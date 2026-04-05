அண்ணாமலையின் நண்பர்களுக்கும் சீட் இல்லையா? பாஜகவில் என்ன நடக்கிறது?

சமீபத்தில் பாஜக மேலிடம் வெளியிட்ட 27 பேர் கொண்ட அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலையின் பெயர் இடம் பெறாதது பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 5, 2026, 07:19 AM IST
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான களம் அனல் பறக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், பாஜக கோஷ்டி பூசல் பகிரங்கமாக வெடித்துள்ளது. பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவரும், தற்போதைய தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினருமான அண்ணாமலைக்கும், தற்போதைய மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனுக்கும் இடையிலான பனிப்போர் இப்போது வெளிப்படையான மோதலாக உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலையின் பெயர் மட்டுமல்லாமல், அவரது தீவிர ஆதரவாளர்கள் மற்றும் கட்சியின் வார் ரூம் நிர்வாகிகளுக்கும் சீட் மறுக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் தமிழக பாஜகவுக்குள் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த மோதலின் பின்னணி மற்றும் நயினார் நாகேந்திரனின் நடவடிக்கைகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலை ஆதரவாளர்கள் புறக்கணிப்பு

சமீபத்தில் பாஜக மேலிடம் வெளியிட்ட 27 பேர் கொண்ட அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலையின் பெயர் இடம் பெறாதது பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இது குறித்து விளக்கமளித்த மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "அண்ணாமலை போட்டியிடாதது கட்சி மேலிடம் எடுத்த முடிவு" என்று ஒரே வரியில் முடித்துக்கொண்டார். ஆனால், அண்ணாமலைக்கு மட்டும் சீட் மறுக்கப்படவில்லை; அவரது காலத்தில் கட்சியில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்த அவரது தீவிர ஆதரவாளர்களான அமர்பிரசாத் ரெட்டி, ஏ.பி. முருகானந்தம், எஸ்.ஜி. சூர்யா, வினோஜ் பி. செல்வம் மற்றும் அஸ்வத்தாமன் ஆகியோருக்கும் இந்த முறை போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. அண்ணாமலையின் நிழலாக செயல்பட்ட இந்த இளைஞர் படைக்கு சீட் மறுக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் நயினார் நாகேந்திரனின் தீவிரமான அரசியல் வியூகம் இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

சமூக வலைத்தள மோதல்களும் வார் ரூம் சர்ச்சையும்

அண்ணாமலைக்கும் நயினார் நாகேந்திரனுக்கும் இடையிலான மோதலுக்கு முக்கிய காரணம், பாஜகவின் சமூக வலைத்தளப் பிரிவான வார் ரூம் மற்றும் ஐடி விங் ஆகும். அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்கள் வசமிருந்த இந்த வார் ரூம் நிர்வாகிகள், கூட்டணி கட்சியான அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் தற்போதைய பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோருக்கு எதிராக சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்ந்து மறைமுக விமர்சனங்களை முன்வைத்து வந்தனர். இது அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்குள் பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தும் அபாயத்தை உருவாக்கியது. இதனையடுத்து, டெல்லி மேலிட தலைவர்களான பி.எல். சந்தோஷ் மற்றும் அரவிந்த் மேனன் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன், அண்ணாமலை ஆதரவாளர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து கடும் அதிருப்தியை பதிவு செய்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக, கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களையும், மாநில தலைமையையும் விமர்சிப்பவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என டெல்லி மேலிடம் அண்ணாமலைக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தது.

நயினார் நாகேந்திரனின் அதிரடி நீக்கங்கள்

மேலிடத்தின் முழு ஆதரவை பெற்ற நயினார் நாகேந்திரன், கட்சியை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும் அதிரடி நடவடிக்கைகளில் இறங்கினார். எடப்பாடி பழனிசாமியையும், தன்னையும் விமர்சித்து தொடர்ந்து பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்த திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அண்ணாமலையின் தீவிர ஆதரவாளரான ஜானி ராஜாவை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நயினார் நாகேந்திரன் சமீபத்தில் அதிரடியாக நீக்கினார். 

இந்த நீக்கம் அண்ணாமலை ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. "நாங்கள் மோடி மற்றும் அமித் ஷாவின் தீவிர ஆதரவாளர்கள். பாஜகவுக்கு என்று தமிழ்நாட்டில் ஒரு தனி அடையாளத்தை உருவாக்கவே நாங்கள் உழைத்தோம். ஆனால் தற்போதைய மாநிலத் தலைமை, பாஜகவை மற்றொரு திராவிடக் கட்சியாக மாற்ற நினைக்கிறது," என்று வார் ரூம் நிர்வாகிகள் வெளிப்படையாகவே தங்கள் அதிருப்தியை பதிவு செய்தனர்.

அண்ணாமலையின் எதிர்வினையும், ஒதுங்கலும்

தன்னுடைய ஆதரவாளர்கள் குறிவைக்கப்படுவதையும், கட்சியின் முக்கிய முடிவுகளில் தான் ஓரம் கட்டப்படுவதையும் உணர்ந்த அண்ணாமலை, சமீபத்தில் கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற கட்சியின் உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தைப் புறக்கணித்தார். மேலும், தான் மாநில தலைவராக இருந்தபோது 2021ல் பாஜக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறாத நிலையில், தற்போது நயினார் தலைமையில் கட்சி பெரிய வெற்றியை பெற்றுவிட கூடாது என்று அண்ணாமலை தரப்பு கருதுவதாகவும் கட்சிக்குள் முணுமுணுக்கப்படுகிறது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, அண்ணாமலை போட்டியிட விரும்பிய சிங்காநல்லூர் உள்ளிட்ட 6 தொகுதிகளுக்கு அவரையே தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமித்து நயினார் நாகேந்திரன் செக் வைத்துள்ளார். இந்த தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டிய முழுப் பொறுப்பும் இப்போது அண்ணாமலையின் தலையிலேயே விடிந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக உருவெடுப்போம் என தொடர்ந்து முழங்கி வரும் பாஜக, தற்போது உட்கட்சி பூசலால் தள்ளாடி வருகிறது. அண்ணாமலையின் அக்ரெஸிவ் அரசியலும், நயினார் நாகேந்திரனின் சமரச அரசியலும் நேருக்கு நேர் மோதுவதால், அடிமட்ட தொண்டர்கள் கடும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். இந்த உட்கட்சி மோதல்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் புறக்கணிப்பு ஆகிய பிரச்சனைகளை தாண்டி, வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவும் அதன் கூட்டணியும் எத்தகைய வெற்றியை பதிவு செய்ய போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

