English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இனி சொத்து வாங்குவது, விற்பது மிகவும் எளிது! தமிழக அரசின் அதிரடி மாற்றம்!

சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு இனி நேரில் செல்ல வேண்டாம்! தமிழகத்தில் வரப்போகிறது 'ஆளில்லா' சொத்து பதிவு முறை. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 17, 2025, 12:01 PM IST
  • சொத்து உரிமை தொடர்பாக புதிய விதிகள்.
  • வருகிறது ஆளில்லா பதிவு முறை.
  • விரைவில் அமலுக்கு வர உள்ளது.

Trending Photos

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுதந்திர தின உரை... 9 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?
camera icon9
79th Independence Day
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுதந்திர தின உரை... 9 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?
ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
ரஜினியை விட மாஸாக நடித்த செளபின் சாகிர்.. ஆனால் சம்பளம் இவ்வளவுதானா?
camera icon6
Coolie Movie
ரஜினியை விட மாஸாக நடித்த செளபின் சாகிர்.. ஆனால் சம்பளம் இவ்வளவுதானா?
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
camera icon13
Weekly Horoscope
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
இனி சொத்து வாங்குவது, விற்பது மிகவும் எளிது! தமிழக அரசின் அதிரடி மாற்றம்!

தமிழ்நாட்டில் சொத்துக்களை வாங்குவது மற்றும் விற்பதில் உள்ள சிக்கல்களை குறைத்து, பதிவு துறையில் ஒரு மாபெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில், "ஆளில்லா பதிவு" (Presenceless Registration) முறையை அறிமுகப்படுத்த தமிழக பத்திர பதிவு துறை தயாராகி வருகிறது. இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம், சொத்து வாங்குபவர்களோ அல்லது விற்பவர்களோ (பில்டர்கள்) சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்லாமலேயே, ஆன்லைன் மூலமாகவே பதிவு நடைமுறைகளை முடிக்க முடியும். தற்போது, ஒரு சொத்தை வாங்கும்போது, வாங்குபவர், விற்பவர் மற்றும் சாட்சிகள் அனைவரும் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று கைரேகை வைத்து, புகைப்படங்கள் எடுத்து, ஆவணங்களில் கையெழுத்திட வேண்டும். 

மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.25 லட்சம் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கவும்

ஆனால், இந்த புதிய "ஆளில்லா பதிவு" முறையின் கீழ், முதல் விற்பனைக்கு உட்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அல்லது மனைகளை வாங்கும் போது, இந்த நடைமுறைகள் அனைத்தும் ஆன்லைனிலேயே மேற்கொள்ளப்படும். இந்த செயல்முறைக்காக, ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு, கைரேகை மற்றும் கருவிழி ஸ்கேனிங் போன்ற உயர் தொழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் பயன்படுத்தப்படும். பில்டர்கள் மற்றும் டெவலப்பர்கள், தங்களுக்கு வழங்கப்படும் பிரத்யேக மென்பொருள் மூலம், வாங்குபவரின் விவரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்வார்கள். சம்பந்தப்பட்ட சார்பதிவாளர், ஆன்லைனில் விண்ணப்பத்தை சரிபார்த்து, பதிவுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பார்.

திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் பலன்கள்

  • நெரிசலைக் குறைத்தல்: தமிழ்நாட்டில் உள்ள 582 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் பெரும்பாலானவை, இடவசதி மற்றும் பார்க்கிங் வசதி குறைவாக உள்ளதால், தினமும் மக்கள் பெரும் நெரிசலை சந்திக்கின்றனர். இந்த திட்டம், அலுவலகங்களின் நெரிசலைக் கணிசமாகக் குறைக்கும்.
  • நேரம் மற்றும் செலவு மிச்சம்: பொதுமக்கள், தங்களது வேலைகளை விட்டுவிட்டு, சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் மணிக்கணக்கில் காத்திருப்பதை தவிர்க்கலாம். இது, அவர்களின் நேரத்தையும், பயண செலவுகளையும் மிச்சப்படுத்தும்.
  • ஊழலுக்கு தடுப்பு: இடைத்தரகர்களின் தலையீடு மற்றும் ஊழலை குறைத்து, வெளிப்படையான ஒரு நிர்வாகத்தை உருவாக்குவது இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும்.

செயல்படுத்தப்படும் முறை 

இந்த திட்டம், இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் செயல்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதற்கட்டமாக இந்த வசதி முதலில் விருப்பத்தின் பேரிலேயே வழங்கப்படும். பின்னர், படிப்படியாக கட்டாயமாக்கப்படும். மத்திய பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள இதே போன்ற முறைகளைத் தமிழக அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்துள்ளனர். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, அடமான பத்திரங்கள் (MOD), இரசீது பத்திரங்கள் மற்றும் குறுகிய கால குத்தகை ஒப்பந்தங்கள் போன்றவற்றுக்கு ஆளில்லா பதிவு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், அது கட்டாயமாக்கப்படாததால், தற்போது சுமார் 30,000 பத்திரங்கள் மட்டுமே இந்த முறையில் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகள்

இந்த திட்டம் பல நன்மைகளை கொண்டிருந்தாலும், பாதுகாப்பு குறித்த சில கவலைகளையும் எழுப்பியுள்ளது. ஏற்கனவே, மாநிலத்தில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் சொத்து அபகரிப்பு மற்றும் மோசடி பதிவுகள் தொடர்பான புகார்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், நேரடி சரிபார்ப்பு இல்லாமல் ஆன்லைனில் பதிவு செய்வது, மேலும் பல மோசடிகளுக்கு வழிவகுக்கலாம் என சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டி உள்ளனர். இருப்பினும், கைரேகை மற்றும் கருவிழி போன்ற பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்புகள் இருப்பதால், மோசடிகளை தடுக்க முடியும் என அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர். இந்த திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படும்போது, ஆண்டுக்கு சுமார் 36 லட்சம் ஆவணங்கள் பதிவு செய்யப்படும். தமிழகத்தில் இது ஒரு மிகப்பெரிய டிஜிட்டல் மாற்றமாகவும், பொதுமக்களுக்கு பெரும் வசதியாகவும் அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: இரண்டு கூலியும் தோல்வியடைந்துவிட்டது... ரஜினி மீது மறைமுக அட்டாக்? சீமான் சொல்வது என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN GovtlandLand RegistrationPattaOnline Services

Trending News