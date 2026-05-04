Tamil Nadu Election Results தபால் வாக்கில் யார் முன்னிலை? திமுக vs அதிமுக vs தவெக!

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த இந்த தேர்தலில் யார் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் அதிக அளவில் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live தமிழகத்தில் தொடங்கியது தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை!
இந்நிலையில், இன்று காலை 8 மணி முதல் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. பொதுவாக இந்த தபால் வாக்குகளைத் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்ட அரசு அதிகாரிகளே அதிகம் செலுத்துவார்கள். தற்போது வெளியாகி வரும் தபால் வாக்கு முடிவுகளில் திமுக கூட்டணி முன்னிலை வகித்து வருகிறது. அதனை தொடர்ந்து அதிமுக மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.
பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். அதே சமயம், திருச்சியில் அமைச்சர் கே.என். நேரு பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறார். கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். மேலும், சேப்பாக்கம் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலினும் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
தமிழகம் முழுவதும் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் பல இடங்களில் இப்போதே சண்டை சச்சரவுகள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. தங்களது கட்சி முகவர்களை உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை என கூறி அதிமுகவினர் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வாக்கு எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரை, ஒரு சில இடங்களில் திமுக மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இடையேயும், வேறு சில இடங்களில் அதிமுக மற்றும் திமுக இடையேயும் கடுமையான நேரடிப் போட்டி நிலவி வருகிறது. முதல் சுற்றில் கொளத்தூரில் விசில் சின்னம் முன்னிலை 471 வாக்குகள் பெற்றார் பாபு.
மேலும் படிக்க | தமிழகத்தில் நாளை 14 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்.. சென்னையில் மழை இருக்கா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ