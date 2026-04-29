இன்று மாலை வெளியாகும் கருத்து கணிப்பு! முக ஸ்டாலின் எடுத்த முக்கிய முடிவு!

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலுக்கு கடந்த சனிக்கிழமை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தினருடன் ஓய்விற்காக வருகை புரிந்து, பாம்பார்புரம் அருகே உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தங்கி கடந்த 4 நாட்களாக ஓய்வெடுத்தார். மேலும் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மூன்று நாட்கள் காலை வேளையில் நடைபயிற்சி, வின்டேஜ் மியூசியம் உள்ளிட்டவைகளை பார்வையிட்டார். தமிழக முதல்வரின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் குறிஞ்சி ஆண்டவர் முருகன் கோவில், பெரிய மாரியம்மன் கோவில், பூம்பாறை குழந்தை வேலப்பர் கோவில் உள்ளிட்டவைகளை பார்வையிட்டார். இதனை தொடர்ந்து 4 நாட்கள் ஓய்வெடுத்த நிலையில், இன்று காலை வேளையில் நட்சத்திர விடுதியில் இருந்து வத்தலக்குண்டு மலைச்சாலையில் பயணித்து, சாலை மார்க்கமாக மதுரை விமான நிலையம் சென்று, அங்கிருந்து சென்னை செல்ல உள்ளார். இதனையடுத்து விடுதி வாசலில் காத்திருந்த கட்சி தொண்டர்களையும், பொதுமக்களையும் சந்தித்தார். மேலும் பொதுமக்கள் வழங்கிய மலர் கொத்து மற்றும் புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டார்.
மேலும் படிக்க | தமிழகத்தில் மே 2 வரை கனமழை எச்சரிக்கை.. லிஸ்டில் 9 மாவட்டங்கள்! வானிலை மையம் அப்டேட்
கொடைக்கானலில் இருந்து சென்னை
கொடைக்கானலில் இருந்து சென்னை புறப்பட்ட தமிழக முதல்வர், விடுதியின் வெளியே உள்ள சாலையில் இறங்கி அங்கு காத்திருந்த தொண்டர்களை சந்தித்த போது, அங்கிருந்த சிறுமி ஒருவர் முதல்வருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து நீங்க தான் கெத்து, டிவிகே வெத்து என கூறியதை புன்னகையுடன் கேட்டு ரசித்தார். மேலும் பொதுமக்கள் பூங்கொத்து, புத்தகங்கள், மாலை உள்ளிட்டவைகளை முதல்வருக்கு வழங்கியதுடன் அவருடன் செல்பி மற்றும் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டனர்.
இன்று மாலை வெளியாகும் கருத்து கணிப்புகள்
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில், இன்று மாலை தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகவுள்ளன. இது அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த முறை வரலாறு காணாத வகையில் 85 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலேயே இதுதான் அதிக சதவீதமான வாக்குப்பதிவு என்று கூறப்படுகிறது. இது பல்வேறு விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது; சிலர் இதை ஆட்சி மாற்றத்திற்கான அறிகுறி என்றும், சிலர் இது ஆளுங்கட்சிக்குச் சாதகமாக அமையும் என்றும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கருத்துக்கணிப்புகள்
தேர்தலுக்கு முன்பு வெளியான கருத்துக்கணிப்புகள் பலவிதமாக இருந்தன. சில கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்றும், சில கருத்துக்கணிப்புகள் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்றும் தெரிவித்தன. ஒருசிலர் தொங்கு சட்டசபை அமையலாம் என்றும் கணித்திருந்தனர். ஆனாலும், பதிவான வாக்குகளை வைத்து பார்க்கும்போது, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு கூடுதல் வாக்கு சதவீதம் கிடைக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வாக்கு சதவீத அடிப்படையில் பார்த்தால், திமுக கூட்டணி 37 முதல் 44 சதவீதம் வரை பெறும் என பல்வேறு கணிப்புகள் தெரிவித்தன. அதிமுக கூட்டணி 29 முதல் 41 சதவீதம் வரை, தமிழக வெற்றிக் கழகம் 12 முதல் 24 சதவீதம் வரை பெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், வருகின்ற மே 4ம் தேதி வெளியாகவுள்ள தேர்தல் முடிவுகளின் அடிப்படையில் அடுத்து யார் ஆளப்போகிறார்கள் என்ற துல்லியமான கணிப்பை யாராலும் உறுதியாக தெரிவிக்க முடியவில்லை. இருப்பினும், இன்று வெளியாகும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் இதனை ஓரளவுக்கு தெளிவுபடுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனிடையே, கடந்த மூன்று நாட்களாக கொடைக்கானலில் ஓய்வெடுத்து வந்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், இன்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகவுள்ள நிலையில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்னை வந்துள்ளார். மேலும், அவர் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகை இந்த தேர்தலுக்கு புதிய பரிமாணத்தை அளித்துள்ளது. இளைஞர்கள், முதல் முறை வாக்களிப்பவர்கள், நடுத்தர வர்க்கம் ஆகியோரிடம் விஜய்யின் செல்வாக்கு கணிசமாக இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. அவரது கட்சி எந்த அளவுக்கு பாரம்பரிய கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியை பாதிக்கும் என்பது இன்று மாலை வெளியாகும் கருத்து கணிப்புகளில் தெரியவரும்.
எக்ஸிட் போல் எவ்வளவு நம்பகமானது?
கருத்துக் கணிப்புகள் பல சமயங்களில் துல்லியமாக இருந்தாலும், சில முறை முழுமையாக பொருந்தாமல் போவதும் உண்டு. கடைசி நேர வாக்காளர் முடிவுகள், உள்ளூர் பிரச்சினைகள், வேட்பாளர் செல்வாக்கு போன்றவை இறுதி முடிவுகளை பாதிக்கும். எனவே, இன்று மாலை வெளியாகும் கணிப்புகளை ஒரு பொதுவான போக்காகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உண்மையான முடிவுகள் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு பிறகே தெரியவரும். தமிழக அரசியல் எப்போதுமே எதிர்பாராத திருப்பங்களால் நிறைந்தது. இந்த தேர்தலும் அப்படிப்பட்ட ஒன்றாக அமையலாம். உயர் வாக்கு சதவீதம், புதிய கட்சியின் வருகை, பாரம்பரிய கட்சிகளின் உத்திகள் ஆகியவை இணைந்து ஒரு புதிய அரசியல் சமன்பாட்டை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று மாலை 6.30 மணிக்குப் பிறகு தொலைக்காட்சி சேனல்கள், டிஜிட்டல் ஊடகங்கள் வழியாக வெளியாகும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் தமிழக அரசியல் களத்தை மேலும் சூடாக்கும்.
மேலும் படிக்க | டாப் டக்கரு... தமிழ்நாடு தான் வின்னரு... பொருளாதார வளர்ச்சியில் அசுர சாதனை - இது ஏன் முக்கியம்?
