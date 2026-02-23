வெளியானது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்! திருப்பத்தூர், கடலூர், சிவகங்கை மாவட்டம்!

தமிழகம் முழுவதும் வரும் ஏப்ரல் மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை தயார் செய்து வந்தது. கடந்த மூன்று மாதங்களாக இதற்கான வேலைகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இறுதி வாக்காளர் விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த செய்தி தொகுப்பில் திருப்பத்தூர், கடலூர், சிவகங்கை மாவட்ட வாக்காளர் விவரங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க: Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கத்தில் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் இடம்பெற்றுள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை மாவட்ட ஆட்சியர் சிவசௌந்தரவல்லி வெளியிட்டார். இந்த இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் 9 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 599 வாக்காளர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். முன்னதாக வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் துவங்குவதற்கு முன் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 9 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 411 வாக்காளர்கள் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில், எஸ் ஐ ஆர் கணக்கீட்டு படிவம் பணிகள் 100% நிறைவு பெற்று வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,32,804 வாக்காளர்களும், ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,06,486 வாக்காளர்களும், ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் 2 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 693 வாக்காளர்கள் மற்றும் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 689 வாக்காளர்கள் என மொத்தமாக திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 8 லட்சத்து 82,672 வாக்காளர்கள் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றனர்.
இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,40,220 ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,33,830 ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,12,631 மற்றும் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,24,918 என மொத்தமாக திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 9,11,599 வாக்காளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இதில் 4,49,464 ஆண் வாக்காளர்களும் 4,61,996 பெண் வாக்காளர்களும் மற்றும் 139 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் அடங்குவர். எனவே வரைவு வாக்காளர் பட்டியலுக்கு பிறகு 28,927 வாக்காளர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் எஸ்ஐஆர் பணிகளுக்கு பிறகு மொத்தமாக 87 ஆயிரத்து 812 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டு, 9 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 599 வாக்காளர்கள் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடலூர் மாவட்டம்!
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்றத் தொகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய இந்த இறுதிப் பட்டியலில் மொத்தம் 20,15,796 வாக்காளர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
அதன்படி ஆண்கள்: 9,91,527,
பெண்கள்: 10,23,976
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 293
திருத்தப் பணிகள் விவரம்
கடந்த 19.12.2025 அன்று வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மொத்தம் 19,46,759 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். அதன் பிறகு நடைபெற்ற ஆட்சேபனை மற்றும் உரிமை கோரல் காலத்தில், பெயர் சேர்த்தலுக்காக (படிவம் 6) பெறப்பட்ட 78,682 விண்ணப்பங்களில் 77,713 விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. அதேபோல், பெயர் நீக்கம் மற்றும் திருத்தங்களுக்காக (படிவம் 7) பெறப்பட்ட 8,708 விண்ணப்பங்களில் 8,676 விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இந்த இறுதிப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொகுதி வாரியான வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை:
திட்டக்குடி (தனி): 2,06,770
விருத்தாசலம்: 2,37,836
நெய்வேலி: 1,89,024
பண்ருட்டி: 2,40,048
கடலூர்: 2,21,152
குறிஞ்சிப்பாடி: 2,36,297
புவனகிரி: 2,30,968
சிதம்பரம்: 2,29,136
காட்டுமன்னார்கோயில் (தனி): 2,24,565
சிவகங்கை மாவட்டம்
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின் படி, 1.1.2026-ஐ தகுதி நாளாகக் கொண்டு, 4.11.2025 முதல் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்த பணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இன்று மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் பொற்கொடி, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் கலந்துகொண்டனர். சிவகங்கை மாவட்டத்தில்
மொத்த வாக்காளர்கள்: 11,10,599 எனவும், அதில்
ஆண்கள்: 5,44,035 பேர்
பெண்கள்: 5,66,526 பேர்
மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள்: 38 இடம் பெற்றுள்ளனர்.
வாக்காளர் பட்டியலில் ஏதேனும் ஆட்சேபனைகள் இருந்தால், முதலில் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் முன்பாக 15 நாள்களுக்குள் மேல்முறையீடு செய்யலாம். மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட பின், ஏதேனும் பிரச்சனை இருந்தால், சென்னை தலைமை தேர்தல் அலுவலரிடம் 30 நாள்களுக்குள் மேல்முறையீடு செய்யலாம். மாவட்ட ஆட்சியர் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் சென்று இளைஞர்களுக்கு வாக்காளர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், இதனால் அதிகமான இளைஞர்கள் வாக்குப்பதிவில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.
மேலும் படிக்க: 8ம் வகுப்பு படித்தால் போதும்! சொந்த ஊரிலேயே தமிழக அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ