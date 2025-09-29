இன்று தமிழகம் முழுவதும் கடையடைப்பு! எவை இயங்கும்? எவை இயங்காது?

கரூர் மாவட்டம் வேலாயுதம்பாளையம் பகுதியில், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 40க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த கோர சம்பளம் பலரையும் அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது. இந்தியா முழுவதும் பேசுபொருள் ஆகி உள்ள இந்த சம்பவத்திற்கு பலரும் தங்களது எதிர்ப்பை பதிவிட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக, இன்று செப்டம்பர் 29 திங்கட்கிழமை தமிழகம் முழுவதும் முழு கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று, தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை அறிவித்துள்ளது. இந்த சம்பவம், தமிழக அரசியல் களத்திலும், பொதுமக்கள் மத்தியிலும் ஒரு பெரும் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கண்ணீரில் கரூர்
இந்த துயரச் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உடனடியாக கரூர் விரைந்து, அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். மேலும், நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளனர்.
காவல்துறை விசாரணை
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, காவல்துறை நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த கூட்டத்திற்கு, 10,000 பேர் மட்டுமே வருவார்கள் என்று தவெக சார்பில் காவல்துறையிடம் அனுமதி பெறப்பட்டிருந்தது. ஆனால், கூட்டத்திற்கு சுமார் 25,000 முதல் 27,000 பேர் வரை திரண்டதால், நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போனது. அளவுக்கு அதிகமான கூட்டம் திரண்ட போதிலும், அதற்கேற்ற பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், தன்னார்வலர்கள், குடிநீர் வசதி மற்றும் மருத்துவ குழுக்கள் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததே, இவ்வளவு பெரிய உயிரிழப்பிற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, தவெக அமைப்பாளர்கள் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் மீது பாதுகாப்பு குறைபாடு, அனுமதி மீறல், மற்றும் பொதுமக்களின் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துதல் போன்ற பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடையடைப்பு
வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை அறிவித்துள்ள இந்த கடையடைப்பு போராட்டத்தால், இன்று தமிழகத்தில் பெரும்பாலான கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும். இந்த கடையடைப்பு, கரூர் துயரத்தில் உயிரிழந்த அப்பாவி மக்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காகவும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் எதிர்காலத்தில் நடைபெறாமல் தடுக்க, அரசு கடுமையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவதற்காகவும் நடத்தப்படுகிறது.
இயங்காதவை
- மளிகைக் கடைகள்
- ஜவுளி மற்றும் ரெடிமேட் கடைகள்
- சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் மற்றும் ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுகள்
- மொபைல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் ஹார்டுவேர் கடைகள்
- ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள்
இயங்குபவை
- மருந்தகங்கள்
- மருத்துவமனைகள் மற்றும் அவசர சேவைகள்
- பால் விநியோகம் மற்றும் பால் பாலகங்கள்
- பெட்ரோல் பங்குகள்
- பொது போக்குவரத்து சேவைகள் வழக்கம் போல் இயங்கும்.
