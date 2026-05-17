/முதல்வர் ஆன பிறகு டெல்லி பயணம் மேற்கொள்ளும் விஜய்? என்ன காரணம்?

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் டெல்லி செல்லக்கூடும் என்ற தகவல் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாநில வளர்ச்சி, நிதி ஒதுக்கீடு, நிலுவைத் தொகைகள், உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரில் சந்திக்க அவர் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. முதல்வராக பதவியேற்ற பிறகு விஜய் மேற்கொள்ளும் முதல் முக்கிய டெல்லி பயணம் இதுவாக இருக்கும். வரும் மே 22ம் தேதி அல்லது மே இறுதியில் இந்த பயணம் நடைபெறலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. விஜயுடன் இணைந்து சில மத்திய அமைச்சர்களையும் சந்திக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த சந்திப்பின் முக்கிய நோக்கம் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி தேவைகளை மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதுதான் என கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, நிலுவையில் உள்ள மத்திய ஒதுக்கீடுகள், திட்ட நிதி, இழப்பீடு தொகைகள், புதிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு அனுமதி போன்றவற்றை அவர் பிரதமரிடம் முன்வைக்கலாம். முதல்வர் விஜய், பிரதமர் மோடியுடன் மட்டுமல்லாமல் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் ஆகியோரையும் சந்திக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த டெல்லி பயணம் தமிழக அரசுக்கான ஒரு முக்கிய அரசியல்-நிர்வாக நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது. புதிய அரசு அமைந்துள்ளதால், மாநில வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை மத்திய அரசுடன் ஒருங்கிணைத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாக அரசு வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. இதற்கிடையே, இலங்கை கடற்படையால் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களின் விடுதலை தொடர்பாகவும் விஜய் முன்பே வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். இதனால், அவரது டெல்லி பயணத்தில் மீனவர் பிரச்சினையும் முக்கிய விவாதமாக இடம் பெறலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விஜயின் இந்த பயணம், மாநில-மத்திய உறவுகளில் புதிய தொடக்கமாகவும், தமிழக தேவைகளை நேரடியாக முன்வைக்கும் ஒரு அரசியல் வாய்ப்பாகவும் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, வளர்ச்சி திட்டங்கள், நிதி தேவைகள், நிர்வாக ஒத்துழைப்பு ஆகிய மூன்று அம்சங்களும் இந்த சந்திப்புகளில் மையமாக இருக்கலாம். முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு விஜய் மேற்கொள்ளும் இந்த முதலாவது தேசிய தலைநகர் பயணம், எதிர்காலத்தில் தமிழக அரசின் செயல்திட்டத்தை தீர்மானிக்கும் முக்கிய சந்திப்பாக அமையலாம் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர்.
