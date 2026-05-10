எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார் விஜய்! எந்த தொகுதி தெரியுமா?

நடந்து முடிந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார். அவர் போட்டியிட்ட இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், எந்த தொகுதியை தக்கவைத்து கொள்வார் என்ற கேள்வி எழுந்து வந்த நிலையில், தற்போது அதற்கு விடை கிடைத்துள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது முதல் தேர்தலிலேயே 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. கட்சி தலைவர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டார். இரண்டு தொகுதிகளிலுமே அவர் அமோக வெற்றி பெற்றார்.
ராஜினாமா செய்வதற்கான காரணம் என்ன?
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய்க்கு மிகப்பெரிய ரசிகர் மற்றும் ஆதரவாளர் பட்டாளம் இருப்பதால், அங்கு பிரம்மாண்டமான வெற்றியை பதிவு செய்தார். அதேபோல், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியிலும் அவர் சிறப்பான வாக்குகளை பெற்று வெற்றிவாகை சூடினார். இந்திய மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி, ஒரு வேட்பாளர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இரண்டிலுமே வெற்றிபெற்றால், தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட 14 நாட்களுக்குள் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ பதவியை அவர் கட்டாயம் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். ஒருவர் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு தொகுதிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியில் தொடர முடியாது. இதன் அடிப்படையில், முதலமைச்சர் விஜய் எந்த தொகுதியை ராஜினாமா செய்யப்போகிறார் என்பது அரசியல் களத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக இருந்தது.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதி ராஜினாமா
முதலமைச்சர் விஜய் தனது திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். அவர் பெரம்பூர் தொகுதியை தக்கவைத்துக்கொண்டு, அத்தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தொடர உள்ளார். இதற்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுவது, நிர்வாக வசதிதான். விஜய் தற்போது சென்னை நீலாங்கரையில் வசித்து வருகிறார். முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளதால், கோட்டைக்கு செல்வதற்கும், நிர்வாக பணிகளை தொய்வின்றி மேற்கொள்வதற்கும் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியே அவருக்கு மிகவும் வசதியாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. எனவே, அடிக்கடி சென்றுவர எளிதாக இருக்கும் பெரம்பூர் தொகுதியை தக்கவைக்க அவர் முடிவெடுத்துள்ளார்.
இடைத்தேர்தல் களம்: திருச்சி கிழக்கில் யார் போட்டி?
விஜய் ராஜினாமா செய்வதன் மூலம், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தொகுதியில் தவெக சார்பில் யாரை களமிறக்குவது என்பது குறித்து கட்சிக்குள் தீவிர ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது. முன்னாள் அமைச்சரும் மூத்த அரசியல்வாதியுமான கு.ப. கிருஷ்ணன், லால்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். எனவே, அனுபவமிக்க அவருக்குத் திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியில் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் என ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர். அதேவேளையில், முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் அவர்களை திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் களமிறக்கலாம் என மற்றொரு தரப்பினரும் கட்சி தலைமையிடம் வலியுறுத்தி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், நிர்வாகப் பணிகளில் தனது முழு கவனத்தையும் செலுத்துவதற்காகத் திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியை ராஜினாமா செய்யும் முடிவு, அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், இது ஒரு தவிர்க்க முடியாத சட்ட நடைமுறையாகும்.
|விஜய் போட்டியிட்ட தொகுதிகள்
|2
|எந்த எந்த தொகுதி
|பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு
|எங்கு வெற்றி பெற்றார்
|இரண்டிலும்
|ராஜினாமா செய்யும் தொகுதி
|திருச்சி கிழக்கு