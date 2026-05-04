காரைக்குடியில் யார் முன்னிலை? சீமான் எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கி உள்ளார்?

இன்று தமிழகச் சட்டசபைத் தேர்தல் முடிவுகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. இந்த தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில், பல்வேறு ஸ்டார் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்களா அல்லது தோல்வியை சந்திப்பார்களா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. சென்னையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆளும் திமுக அமைச்சர்களை வீழ்த்தி முன்னிலை பெற்று வருகிறது.
பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். அதேபோல, தியாகராய நகர் தொகுதியில் தவெக-வின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் முன்னிலை பெற்று வருகிறார். ஆனால், கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சற்றுப் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார் என்ற தகவல் வெளியாகி ஆளுங்கட்சியினர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் சேப்பாக்கம் தொகுதியிலும் திமுக மாறி மாறி முன்னிலை வகித்தும், பின்னடைவை சந்தித்தும் வருகிறது.
காரைக்குடியில் என்ன நிலவரம்?
நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளரான சீமான், இந்த முறை தனது சொந்த ஊரான சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டுள்ளார். இதனால் அங்கு நான்கு முனை போட்டி நிலவியது. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம், நாம் தமிழர் கட்சி ஆகியவற்றுக்கு இடையே காரைக்குடியில் நேரடிப் போட்டி நிலவியது.
இந்நிலையில், தற்போது வெளியாகி வரும் தபால் வாக்கு முடிவுகளின்படி காரைக்குடியில் சீமான் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார். அங்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் காங்கிரஸ் இடையேதான் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. மேலும், தமிழகம் முழுவதும் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சி இதுவரை எந்தவொரு தொகுதியிலும் முன்னிலை பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
