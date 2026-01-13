English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பொங்கலுக்கு அரசு பேருந்துகளில் பயணம் செய்ய திட்டமா? முக்கிய அறிவிப்பு!

பொங்கலுக்கு அரசு பேருந்துகளில் பயணம் செய்ய திட்டமா? முக்கிய அறிவிப்பு!

Tamilnadu Govt Bus: பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட, சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கு ஏற்றவாறு தமிழக போக்குவரத்து துறை கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 13, 2026, 03:41 PM IST
  • பொங்கலுக்கு ஊருக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கு!
  • தமிழக அரசின் வேண்டுகோள்!
  • முன்கூட்டியே புக் பண்ணுங்க!

பொங்கலுக்கு அரசு பேருந்துகளில் பயணம் செய்ய திட்டமா? முக்கிய அறிவிப்பு!

பொங்கல் பண்டிகை வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி தமிழகமெங்கும் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்காக பலரும் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு கிளம்பியுள்ளனர். தமிழக மக்களின் வசதிக்காக தமிழக அரசு நாளை ஜனவரி 14-ஆம் தேதி போகி பண்டிகை அன்று அரசு விடுமுறையாக அளித்துள்ளது. இதனால் ஐந்து நாட்கள் மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல முடியும். மேலும் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட, சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கு ஏற்றவாறு தமிழக போக்குவரத்து துறை கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது. நேற்று வரை வழக்கமாக இயக்கப்படும் 2092 பேருந்துகளைத் தாண்டி, கூடுதலாக 1010 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க: வெளுக்கும் கனமழை.. இந்த மாவட்ட பள்ளுகளுக்கு இன்று விடுமுறை - வெளியான அறிவிப்பு!

போக்குவரத்துத் துறையின் வேண்டுகோள் 

பண்டிகை தினத்தன்று பேருந்துகளில் கூட்டம் அதிகளவு இருக்கும் என்பதால், கடைசி நிமிட கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க டிக்கெட்களை முன்கூட்டியே புக்கிங் செய்து கொள்ளுமாறு தமிழக போக்குவரத்து துறை மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளது. கடந்த நான்கு நாட்களில் மட்டும் சுமார் 4.5 லட்சம் மக்கள், அரசு பேருந்துகளில் பயணம் செய்துள்ளதாகவும், மேலும் இரண்டரை லட்சம் மக்கள் முன்பதிவு செய்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களின் கூட்டம் அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் தேவைக்கு ஏற்றவாறு கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்றும் போக்குவரத்து துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சொந்த ஊருக்கு செல்ல பேருந்துகள் இல்லாமல் மக்கள் அவதிப்படக்கூடாது என்பதற்காக இந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

தனியார் பேருந்துகளில் கட்டணம் 

பொதுவாக விசேஷ நாட்களில் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் தனியார் பேருந்துகளின் கட்டணங்கள் தாறுமாறாக உயரும். மக்கள் பலமுறை புகார் அளித்தும் இதற்கு எந்த தீர்வும் காணப்படுவதில்லை. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தனியார் பேருந்துகளில் கட்டணம் இரண்டு மடங்கு, முதல் மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளதாக மக்கள் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர். இவற்றை கருத்தில் கொண்டு தமிழக அரசு சார்பில் புகார் எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தல் இந்த நம்பரில் புகார் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் போக்குவரத்து துறை சார்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆம்னி பேருந்துகள் அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் புகார் அளிக்க உதவி எண்கள்

போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையரகம், சென்னை 1800 425 6151

இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (வடக்கு) 99442 53404

இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (தெற்கு) 97905 50052

இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், மதுரை 90953 66394

இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், கோயம்புத்தூர் 91235 93971

துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், விழுப்புரம் 96773 98825

துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், வேலூர் 98400 23011

துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சேலம் 78456 36423

துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், ஈரோடு 80569 40040

துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருச்சிராப்பள்ளி 90660 32343

துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், விருதுநகர் 90257 23800

துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருநெல்வேலி 96981 18011

துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், தஞ்சாவூர் 95850 20865

 
