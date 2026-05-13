/நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி! முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கை!

மக்கள் நம்பிக்கை மூலம் அமைக்கப்பட்ட நமது அரசுக்கு ஆதரவு அளிக்கப்பட்டும் வாக்களிக்கப்பட்டும் நம்பிக்கைத் தீர்மானம் வெற்றி பெற்றுள்ளது - முதல்வர் விஜய் அறிக்கை.
இன்று சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 144 பேர் ஆதரவளித்து விஜய்யை முதல்வராக உறுதிப்படுத்தி உள்ளனர். விஜய்க்கு ஆதரவாக 144 பெரும், எதிராக 22 பெரும், நடுநிலையாக 5 பெரும் வாக்களித்துள்ளனர். எதிர்க்கட்சியான திமுக வாக்களிக்காமல் வெளிநடப்பு செய்தது. இந்நிலையில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு விஜய் நன்றி தெரிவித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சி அமைத்துள்ள மக்கள் அரசின் மீதான நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம், இன்று சட்டமன்றத்தில் கொண்டுவரப்பட்டது. மக்கள் நம்பிக்கை மூலம் அமைக்கப்பட்ட நமது அரசுக்கு ஆதரவு அளிக்கப்பட்டும் வாக்களிக்கப்பட்டும் நம்பிக்கைத் தீர்மானம் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இந்த வெற்றிக்குக் காரணமான, நம்மை ஆதரிக்கும் மதிப்பிற்குரிய அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுக்கும், அக்கட்சிகளைச் சேர்ந்த மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியறிதலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். அதே வேளையில், என்றும் நம்முடன் நிற்கும் நம் கழகச் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் நமது அன்பினைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இந்த வேளையில், தேர்தலில் நம்மை நம்பிய மக்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றியைத் தெரிவிக்க வேண்டியது நமது கடமை. தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டசபையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்ற விஜய், எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு முதல்வர் பதிலளித்து பேசினார். அப்போது, கடந்தகால ஆட்சியாளர்களின் திட்டங்கள் கைவிடப்படுமா என்ற சந்தேகங்களுக்கு அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். திமுக அரசு மற்றும் அதற்கு முந்தைய அதிமுக அரசுகள் கொண்டு வந்த மக்கள் நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்று சட்டசபையில் உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளார். "முந்தைய அரசுகளால் கொண்டு வரப்பட்ட மக்கள் நலத்திட்டங்களை இந்த அரசு எவ்வித தடங்கலும் இன்றி தொடரும் என்கிற உறுதியை இங்கு தெரிவித்து கொள்கிறேன். தமிழகத்தை ஆண்ட பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த அரசுகள், இந்த நாட்டு மக்களின் நலனை முன்னிலைப்படுத்தி தீட்டிய திட்டங்கள், சமூக நீதிக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்து நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டங்கள், எங்கள் கட்சியின் கொள்கை தலைவர்களின் எண்ணங்கள் ஆகியவற்றை மனதில் கொண்டே எங்களின் இந்த ஆட்சி நடைபெறும்," என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
முன்னதாக, முன்னாள் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சிலர், புதிய அரசு அமைந்தவுடன் முந்தைய ஆட்சியின் திட்டங்கள் முடக்கப்படுமா என்ற கேள்வியை எழுப்பியிருந்தனர். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், மக்கள் பணத்தை கொண்டு செயல்படுத்தப்படும் எந்தவொரு நல்ல திட்டமும் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிக்காக நிறுத்தப்பட மாட்டாது என்பதை உறுதிபட தெரிவித்தார். மேலும் "இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுகிற அரசே தவிர, குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிற அரசு இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவித்து கொள்கிறேன்," என குறிப்பிட்டார்.
மே 10ம் தேதி சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விஜய், பதவியேற்ற மேடையிலேயே 3 முக்கிய திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்து கையொப்பமிட்டார். அதில் குறிப்பாக, "ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் 200 யூனிட் வரை கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் திட்டம்" என்ற கோப்பில் முதல் கையெழுத்திட்டார். பொதுவாக முதலமைச்சராக பதவியேற்பவர்கள் தலைமை செயலகம் சென்ற பிறகே கோப்புகளில் கையெழுத்திடுவார்கள். ஆனால், பதவியேற்ற மேடையிலேயே மக்களுக்கான திட்டங்களில் விஜய் கையெழுத்திட்டது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய முன்னுதாரணமாக அமைந்தது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற விஜய், முந்தைய அரசுகளின் திட்டங்கள் குறித்து என்ன கூறினார்?
முந்தைய திமுக மற்றும் அதிமுக அரசுகளால் கொண்டுவரப்பட்ட மக்கள் நலத்திட்டங்கள் எதுவும் நிறுத்தப்படாது என்றும், அவை அனைத்தும் எவ்விதத் தடங்கலும் இன்றித் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதியளித்துள்ளார்.
2. தமிழக அரசின் தற்போதைய நிதி நிலைமை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டு என்ன?
முந்தைய அரசு கஜானாவைச் சுத்தமாகக் காலி செய்துவிட்டு, ரூபாய் 10 லட்சம் கோடி கடனை வைத்துவிட்டுச் சென்றுள்ளது என்று முதலமைச்சர் விஜய் தனது முதல் உரையில் குற்றஞ்சாட்டினார்.
3. முதலமைச்சராக பதவியேற்ற முதல் நாளே விஜய் செய்த முக்கிய அறிவிப்பு என்ன?
பதவியேற்பு மேடையிலேயே 3 முக்கியத் திட்டங்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் ஒப்புதல் அளித்தார். அதில் மிக முக்கியமாக, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் 200 யூனிட் வரை கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தில் அவர் முதல் கையெழுத்திட்டார்.