/பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் இசை படிக்க அரிய வாய்ப்பு: ரூ.1000 உதவித்தொகை உண்டு

Tamilnadu Government Music School Admission: பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் சீர்காழியில் இசை படிக்க அரிய வாய்ப்பு. அரசு கொடுக்கும் ரூ.1000 உதவித்தொகை மற்றும் இலவச சலுகைகள் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Tamilnadu Government Music School Admission: தமிழ்நாடு அரசு கலை பண்பாட்டுத் துறையின் கீழ், மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளி சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது. கலைகளின் மீது ஆர்வம் கொண்ட பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் இசை படிக்க இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகும். இப்பள்ளியில் குரலிசை, நாதஸ்வரம், தவில், தேவாரம், பரதநாட்டியம், வயலின் மற்றும் மிருதங்கம் ஆகிய கலைகளில் 3 ஆண்டுகள் முழுநேரப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, தமிழக அரசின் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.
இங்கு சேர்ந்து படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்குப் பல்வேறு சிறப்புச் சலுகைகளைத் தமிழக அரசு வழங்கி ஊக்குவிக்கிறது. குறிப்பாக, மாணவர்களின் கல்விச் செலவிற்காக அரசு கொடுக்கும் ரூ.1000 உதவித்தொகை (கல்வி ஊக்கத்தொகை) ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது. இதுதவிர, தொலைதூரத்திலிருந்து வரும் மாணவர்களுக்கு இலவச விடுதி வசதி, இலவச மிதிவண்டி மற்றும் இலவசப் பேருந்து கட்டணச் சலுகை ஆகிய நன்மைகளும் கிடைக்கின்றன.
இசைப்பள்ளியில் வழங்கப்படும் இந்த 3 ஆண்டு சான்றிதழ், 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளுக்கு இணையான கல்வித் தகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. இதனால் படிப்பை முடிக்கும் மாணவர்கள் நேரடியாக இசைக்கல்லூரிகளில் இளங்கலைப் பட்டப்படிப்பின் (Degree) 3-ஆம் ஆண்டில் சேர்ந்து உயர்கல்வி பயில முடியும். 13 வயது முதல் 25 வயதுக்குட்பட்ட, கலைகளில் ஆர்வமுள்ள மாணவ, மாணவிகள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தித் தங்களின் கலைத் திறனை வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.
1. பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் இசை படிக்க இங்கு என்னென்ன கலைகள் கற்றுத்தரப்படுகின்றன?
இங்கு குரலிசை, நாதஸ்வரம், தவில், தேவாரம், பரதநாட்டியம், வயலின் மற்றும் மிருதங்கம் ஆகிய கலைகள் 3 ஆண்டுகள் முழுநேரமாகக் கற்றுத்தரப்படுகின்றன.
2. இசைப்பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு அரசு கொடுக்கும் ரூ.1000 உதவித்தொகை யாருக்குக் கிடைக்கும்?
இங்கு சேர்ந்து முறையாக இசைப் பயிற்சி பெறும் தகுதியான அனைத்து மாணவ, மாணவிகளுக்கும் ஆண்டுதோறும் ரூ.1000 கல்வி ஊக்கத்தொகை அரசு சார்பாக வழங்கப்படுகிறது.
3. இந்த இசைப்பள்ளியில் சேருவதற்கு என்ன கல்வித் தகுதிகள் தேவை?
குரலிசை, நாட்டியம், வயலின், மிருதங்கத்திற்கு 7-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியும்; நாதஸ்வரம், தவில், தேவாரத்திற்குத் தமிழ் எழுத, படிக்கத் தெரிந்திருந்தாலே போதுமானது.
4. இங்கு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு அரசு வழங்கும் இதர இலவச சலுகைகள் யாவை?
மாணவ, மாணவிகளுக்குத் தங்கிப் படிக்க இலவச விடுதி வசதி, இலவச மிதிவண்டி மற்றும் இலவசப் பேருந்து பயண அட்டை (Pass) ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன.
5. தற்போதைய மாணவர் சேர்க்கை விபரங்களுக்கு யாரை, எப்படித் தொடர்பு கொள்வது?
தற்போது சேர்க்கை நடைபெற்று வருவதால், கூடுதல் விபரங்களுக்குச் சீர்காழி அரசு இசைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை 9751674700 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.