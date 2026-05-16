/தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு வார ஆட்சியில் சாதித்தது என்ன? ஓர் பார்வை!

தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் கடந்த 10 ஆம் தேதி பொறுப்பேற்ற நிலையில், இதுவரை என்ன செய்திருக்கிறார்? எந்தெந்த திட்டங்களுக்கு கையெழுத்திட்டுள்ளார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தில் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கிறார். நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வழக்கம்போல் இல்லாமல் மிகவும் பரபரப்பாக இருந்தது. ஆச்சரியம் என்னவென்றால், முதல்முறையாக ஒரு திராவிட கட்சி அல்லாத ஒரு ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருப்பதுதான். அப்படி மாற்றத்திற்காக வந்திருக்கிறோம் என ஆட்சி கட்டிலில் அமைந்திருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மீது மக்களுக்கு எக்கசக்க எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இந்த நிலையில், இதுவரை என்ன செய்திருக்கிறார்கள், குறிப்பாக முதலமைச்சர் விஜய் எப்படி செயல்பட்டு வருகிறார் என்பது குறித்து விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம்.
விஜய் முதலமைச்சராக 10 ஆம் தேதி பதவியேற்றுக்கொண்டார். அந்த கையோடு வீடுகளில் 2 மாதங்கள் 500 யூனிட் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் என்ற திட்டத்தில் கையெழுத்திட்டார்.
இதையடுத்து பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை திட்டத்தில் கையெழுத்திட்டார். இந்த திட்டத்தின் கீழ், ஒரு சிறப்பு காவல் அமைப்பு உருவாக்கப்படும். அவர்கள் பெண்களுக்கு ஆபத்தான கட்டத்தில் உதவுபவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த சிறப்பு படையை போதுமான பணியாளர்கள் மற்றும் அதிநவீன வசதிகளுடன் மாநிலம் முழுவதும் உருவாக்கப்படும்.
மாநிலத்தில் போதைப் பொருள் புழக்கத்தை தடுக்கும் வகையில் தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் போதை பொருள் தடுப்பு படை உருவாக்கும் திட்டத்தில் கையெழுத்திட்டார்.
வழிபாட்டு தளங்கள், பள்ளி, கல்லூரி என கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகில் அதாவது 500 மீட்டர் வரை அமைந்துள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூட முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். மேலும், இரண்டு வாரங்களுக்குள் இதனை செய்து முடிக்கவும் அதிகாரிகளை அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட மகளிர் உரிமை தொகையை தொடர செய்துள்ளார் விஜய். அதன்படி இம்மாதம் அனைத்து பெண்களுக்கும் வழக்கம்போல் ரூ. 1000 வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் தொடரப்படாது என நினைத்த நிலையில், மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் தவெக மூலம் நிறுத்தப்படாது என்பதை காட்டி உள்ளார்.
ஏற்கனவே போதைப் பொருள் தடுப்பு படை திட்டத்திற்கு கையெழுத்திட்டு, அதனை உருவாக்கி வரும் முதலமைச்சர் விஜய், மற்றொரு அதிரடி நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டுள்ளார். அதாவது போதை பொருட்களை விநியோகம் செய்தால், அவர்களின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளார். அதேபோல் அவர்களுக்கு நீதிமன்றம் மூலம் கடுமையான தண்டனை பெற்று கொடுப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்க தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தொழில் நிறுவனங்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளார். இந்த கூட்டத்தில், மாநிலத்தின் தொழில் சூழலை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய யோசனைகள் விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. கார் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் உற்பத்தியில் முன்னணி நிறுவனங்களான BMW, TVS உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அதிகாரிகள் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர்.
அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 58 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி 2026, ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் 60 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார். இது அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், இப்படி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவது மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. அதேசமயம் முந்தைய அரசின் மக்கள் நலதிட்டங்களை தொடர்வது என்பது ஆட்சியின் முதிர்ச்சியை காட்டுகிறது. ஆட்சியின் தொடக்கத்திலேயே அதிரடி மாற்றங்களை தந்துள்ள இந்த புதிய அரசு, மக்களின் எஞ்சிய எதிர்பார்ப்புகளை எப்படி பூர்த்தி செய்யப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.