  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 2026 Election: டெல்டா தொகுதியில் அதிமுக! பூம்புகார் வேட்பாளர் யார்?

2026 Election: டெல்டா தொகுதியில் அதிமுக! பூம்புகார் வேட்பாளர் யார்?

கடந்த முறை ஆட்சியை இழந்த நிலையில், இந்த முறை எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். எனவே ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ள நபர்களை இறுதி செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 25, 2026, 09:49 AM IST
  • 2026 மயிலாடுதுறை சட்டமன்றத் தேர்தல்.
  • அதிமுக வேட்பாளராக பவுன்ராஜ்?
  • தொகுதி நிலவரம் என்ன?

2026 Election: டெல்டா தொகுதியில் அதிமுக! பூம்புகார் வேட்பாளர் யார்?

இந்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அரசியல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. ஒவ்வொரு கட்சிகளும் விருப்ப மனுக்களை வாங்கி வரும் நிலையில், அதிமுகவிற்கு முக்கியமான தேர்தலாக மாறி உள்ளது. கடந்த முறை ஆட்சியை இழந்த நிலையில், இந்த முறை எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். எனவே ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ள நபர்களை இறுதி செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒன்றான மயிலாடுதுறை சட்டமன்ற தொகுதியில் வெற்றி வாகை சூட அரசியல் கட்சிகள் வியூகம் வகுத்து வருகின்றன. இந்த தொகுதியில் ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்கு போட்டியாக, அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏவும், அக்கட்சியின் மயிலாடுதுறை மாவட்ட செயலாளருமான எஸ். பவுன்ராஜ் வேட்பாளராகக் களமிறக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | அரசியல் ஆட்டம் ஆரம்பம்! எடப்பாடி பக்கம் திரும்பிய சசிகலா! என்ன பேசினார் தெரியுமா?

pavuraj

திமுகவின் கோட்டையை தகர்க்குமா அதிமுக?

மயிலாடுதுறை சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் நாடாளுமன்ற தொகுதி ஆகிய இரண்டும் கடந்த சில தேர்தல்களாக திமுக கூட்டணியின் வசம் உள்ளன. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் மற்றும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இந்த தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டு வெற்றி பெற்றது. தற்போது மயிலாடுதுறை எம்.எல்.ஏவாக காங்கிரஸின் எஸ். ராஜ்குமார் உள்ளார். இருப்பினும், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிக்கு இத்தொகுதியை விட்டுக்கொடுக்காமல், நேரடியாக திமுகவே போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. திமுக நேரடியாகக் களமிறங்கினால், அதை எதிர்கொள்ள சரியான மற்றும் வலுவான ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டும் என அதிமுக தலைமை முடிவு செய்துள்ளது. அந்த வகையில், கட்சியின் மாவட்ட செயலாளரான பவுன்ராஜின் பெயர் முன்னிலையில் உள்ளது.

யார் இந்த பவுன்ராஜ்?

எஸ். பவுன்ராஜ், மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அதிமுகவின் முக்கிய முகமாக இருந்து வருகிறார். இவர் 2011 மற்றும் 2016 என இரு முறை பூம்புகார் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளார். தற்போது மயிலாடுதுறை மாவட்ட அதிமுக செயலாளராக இருந்து வருகிறார். பவுன்ராஜின் முக்கிய பலமாக கடந்த காலங்களில் அவரது மக்கள் பணிகள் பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, மயிலாடுதுறையை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற நீண்ட கால கோரிக்கையை அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி, அதனை நனவாக்கியதில் அவருக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர். 

மேலும், தனது எம்.எல்.ஏ பதவிக்காலத்தில், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் பாதுகாப்பான மீன்பிடி துறைமுகம், படகு நிறுத்துமிடம் மற்றும் குளிர்சாதன கிடங்கு வசதிகளை சட்டமன்றத்தில் வலியுறுத்தி பெற்று தந்தவர் என்ற நற்பெயரும் அவருக்கு உள்ளது. கொரோனா காலகட்டத்தில் மருத்துவ கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தியது, அனைத்து தரப்பு மக்களுடனும் நல்லுறவை பேணுவது மற்றும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இல்லாத வெளிப்படையான அரசியல் பயணம் ஆகியவை அவருக்கு சாதகமான அம்சங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன. 

கருத்துக்கணிப்பு

டெல்லியை சேர்ந்த ஒரு தனியார் நிறுவனம் சமீபத்தில் நடத்திய சர்வே ஒன்றில், மயிலாடுதுறை தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் பவுன்ராஜ் போட்டியிட்டால் அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு மிகவும் பிரகாசமாக இருப்பதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பவுன்ராஜை தவிர்த்து முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கிருஷ்ணன், அன்பரசன், சந்தோஷ் குமார் உள்ளிட்ட சிலரின் பெயர்களும் அதிமுக வேட்பாளர் பரிசீலனையில் அடிபடுகின்றன. மேலும், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடுவது, வன்னியர் வாக்கு வங்கியை மையமாக வைத்து பாமக காய்களை நகர்த்துவது என இந்த முறை மயிலாடுதுறையில் பலமுனை போட்டி நிலவ வாய்ப்புள்ளது. எனவே, 2026 தேர்தலில், பலம் வாய்ந்த திமுக கூட்டணியை எதிர்கொண்டு அதிமுக தனது மாவட்ட செயலாளர் பவுன்ராஜ் மூலம் மயிலாடுதுறையைக் கைப்பற்றுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | Sarathkumar: 2026 தேர்தலில் போட்டி? நடிகர் சரத்குமார் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

