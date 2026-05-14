/வைரலாகும் விஜய்யின் கோட் சூட்! காம்போ விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

முதல்வர் விஜய்யின் பதவியேற்பு ஆடையை ஃபேஷன் ட்ரெண்டாக மாற்றிய துணி நிறுவனங்கள்: வியக்க வைக்கும் மார்க்கெட்டிங் தந்திரம்! காம்போ விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பதவியேற்றுள்ளார். அவர் பதவியேற்றதிலிருந்து அரசியலில் பல்வேறு ஆச்சரியமளிக்கும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. ஆளுங்கட்சியாக இருந்த திமுகவை எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமரவைத்தது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, திமுகவில் அமைச்சர்களாக இருந்த 15-க்கும் மேற்பட்டோர் தற்போது ஒரு எம்.எல்.ஏ-வாக கூட ஆக முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. விஜய் அரசியலில் நுழைந்ததிலிருந்து அவர் செய்யும் ஒவ்வொரு விஷயமும் ட்ரெண்டாகி வருகிறது. குறிப்பாக, அவரது உடைகள் இளைஞர்களிடையே அதிகம் வைரலாகி வருகின்றன. தேர்தல் அன்று கூட விஜய் அணிந்திருந்த வெள்ளை சட்டை மற்றும் காக்கி பேண்ட் தான் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாக இருந்தது. இளைஞர்கள் பலரும் அதேபோல உடையில் வந்து தங்களது வாக்குகளை செலுத்திச் சென்றனர். தற்போது முதலமைச்சராக ஆன பின்பு, விஜய் தினசரி கோட் சூட் அணிந்து தான் சட்டமன்றத்திற்கு வருகிறார். தற்போது அதுவும் இளைஞர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது.
பொதுவாக அரசியல் தலைவர்கள், குறிப்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் எப்போதும் வெள்ளை வேட்டி மற்றும் சட்டையில் தான் இருப்பார்கள். இதற்கு முன்பு இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி மு.க.ஸ்டாலின் வரை அதே தோற்றத்தில் தான் காட்சியளித்தனர். ஆனால், விஜய் தற்போது தனது தனித்துவமான கோட் சூட் மூலம் அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறார். சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில், அவர் வழக்கமான தனது வெள்ளை சட்டை மற்றும் காக்கி பேண்ட்டிற்கு பதிலாக, கருப்பு நிறத்தில் கோட் சூட் அணிந்து வந்திருந்தார். இது அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. எளிமையான கோட் சூட்டாக இருந்தாலும், அது அவருக்குக் கம்பீரமான தோற்றத்தை கொடுக்கிறது என்று பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதனை தொடர்ந்து, மூன்று நாட்கள் நடைபெற்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரிலும் விஜய் அதே கோட் சூட்டில்தான் வந்திருந்தார்.
விஜய்யின் இந்தப் புதிய கோட் சூட் லுக் சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டாகி வருவதால், பல முன்னணி ஜவுளி நிறுவனங்கள் இதனை தங்களது வியாபார உத்தியாக மாற்றி கொண்டுள்ளன. விஜய் அணிந்திருந்த அதே சட்டை, கோட், பேண்ட் ஆகியவற்றை ஒரு காம்போவாக தங்களது கடைகளிலும் இணையதளத்திலும் விற்பனைக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். இதற்கு முதல்வர் ஃபேஷன் காம்போ என்று பெயரிட்டுள்ளனர்.
இவற்றை தற்போது இளைஞர்கள் தேடி தேடி வாங்கி வருகின்றனர். இந்த காம்போ விளம்பரம் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே, அந்த நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பலரும் இந்த ஆடைகளை ஆர்டர் செய்துள்ளனர் என்ற தகவல்களும் வெளியாகி வருகின்றன.
பிரபல நிறுவனங்களின் இந்த விளம்பர உத்திகளை பலரும் ஆர்வமாக பார்த்து வருகின்றனர். விளம்பரங்களை பார்ப்பது மட்டுமின்றி, பல இளைஞர்களும் இந்த ஆடைகளை ஆர்டர் செய்து, அதனை அணிந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸாகவும் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இளைஞர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் விஜய்யின் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் பலரையும் ஈர்த்து வரும் நிலையில், தற்போது அவரது ஆடை வடிவமைப்பும் பலரைக் கவர்ந்து வருகிறது. சினிமாவில் இருக்கும்போது விஜய் அணியும் ஆடைகள் எவ்வாறு அடுத்த சில நாட்களிலேயே இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ட்ரெண்டாக மாறுமோ, அதே போன்றதொரு தாக்கம் தற்போது அவர் முதலமைச்சரான பின்பும் தொடர்வதை இது காட்டுகிறது.