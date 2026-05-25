/விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பார்ட்! பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி - முதல் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு!

CM Vijay Announcement: கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலம் ரூ.50,000/- வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற குறு விவசாயிகளுக்கு முழுமையாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி - முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு!
தமிழகத்தில் உள்ள குறு விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையினை ஏற்று, கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலம் 50,000 ரூபாய் வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற அனைத்து குறு விவசாயிகளுக்கும் கடன்கள் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க அதிரடி அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை தமிழக விவசாய பெருங்குடி மக்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியையும் நெகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த சில பருவங்களாக நிலவி வரும் சீரற்ற காலநிலை, எதிர்பாராத பருவமழை பொய்ப்பு மற்றும் சாகுபடி செலவு அதிகரிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் விவசாய பெருமக்கள், குறிப்பாக குறைந்த நிலப்பரப்பை கொண்டுள்ள குறு விவசாயிகள் பெரும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றனர். கடன் சுமையால் தவித்து வரும் இவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், அடுத்தடுத்த போக சாகுபடிகளை அவர்கள் எவ்வித தொய்வும் இன்றி தொடரவும் இந்த கடன் தள்ளுபடி அவசியமாகிறது என்று முதலமைச்சர் தனது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் குறு விவசாயிகள் (2.5 ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்துள்ளவர்கள்) பெற்ற 50,000 ரூபாய் வரையிலான பயிர்க்கடன்கள், அதற்கான வட்டி மற்றும் அபராத வட்டிகள் அனைத்தும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகின்றன.
இதற்கான அரசாணை உடனடியாக பிறப்பிக்கப்பட்டு, தகுதியுள்ள விவசாயிகளின் பட்டியல் அந்தந்த கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் போர்க்கால அடிப்படையில் சரிபார்க்கப்பட்டு, கடன் இல்லா சான்றிதழ்கள் விரைந்து வழங்கப்படும்.
கடன் தள்ளுபடி பெறும் விவசாயிகள், வரும் காரீப் மற்றும் ரபி பருவ சாகுபடிகளுக்கு எவ்வித தடையுமின்றி கூட்டுறவு வங்கிகளில் புதிய பயிர்க்கடன்களைப் பெற்றுக் கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டம் குறித்து தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் வெளியான அறிவிப்பில், "மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையில் இன்று (25.05.2026) தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில், விவசாயிகளுக்கான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொடர்பாக, மாண்புமிகு வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் திரு. ர. வினோத், மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் திரு. வி. காந்திராஜ், மாண்புமிகு நிதி, திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் திரு. என். மரிய வில்சன் மற்றும் துறை அலுவலர்களுடன் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 28.11.2025 ஆம் தேதியிட்ட அரசு கடன் தள்ளுபடி திட்டங்களுக்கான மாதிரி செயல்பாட்டு நடைமுறைகளின்படி, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கான முழுத்தொகையையும் அரசானது 45 முதல் 60 நாட்களுக்குள் செலுத்தவேண்டும் என்ற வழிகாட்டுதலின்படியும், தமிழ்நாடு அரசின் இன்றைய நிதிநிலை மற்றும் நிதி முழுமையாக ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டும், இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும், கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் 01.05.2025 முதல் 28.02.2026 வரை பெற்ற பயிர்க்கடனை கீழ்க்கண்டவாறு தள்ளுபடி செய்ய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளார்கள்.
மேலும், கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் பயிர்க்கடன் பெற்ற இதர பெரு விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.5,000/- பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும். இந்தப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, எதிர்வரும் சாகுபடி பருவத்திற்கு கடன் பெற விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு பெருமளவில் பயன்தரும். இந்தப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடித் திட்டத்தின் கீழ் 01.05.2025 முதல் 28.02.2026 வரை கூட்டுறவு வங்கிகளில் பயிர்க்கடன் பெற்றுள்ள 14,22,555 விவசாயிகள் பயனடைவார்கள். கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும். இதனால் அரசுக்கு ரூ.2,044.46 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசின் இந்த அறிவிப்பு வெளியானதை தொடர்ந்து, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள விவசாய சங்கங்கள் முதலமைச்சருக்கு தங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
