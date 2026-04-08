  • திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்ததால்.. எடப்பாடி மீது கடும் தாக்கு - சசிகலா பரப்புரை!

திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்ததால் தான் நம்மைப் போன்ற உண்மையான விசுவாசிகளை கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றி விட்டார்கள் என பெயரை குறிப்பிடாமல் எடப்பாடி பழனிசாமியை விமர்சித்த சசிகலா.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 8, 2026, 07:16 AM IST
  • ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் பிரச்சாரம்.
  • கண்கலங்கி பேசிய சசிகலா.
  • எடப்பாடி மீது விமர்சனம்!

சவுமியா அன்புமணியின் மொத்த சொத்துக்கள்! வேட்புமனுவில் தாக்கல் செய்த முழு விவரம்!
ஸ்டாலின் டூ மம்தா: 5 மாநில முதலமைச்சர்களின் சொத்து மதிப்பு? யார் பணக்காரர்!
2026 தேர்தலுக்கு முன்..கண்டிப்பா இந்த அரசியல் படங்களை பார்த்து விடுங்கள்..
செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி... இன்று முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிச்சது லக்கு!
அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழக சார்பில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிடும் செல்லப்பாண்டியை ஆதரித்து கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சசிகலா ஆண்டிப்பட்டி எம்ஜிஆர் சிலை பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்தார். பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர், ஆண்டிப்பட்டி தொகுதிக்கு நான் அம்மாவோடு பலமுறை வந்துள்ளேன். ஆனால்  தற்போது அம்மா இல்லையே என்று கண்கலங்கிய படியே பேசினார். துரோகிகளால் தான் பிரச்சனை, அவர்களை வைத்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம், கட்சி வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் எல்லோரையும் ஒன்றிணைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர் (எடப்பாடி பழனிச்சாமி) அதை செய்யவில்லை, நீங்கள் என்ன திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளீர்களா என எடப்பாடி பழனிச்சாமியை பெயர் குறிப்பிடாமல் தாக்கி பேசினார்.

திமுக அரசு 

அவர் (எடப்பாடி பழனிச்சாமி) திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்ததால் தான் நம்மை போன்ற உண்மையான விசுவாசிகளை கட்சியில் இருந்து வெளியேற்றி விட்டார்கள். ஜாதி, மதம் என பார்க்காமல் நமது கட்சியை சேர்ந்தவர் என்று நினைத்து ஒருவரை முதலமைச்சராக்கி விட்டுச் சென்றேன் ஆனால் என்ன நடந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியும். திமுக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் 50 வாக்குறுதிகளை கூட முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை. அரசாங்கம் நடத்த பணம் வேண்டும் என்பதற்காக இருசக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்களை நிறுத்தி அவர்களுக்கு 500,1000 என போலீசார் அபராதம் வசூலிக்கின்றனர். அரசாங்கத்திற்கு ஏதாவது வகையில் பணத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என வசூல் வேட்டையில் ஈடுபடுகின்றன. எனவே திமுக ஆட்சியை அகற்றுவதற்கு தென்னந்தோப்பு சின்னத்தில் வாக்களித்து வேட்பாளர்களை வெற்றியடைய செய்ய வேண்டும் என கூறி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

கரூரில் விஜயபாஸ்கர் பிரச்சாரம்!

கரூர் மாவட்டத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கரூர் களம் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அதிமுக, திமுக, தவெக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகளை சார்ந்த வேட்பாளர்கள் அனல் பறக்க பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் கரூர் மாவட்ட அதிமுக வேட்பாளர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் பொதுமக்களை நேரடியாக சந்தித்து நாள்தோறும் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். நேற்று கரூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ஆண்டாளக்ஷங்கோவில் மேற்கு ஊராட்சிக்குட்பட்ட மருத்துவர் நகர், திருமலை நகர், ஆத்தூர் புதூர், அருள்நகர் குட்டக்கடை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிரச்சார வாகனத்தில் சென்று பொதுமக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். அதிமுக வேட்பாளரை பொதுமக்கள் பூக்கள் தூவி ஆரத்தி எடுத்து சால்வை அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். 

பிரச்சார வாகனத்தில் பேசிய அதிமுக வேட்பாளர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர், மனிதர்களை அடைத்து வைக்கும் பட்டிகளை வைக்கக் கூடாது என்று தேர்தல் ஆணையம் கூறியதை அடுத்து புதிய டெக்னிக்கை திமுகவினர் கையாண்டு வருகின்றனர். நாங்கள் பிரச்சாரத்திற்கு வந்தால் முன்பே பொதுமக்களை அழைத்துக் கொண்டு மந்தையில் அமர வைத்துள்ளனர். இப்போதே இவ்வளவு மிரட்டுகிறார்களே ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன நிலை என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மட்டும் 50 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் இரட்டை இலை வெற்றி பெறுகிறது. இன்னும் ஒரு மாதத்தில் ஆட்சி மாற்றம் வருகிறது எடப்பாடி யார் முதல்வராகிறார், இன்னும் திமுக கூட்டணியில் இழுபறி தீரவில்லை நேற்று கூட ஒருவர் விலகி நம்முடன் இணைந்துள்ளார் எனக் கூறினார்.

