நிறுவனங்களில் வளாக நேர்காணல் மூலம் வேலை வாய்ப்பு பெற்றுத் தரப்படும். மகளிருக்கு குறைந்தபட்ச வயது 14 உச்சவரம்பு இல்லை. ஆண்களுக்கு வயது வரம்பு 14 முதல் 40 வயது வரை சேரலாம்.
நேரடிச் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்க அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தை, 94427-94071, 79043-15060, 99769-54196, 91500-62324 மற்றும் 87782-73417 என்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

