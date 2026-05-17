/காங்கிரஸ், அதிமுகவிற்கு எத்தனை அமைச்சரவை? வெளியான முக்கிய தகவல்!

TVK Vijay Cabinet: முதல்வர் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவை விரிவாக்கமா? காங்கிரஸ், அதிமுக வேலுமணி தரப்பு இணையுமா? முக்கிய தகவல் இதோ!
தமிழக அரசியலில் தற்போது முக்கியமான மாற்றங்கள் உருவாகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, விரைவில் அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தை மேற்கொள்ளலாம் என்ற செய்தி அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவலாக பேசப்படுகிறது. குறிப்பாக, இந்த விரிவாக்கத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும், அதிமுகவில் எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்புக்கும் இடமளிக்கப்படலாம் என்ற தகவல் அரசியல் களத்தில் அதிக கவனத்தை பெற்றுள்ளது. விஜய் கடந்த மே 10ஆம் தேதி தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். தற்போது 9 அமைச்சர்களுக்கு நிதி, நீர்வளம், கனிமவளம், பொதுப்பணி, சுகாதாரம், பள்ளிக்கல்வி, தொழில்துறை போன்ற முக்கிய துறைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால், பத்திரப்பதிவு, போக்குவரத்து, இந்துசமய அறநிலையத்துறை, வீட்டுவசதி, உயர்கல்வி, கூட்டுறவு போன்ற முக்கியமான துறைகள் இன்னும் காலியாகவே உள்ளன. இதனால், அடுத்த சில நாள்களில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் நடைபெற வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. உயர் மட்ட தகவல்களின் படி, இந்த விரிவாக்கத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இரண்டு அமைச்சர் பதவிகள் வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே காங்கிரஸ் தரப்பில் சில தலைவர்கள் இதுபற்றி பேசியிருந்ததாகவும், நீண்டகால அரசியல் தொடர்புகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதேபோல், அதிமுகவில் எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான தரப்புக்கு ஐந்து அமைச்சர் பதவிகள் ஒதுக்கப்படலாம் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது வேலுமணி மற்றும் சிவி சண்முகம் தலைமையிலான 25 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர். இதற்கு பிறகு அதிமுகவில் உள்ள உள்கட்சி முரண்பாடுகள் மேலும் வெளிப்படையாக தெரிந்துள்ளன. தவெக தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. ஆனால், ஆட்சியை நிலையாக நடத்த கூடுதல் அரசியல் ஆதரவு அவசியம் என்பதாலேயே, காங்கிரஸ் மற்றும் அதிமுகவின் ஒரு பிரிவை அமைச்சரவையில் இணைக்கும் முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
அமைச்சரவை விரிவாக்கம் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் ஏற்கனவே பின்னணியில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், அடுத்த 2 அல்லது 3 நாள்களுக்குள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பதும் சாத்தியம் உள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் மதிப்பிடுகின்றன. இந்த மாற்றம் தமிழக அரசியல் சமன்பாட்டையே மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் என பலரும் கருதுகின்றனர்.
