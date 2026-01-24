கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சூப்பர் நியூஸ்! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TN Govt Free Laptop: பள்ளி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது கல்லூரியில் படிக்கும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 24, 2026, 09:08 AM IST
தமிழகத்தில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தமிழக அரசு பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் கொடுக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதிமுக ஆட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த திட்டம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இல்லை. இந்நிலையில் தேர்தலை ஒட்டி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது கல்லூரியில் படிக்கும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படுமா என்று எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சட்டப்பேரவையில் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! ஜிஎஸ்டி தாக்கல், பேக்கரி தொழில், இ-காமர்ஸ் பயிற்சி

தங்கம் தென்னரசு அறிவிப்பு 

முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கும் இலவச லேப்டாப் திட்டம் விரைவில் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார். சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் கூறியதாவது, AI தொழில்நுட்பம் உலகையே மாற்றி அமைத்து வருகிறது. இந்நிலையில் நம் மாநிலத்தை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு உலகளாவிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள லேப்டாப் இன்றைய அமையாத ஒன்று . அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் சுமார் 20 லட்சம் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் அல்லது டேப்லெட் வழங்கப்படும். சமீபத்தில் தான் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டது என்பதால் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த ஆண்டு முதல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் லேப்டாப் அல்லது டேப்லெட் வழங்கப்படும். இதற்காக சுமார் 2000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இதற்கு முன்பு மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இனி மாணவர்கள் லேப்டாப் அல்லது டேப்லெட் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றை தேர்வு செய்து கொள்ளும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு துறையிலும் உள்ள மாணவர்களுக்கு அவர்களின் வசதிக்கு ஏற்றவாறு பயன்படுத்திக் கொள்ள இது உதவியாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், பொறியியல் கல்லூரிகள், பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள், ஐடிஐ, வேளாண்மை, மருத்துவம் மற்றும் சட்ட கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறுவர். முதல் கட்டமாக 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு பிப்ரவரி 2026க்குள் லேப்டாப் விநியோகிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

லேப்டாப்பில் உள்ள சிறப்பம்சங்கள்

தமிழக அரசு சார்பில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் லேப்டாப்கள் உயர்தர தொழில்நுட்ப வசதிகளை கொண்டதாக உள்ளன. Dell, HP, Acer போன்ற முன்னணி நிறுவனங்களிடமிருந்து இந்த லேப்டாப்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுகின்றன. 

Processor: Intel Core i3 or AMD Ryzen 3
RAM: 8 GB DDR4 RAM
​Storage: 256 GB SSD
Display: 14-inch or 15.6-inch HD display
OS: Windows 11 Home

மேலும் படிக்க: சிறுமி வைத்திருந்த படம்... உற்றுப்பார்த்த பிரதமர்... மேடையில் மோடி செய்த செயலை பாருங்க!

