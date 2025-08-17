இனி சொத்து வாங்குவது, விற்பது மிகவும் எளிது! தமிழக அரசின் அதிரடி மாற்றம்!

தமிழ்நாட்டில் சொத்துக்களை வாங்குவது மற்றும் விற்பதில் உள்ள சிக்கல்களை குறைத்து, பதிவு துறையில் ஒரு மாபெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில், "ஆளில்லா பதிவு" (Presenceless Registration) முறையை அறிமுகப்படுத்த தமிழக பத்திர பதிவு துறை தயாராகி வருகிறது. இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம், சொத்து வாங்குபவர்களோ அல்லது விற்பவர்களோ (பில்டர்கள்) சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்லாமலேயே, ஆன்லைன் மூலமாகவே பதிவு நடைமுறைகளை முடிக்க முடியும். தற்போது, ஒரு சொத்தை வாங்கும்போது, வாங்குபவர், விற்பவர் மற்றும் சாட்சிகள் அனைவரும் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று கைரேகை வைத்து, புகைப்படங்கள் எடுத்து, ஆவணங்களில் கையெழுத்திட வேண்டும்.
ஆனால், இந்த புதிய "ஆளில்லா பதிவு" முறையின் கீழ், முதல் விற்பனைக்கு உட்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அல்லது மனைகளை வாங்கும் போது, இந்த நடைமுறைகள் அனைத்தும் ஆன்லைனிலேயே மேற்கொள்ளப்படும். இந்த செயல்முறைக்காக, ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு, கைரேகை மற்றும் கருவிழி ஸ்கேனிங் போன்ற உயர் தொழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் பயன்படுத்தப்படும். பில்டர்கள் மற்றும் டெவலப்பர்கள், தங்களுக்கு வழங்கப்படும் பிரத்யேக மென்பொருள் மூலம், வாங்குபவரின் விவரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்வார்கள். சம்பந்தப்பட்ட சார்பதிவாளர், ஆன்லைனில் விண்ணப்பத்தை சரிபார்த்து, பதிவுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பார்.
திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் பலன்கள்
- நெரிசலைக் குறைத்தல்: தமிழ்நாட்டில் உள்ள 582 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் பெரும்பாலானவை, இடவசதி மற்றும் பார்க்கிங் வசதி குறைவாக உள்ளதால், தினமும் மக்கள் பெரும் நெரிசலை சந்திக்கின்றனர். இந்த திட்டம், அலுவலகங்களின் நெரிசலைக் கணிசமாகக் குறைக்கும்.
- நேரம் மற்றும் செலவு மிச்சம்: பொதுமக்கள், தங்களது வேலைகளை விட்டுவிட்டு, சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் மணிக்கணக்கில் காத்திருப்பதை தவிர்க்கலாம். இது, அவர்களின் நேரத்தையும், பயண செலவுகளையும் மிச்சப்படுத்தும்.
- ஊழலுக்கு தடுப்பு: இடைத்தரகர்களின் தலையீடு மற்றும் ஊழலை குறைத்து, வெளிப்படையான ஒரு நிர்வாகத்தை உருவாக்குவது இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும்.
செயல்படுத்தப்படும் முறை
இந்த திட்டம், இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் செயல்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதற்கட்டமாக இந்த வசதி முதலில் விருப்பத்தின் பேரிலேயே வழங்கப்படும். பின்னர், படிப்படியாக கட்டாயமாக்கப்படும். மத்திய பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள இதே போன்ற முறைகளைத் தமிழக அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்துள்ளனர். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, அடமான பத்திரங்கள் (MOD), இரசீது பத்திரங்கள் மற்றும் குறுகிய கால குத்தகை ஒப்பந்தங்கள் போன்றவற்றுக்கு ஆளில்லா பதிவு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், அது கட்டாயமாக்கப்படாததால், தற்போது சுமார் 30,000 பத்திரங்கள் மட்டுமே இந்த முறையில் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகள்
இந்த திட்டம் பல நன்மைகளை கொண்டிருந்தாலும், பாதுகாப்பு குறித்த சில கவலைகளையும் எழுப்பியுள்ளது. ஏற்கனவே, மாநிலத்தில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் சொத்து அபகரிப்பு மற்றும் மோசடி பதிவுகள் தொடர்பான புகார்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், நேரடி சரிபார்ப்பு இல்லாமல் ஆன்லைனில் பதிவு செய்வது, மேலும் பல மோசடிகளுக்கு வழிவகுக்கலாம் என சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டி உள்ளனர். இருப்பினும், கைரேகை மற்றும் கருவிழி போன்ற பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்புகள் இருப்பதால், மோசடிகளை தடுக்க முடியும் என அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர். இந்த திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படும்போது, ஆண்டுக்கு சுமார் 36 லட்சம் ஆவணங்கள் பதிவு செய்யப்படும். தமிழகத்தில் இது ஒரு மிகப்பெரிய டிஜிட்டல் மாற்றமாகவும், பொதுமக்களுக்கு பெரும் வசதியாகவும் அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
