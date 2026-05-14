/அதிமுக எம்எல்ஏ 25 பேர் தகுதி நீக்கம்? விஜய்க்கு ஆபத்தா? எடப்பாடி முடிவு என்ன?

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசுக்கு, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளிட்ட 25 பேர் தங்களது ஆதரவை வழங்கியுள்ளனர். இதன் காரணமாக விஜய்க்கு 144 என்ற மேஜிக் நம்பர் கிடைத்துள்ளது.
தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நேற்று சட்டசபையில் நடைபெற்றது. ஏற்கனவே விஜய், தன்னை ஆதரிக்கும் எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு கடிதத்தை ஆளுநரிடம் கொடுத்த பின்பு தான், ஆளுநர் அவருக்கு முதலமைச்சராக பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் விஜய்க்கு 144 எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆதரவு தெரிவித்தனர். இதன் மூலம், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு சட்டசபையில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சியை தக்கவைத்து கொண்டுள்ளது. இந்த வாக்கெடுப்பில், தவெகவின் 108 எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ-கள் தங்களது ஆதரவை வழங்கினர். யாருமே எதிர்பார்க்காத விதமாக, அதிமுகவை சேர்ந்த 25 எம்.எல்.ஏக்களும் விஜய்க்கு தங்களது ஆதரவை வழங்கினர். இதுதான் தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசுக்கு, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளிட்ட 25 பேர் தங்களது ஆதரவை வழங்கியுள்ளனர். இதன் காரணமாக விஜய்க்கு 144 என்ற மேஜிக் நம்பர் கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் கம்யூனிஸ்ட், விசிக, காங்கிரஸ் கட்சிகளின் ஆதரவு இல்லாமலேயே விஜய் தொடர்ந்து ஆட்சி நடத்த முடியும் என்ற நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அதிமுகவை சேர்ந்த 22 எம்.எல்.ஏக்கள் விஜய்க்கு எதிராக வாக்களித்துள்ளனர். விஜய்க்கு எதிராக வாக்களித்தவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவு அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் மட்டுமே. பாமக மற்றும் பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் வாக்கெடுப்பில் நடுநிலை வகித்தனர். அதிமுகவை சேர்ந்த 25 எம்.எல்.ஏக்கள் கட்சிக்கு எதிராக விஜய்க்கு ஆதரவளித்தது செல்லுமா, செல்லாதா? அதிமுக என்ன மாதிரியான சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க போகிறது என்ற கேள்விகள் தற்போது எழுந்துள்ளன. இதற்கிடையே, நேற்று இரவு எடப்பாடி பழனிசாமி, விஜய்க்கு ஆதரவளித்த 25 எம்.எல்.ஏ-க்களையும் கட்சியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கியுள்ளார். இது இந்த பிரச்சனையை மேலும் பெரிதாக்கியுள்ளது.
கட்சி தலைமையின் உத்தரவை மீறி வாக்களித்த இந்த 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் ஓட்டுகள் சட்டப்படி செல்லுமா என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது. இதற்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் உள்ள கட்சி தாவல் தடைச் சட்டம் பாயுமா என்ற விவாதமும் எழுந்துள்ளது. ஒரு கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ கொறடா பிறப்பிக்கும் உத்தரவை மீறி, அக்கட்சியின் எம்.எல்.ஏ-க்கள் சபையில் வாக்களித்தால் அவர்கள் மீது கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.
அதிமுக தலைமை தற்போது இந்த 25 எம்.எல்.ஏக்கள் மீதும் சபாநாயகரிடம் புகார் அளித்து, அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய கோரலாம். இருப்பினும், தற்போதைக்கு சபாநாயகர் அந்த ஓட்டுகளை எண்ணி, அதன் அடிப்படையிலேயே வாக்கெடுப்பு முடிவுகளை அறிவித்துள்ளார். எனவே, அந்த ஓட்டுகளை சபாநாயகர் உடனடியாக செல்லாததாக அறிவிக்க முடியாது.
இந்த விவகாரத்தில் சட்டசபை சபாநாயகரின் முடிவே இறுதியானது என்றாலும், இதில் சட்ட முரண்பாடுகள் இருப்பதாக கருதினால் அதிமுக தலைமை நீதிமன்றத்தை கூட நாடலாம். கடந்த 2017ம் ஆண்டு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசின் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது நடந்த சர்ச்சைகளை கண்டித்து சில உறுப்பினர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றனர். அதே போல, தற்போதும் கட்சி மாறி வாக்களித்த எம்.எல்.ஏ-க்களை தகுதி நீக்கம் செய்யவும், இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை ரத்து செய்ய கோரியும் வழக்குகள் தொடரப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஒருவேளை, சபாநாயகரோ அல்லது நீதிமன்றமோ இந்த 25 எம்.எல்.ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்தாலும், அல்லது அந்த ஓட்டுகளை செல்லாது என அறிவித்தாலும், விஜய் தலைமையிலான அரசுக்கு இதனால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்றே கூறப்படுகிறது. ஏனெனில், காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவு விஜய்க்கு இருப்பதால், அவர் எளிதாக 118 என்ற பெரும்பான்மை எண்களை தாண்டிவிடுவார். இருப்பினும், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் அடுத்து என்ன மாதிரியான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
|கட்சியின் பெயர்
|ஆதரவு எண்ணிக்கை
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|108 எம்.எல்.ஏ-க்கள்
|அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் (வேலுமணி தரப்பு)
|25 எம்.எல்.ஏ-க்கள்
|கூட்டணிக் கட்சிகள்
|11 எம்.எல்.ஏ-க்கள்
|மொத்த ஆதரவு
|144 எம்.எல்.ஏ-க்கள்