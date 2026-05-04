Tamil Nadu Election Results அனைத்து இடங்களிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை!

தமிழகம் முழுவதும் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. ஒட்டுமொத்த தமிழகமே உற்றுநோக்கும் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, புதிதாக களமிறங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெறப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்புதான் மக்கள் மத்தியில் அதிக அளவில் நிலவியது. திமுக மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்குமா? அல்லது முதல் முறையாக விஜய் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வந்த நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியவுடன் அனைவருக்கும் ஒரு மாபெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
அதற்கு காரணம், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சென்னை உட்பட பெரும்பாலான இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. ஆளுங்கட்சியான திமுக இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு, பல தொகுதிகளில் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றுள்ளது. சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளிலும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமே முன்னிலை வகித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, தமிழகம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 70-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலையில் உள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில் அதிமுக 50-க்கும் அதிகமான தொகுதிகளிலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக 39 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகின்றன. இதில் குறிப்பாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறார் என்ற செய்தி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், நாம் தமிழர் கட்சி இதுவரை எந்த ஒரு தொகுதியிலும் முன்னிலை பெறவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
முதல் தேர்தலிலேயே விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெறுமா என பலரும் கேள்விகளை எழுப்பி வந்த நிலையில், தற்போது அவர்கள் அபார முன்னிலையில் இருப்பது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இன்னும் சில சுற்றுகள் மட்டுமே வாக்கு எண்ணிக்கை மீதமுள்ள நிலையில், மதியத்திற்குப் பிறகு முழுமையான கள நிலவரம் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள் தெரிந்துவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
