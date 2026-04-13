திமுகவில் இணைய முக்கிய காரணம் இது தானா? அஜிதாவின் மாஸ்டர் பிளான்!

தவெகவுக்கு மாபெரும் பின்னடைவு: கனிமொழி முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த முக்கிய நிர்வாகி அஜிதா! கட்சி மாறியதன் பின்னணி என்ன? முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 13, 2026, 07:09 AM IST
  • தவெகவுக்கு மாபெரும் பின்னடைவு.
  • திமுகவில் இணைந்த அஜிதா!
  • கட்சி மாறியதன் பின்னணி என்ன?

8வது ஊதியக்குழு குஷியான அப்டேட்: 24% - 30% சம்பள உயர்வு, அசத்தலான ஓய்வூதிய உயர்வு
camera icon10
DA hike
8வது ஊதியக்குழு குஷியான அப்டேட்: 24% - 30% சம்பள உயர்வு, அசத்தலான ஓய்வூதிய உயர்வு
பங்குனி 29 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 29 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
CSK-வில் இனி இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை... தோனியும் தண்ணீர் பாட்டில் தான் தூக்கணுமா?
camera icon9
CSK
CSK-வில் இனி இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை... தோனியும் தண்ணீர் பாட்டில் தான் தூக்கணுமா?
பங்குனி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வரும் நிலையில், அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையேயான கட்சி தாவல்களும், குற்றச்சாட்டுகளும் அதிகரித்துள்ளன. அந்த வகையில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முக்கிய முகமாக அறியப்பட்ட அஜிதா, அக்கட்சியில் இருந்து விலகி தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளருமான கனிமொழி முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்துள்ளார். நடிகர் விஜய்யின் தீவிர ஆதரவாளரான இவர், திடீரென ஆளுங்கட்சியான திமுகவில் ஐக்கியமாகியுள்ளது தூத்துக்குடி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஸ்டாலின் முதல் விஜய் வரை.. அதிக சொத்து வைத்திருக்கும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்! யாரு டாப்?

 

யார் இந்த அஜிதா? 

நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே, பல ஆண்டுகளாக அவரது மக்கள் இயக்கத்தில் தீவிரமாக பணியாற்றி வந்தவர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த அஜிதா. விஜய்யின் மீது கொண்ட தீவிர பற்றின் காரணமாக, அப்பகுதியில் பல நலத்திட்ட உதவிகளை செய்து வந்த இவர், கடந்த 2024ம் ஆண்டு விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற அரசியல் கட்சியை தொடங்கியபோது, கட்சியின் தூத்துக்குடி மாவட்ட பொறுப்பாளராக அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டார். கட்சித் தலைமையின் நம்பிக்கையை பெற்ற இவர், தூத்துக்குடி முழுவதும் தவெக-வின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்தும் பணிகளில் தீவிரமாக களமிறங்கி செயல்பட்டு வந்தார்.

ஏமாற்றமும், பனையூர் போராட்டமும்

கட்சியின் வளர்ச்சிக்காக தொடர்ந்து உழைத்து வந்ததால், தூத்துக்குடி மாவட்ட செயலாளர் பதவி தனக்கே கிடைக்கும் என அஜிதா மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் இருந்தார். ஆனால், அவரது எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக, அந்த பதவியை சாமுவேல் என்பவருக்கு வழங்கி தவெக தலைமை உத்தரவிட்டது. இது அஜிதா மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியையும், கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியது. தங்களுக்கான நியாயத்தை கேட்பதற்காக, அஜிதா தனது ஆதரவாளர்களுடன் சென்னை பனையூரில் உள்ள விஜய்யின் இல்லத்திற்கு சென்று மாபெரும் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். ஒருகட்டத்தில், தேர்தல் பணிகளுக்காக புறப்பட்ட நடிகர் விஜய்யின் காரை வழிமறித்து அவர்கள் தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர். நிலைமை கைமீறி போவதை கண்ட தவெக-வின் முக்கிய நிர்வாகியான சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் உள்ளிட்டோர், அஜிதாவிடம் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவரை அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தனர். இந்த உள்கட்சி பூசல் அப்போதே ஊடகங்களில் வெளியாகி தவெக-வில் பெரும் சலசலப்பை உண்டாக்கியது.

தற்கொலை முயற்சியும், எம்.எல்.ஏ சீட் ஏமாற்றமும்

கட்சியில் தனக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காததால் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அஜிதா, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தற்கொலைக்கு முயன்று தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் விஜய் ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. எனினும், சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பிய அவர், "நான் ஒருபோதும் என் தலைவர் விஜய்யை விட்டு விலக மாட்டேன், அவருக்காகத் தொடர்ந்து உழைப்பேன்" என உருக்கமாகப் பேட்டியளித்திருந்தார். இந்த நிலையில், வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தூத்துக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட தனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என அஜிதா பெரிதும் நம்பியிருந்தார். ஆனால், கட்சியின் தலைவர் விஜய் அந்த தொகுதியைத் தனது நெருங்கிய நண்பரான ஸ்ரீநாத் என்பவருக்கு ஒதுக்கி அவரை வேட்பாளராக களமிறக்கினார். மாவட்ட செயலாளர் பதவியை தொடர்ந்து, எம்.எல்.ஏ சீட்டும் மறுக்கப்பட்டதால் அஜிதாவின் பொறுமை எல்லையை மீறியது. அவரது ஆதரவாளர்களும் இனி தவெக-வில் நீடிப்பதில் எந்த பலனும் இல்லை என அவருக்குக் கடும் அழுத்தம் கொடுத்ததாக தெரிகிறது.

கனிமொழி முன்னிலையில் திமுகவில் ஐக்கியம்

தவெக-வில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த விரிசலை சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்ட திமுக, அதிமுக மற்றும் நாம் தமிழர் ஆகிய கட்சிகள் அஜிதாவை தங்கள் பக்கம் இழுக்க தீவிரமாக காய் நகர்த்தின. இதில் இறுதியாக ஆளுங்கட்சியான திமுக வெற்றி பெற்றது. இன்று தூத்துக்குடியில், எம்.பி கனிமொழி கருணாநிதியை நேரில் சந்தித்த அஜிதா, தன்னை முறைப்படி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அஜிதா, "கட்சியில் பெண்களுக்கு உரிய வாய்ப்புகளும், மரியாதையும் அளிக்கப்படாத ஒரே காரணத்தினால் தான் நான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திலிருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்தேன்" என்று பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டினார்.

அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் மாஸ்டர் பிளான்

அஜிதாவின் இந்த திடீர் கட்சி மாற்றத்தின் பின்னணியில், அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் மிக முக்கிய அரசியல் வியூகம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தூத்துக்குடி மற்றும் திருச்செந்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள மீனவ சமூக மக்களின் வாக்குகளை கணிசமாக பெறுவதற்கு, அப்பகுதியில் செல்வாக்கு மிக்க அஜிதாவின் வரவு திமுகவிற்கு பெரிதும் கைகொடுக்கும் என அமைச்சர் கணக்கு போட்டுள்ளார். இதன் அடிப்படையிலேயே அஜிதாவுடன் ரகசிய பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டு இந்த இணைப்பு அரங்கேறியுள்ளது. மேலும், அஜிதாவின் சகோதரர் உள்ளிட்ட அவரது குடும்பத்தினர் ஏற்கனவே திமுகவில் தீவிரமாக பயணித்து வருவதால் தான், தவெக தலைமை அவருக்கு பொறுப்புகளையும், தேர்தல் வாய்ப்பையும் வழங்க தயங்கியதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். 

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படம் லீக் ஆனது குறித்து பேசிய முக ஸ்டாலின்! என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

