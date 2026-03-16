அறிவிக்கப்பட்ட தேர்தல் தேதி! விஜய்யின் அடுத்த 30 நாள் பிளான் - முழு விவரம்!

Vijay TVK: சமீபத்தில் விஜய் முதற்கட்டமாக 50 வேட்பாளர்களை பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் தனித்தனியாக சந்தித்து நேர்காணல் நடத்தினார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 16, 2026, 09:57 AM IST
சுக்கிரன் - குரு சேர்க்கை 2026: மார்ச் 18 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!
camera icon10
Guru Sukra Yogam 2026
சுக்கிரன் - குரு சேர்க்கை 2026: மார்ச் 18 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
camera icon5
Best flip phones
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை மீனாட்சியுடன் 12 நாள் டூர்: கம்மி விலையில் 3 தரிசனம்.. IRCTC பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை மீனாட்சியுடன் 12 நாள் டூர்: கம்மி விலையில் 3 தரிசனம்.. IRCTC பேக்கேஜ்
தமிழகத்தில் பலரும் எதிர்பார்த்த தேர்தல் தேதிக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மே 4-ம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகிறது. வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் மாதம் 30 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. வேட்பு மனு தாக்கலுக்கான கடைசி தேதி ஏப்ரல் 6ம் தேதியும், வேட்புமனு பரிசீலனை ஏப்ரல் 7ம் தேதியும், வேட்பு மனு வாபஸ் பெற கடைசி நாளாக ஏப்ரல் 9ம் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் தேதிகளை அறிவித்த உடனேயே தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. அதன்படி ரூபாய் 50 ஆயிரத்துக்கு மேல் யாரும் ரொக்கமாக பணத்தை கொண்டு செல்லக்கூடாது. மேலும்  அமைச்சர்களின் பவர்களும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக அரசின் வாகனங்களையும், அரசின் விமானங்களையும் பயன்படுத்த முடியாது. இந்த முறை தேர்தல் மிகவும் கட்டுக்கோப்பாக நடத்தப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க: Kerala Election Date 2026: கேரளா சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. முழு விவரம்

தமிழக வெற்றிக் கழகம் 

இந்த முறை தங்களது முதல் தேர்தலை தமிழக வெற்றிக் கழகம் சந்திக்க உள்ளது. சமீபத்தில் விஜய் முதற்கட்டமாக 50 வேட்பாளர்களை பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் தனித்தனியாக சந்தித்து நேர்காணல் நடத்தினார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையுமா அல்லது தனியாக தேர்தலை சந்திக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் நிலவி வருகிறது. கடந்த ஒரு வாரமாக இது தொடர்பான பேச்சுகள் சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகரித்து வருகிறது. இருப்பினும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தரப்பில் இது குறித்து எந்த ஒரு அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. ஆனாலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில்  விஜய்க்கு 80 சீட்டுகள் தருவதாகவும், வெற்றி பெற்றால் துணை முதலமைச்சர் பதவி தருவதாகவும் சொல்லி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விஜய்யுடன் எந்த ஒரு பேச்சு வார்த்தையும் நடத்தவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். இதனால் கூட்டணி குறித்த குழப்பங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

அறிவிப்பான தேர்தல் தேதி! 

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு பிறகு விஜய்க்கு மக்களை சந்திக்க பல்வேறு தடைகள் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக 5000 பேருக்கு மேல் கூட்டங்களை நடத்தக்கூடாது என்ற நிபந்தனைகளும் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. வேலூர், தஞ்சாவூர் என விஜய் நிர்வாகிகளை சந்தித்து வந்தாலும் அந்த கூட்டத்தில் ஐந்தாயிரம் பேருக்கு மேல் பங்கேற்க அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. தற்போது தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதால் இனி அனைத்தும் தேர்தல் அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கு சென்றுள்ளது. எனவே இனி விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட பெரிதாக தடைகள் இருக்காது என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இனி அடுத்த முப்பது நாட்களும் விஜய் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் சென்று தீவிர பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

டெல்லியில் விசாரணை 

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையை சிபிஐ வேகப்படுத்தி வருகிறது. கடந்த ஜனவரி மாதம் இரண்டு முறை சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் ஆஜராகி தன்னுடைய விளக்கத்தை கொடுத்திருந்தார். தற்போது மீண்டும் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக சென்று நேற்று மீண்டும் சென்னை திரும்பி உள்ளார். விஜய்யிடம் பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாகவும், அதற்கு விஜய் பதில் அளித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அடுத்ததாக இந்த வழக்கு தொடர்பாக செந்தில் பாலாஜியை சிபிஐ விசாரணை செய்ய உள்ளனர். தேர்தலுக்கு முன்பே சிபிஐ விசாரணை தொடர்பாக குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது இந்த தேர்தலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

தீவிர பிரச்சாரம் 

அடுத்த 30 நாட்கள் விஜய் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. குறிப்பாக இன்னும் மதுரையை தாண்டி தென் மாவட்டங்களுக்கு விஜய் சுற்று பயணங்களை மேற்கொள்ளவில்லை. எனவே அடுத்ததாக தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி ஆகிய பகுதிகளில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்வார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு வேளை விஜய் இந்த தேர்தலை தனியாக சந்தித்தால், விஜயின் பிரச்சாரம் தான் வாக்குகளை கவரும் என்றும் சர்வே முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே அதை நோக்கிய திட்டங்களுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகம் செயல்படுத்த தொடங்கி உள்ளனர். தற்போது வரை விஜய்க்கு 20% சதவீத வாக்குகள் உள்ளதாகவும் அவை கூடுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

புதுச்சேரியிலும் போட்டி 

தமிழகத்தை தாண்டி புதுச்சேரியிலும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் போட்டியிட உள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி வாக்கு பதிவுகள் நடைபெற உள்ளது. மார்ச் 16 இன்று முதல் வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்குகிறது. இதனால் புதுச்சேரியில் யார் யார் போட்டியிட உள்ளனர் என்பது குறித்து விவரங்களையும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் விரைவில் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் வேட்பாளர்களை நேர்காணல் நடத்தி இறுதி செய்த பின்னர் வேட்பாளர் பற்றிய விவரங்கள் வெளியாகும் என்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

விஜய் மீது தொடர் தாக்குதல்

விஜய் மீது தொடர்ச்சியாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சியினர் முன்வைத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக விஜய் விவாகரத்து தொடர்பாக பல்வேறு பொய் செய்திகளை பரப்பி வருகின்றனர். தற்போது பாஜகவுடன் விஜய் கூட்டணி வைத்தால் அவரது அரசியல் எதிர்காலமே இல்லாமல் போய்விடும் என்றும் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இருப்பினும் இவை அனைத்தையும் தாண்டி விஜய் என்ன மாதிரியான தேர்தல் வியூகங்களை அமைக்க உள்ளார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க: புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 தேதி அறிவிப்பு! முழு விவரம்

