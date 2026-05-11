முதல்வரான விஜய்! உடனடியாக டெல்லி பயணம்! யார் யாரை சந்திக்கிறார்?

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள விஜய் இன்று சட்டமன்றத்தில் கலந்து கொண்டார். வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏகள் சட்டமன்றத்தில் பதவி ஏற்றுக்கொண்டனர். இந்நிலையில் இன்று மதியம் முன்னாள் முதல்வர் மு க ஸ்டாலினை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார் என்று தகவல்கள் வெளியானது. மேலும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவையும் சந்திக்க உள்ளார் என்று கூறப்பட்டது. இதற்கிடையில் இந்த வாரம் டெல்லி சென்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், சோனியா காந்தி ஆகியோர்களை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.