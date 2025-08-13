English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பெண் குழந்தை இருக்கிறார்களா? தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ.50,000! எப்படி பெறுவது?

பெண் குழந்தைகளை வைத்துள்ள குடும்பங்களில் நிதி பாதுகாப்பை அதிகரிக்க தமிழக அரசு சிறப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 13, 2025, 08:22 AM IST
  • உங்கள் வீட்டில் பெண் குழந்தையா?
  • அரசின் சூப்பர் திட்டம்1
  • ரூ.50,000 பெறுவது எப்படி?

பெண் குழந்தை இருக்கிறார்களா? தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ.50,000! எப்படி பெறுவது?

தமிழ்நாட்டில் பெண் சிசுக்கொலையை தடுக்கவும், பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்கவும், பெண் குழந்தைகளின் சமூக மற்றும் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தவும், மாநில அரசு "முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம்" என்ற ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள குடும்பங்களில் பிறக்கும் பெண் குழந்தைகளின் பெயரில் அரசு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வைப்பு நிதியாக செலுத்துகிறது. இந்த தொகை, அந்த பெண் குழந்தையின் 18 வயதுக்கு பிறகு, அவரது கல்வி அல்லது திருமணசெலவுகளுக்குப் பேருதவியாக இருக்கும். இந்த திட்டம், ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள பெண் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்! நீண்ட நாள் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த தீர்வு!

எப்படி பயன் கிடைக்கும்?

  • திட்டம் I (ஒரு பெண் குழந்தை மட்டும்): ஒரு குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை மட்டும் இருந்தால், அந்த குழந்தையின் பெயரில், தமிழ்நாடு மின்விசை நிதி மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு கழகத்தில் ரூ.50,000 நிரந்தர வைப்பு நிதியாக செலுத்தப்படும்.
  • திட்டம் II (இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டும்): ஒரு குடும்பத்தில் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டும் இருந்தால், ஒவ்வொரு குழந்தையின் பெயரிலும் தலா ரூ.25,000 நிரந்தர வைப்பு நிதியாக செலுத்தப்படும். 
  • இந்த வைப்பு நிதி, ஒவ்வொரு 5 வருடங்களுக்கும் ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்பட்டு, பெண் குழந்தைக்கு 18 வயது நிறைவடையும் போது, வட்டியுடன் சேர்த்து முதிர்வு தொகை வழங்கப்படும்.

திட்டத்தின் பலன்கள்

18 வயது நிறைவடைந்த பிறகு, வைப்பு நிதி முதிர்ச்சியடைந்து, வட்டியுடன் சேர்த்து ஒரு கணிசமான தொகை பெண் குழந்தையின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும். இந்த பலனைப் பெற, அந்த பெண் குழந்தை குறைந்தபட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வை எழுதியிருக்க வேண்டும். வைப்பு நிதி செலுத்திய 6 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரூ.1,800 ஊக்கத்தொகையாக பெண் குழந்தையின் கல்வி செலவிற்காக வழங்கப்படும்.

தகுதி வரம்புகள் என்ன?

இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற, அரசு சில தகுதி வரம்புகளை நிர்ணயித்துள்ளது. அதன்படி, குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். ஆண் குழந்தை இருக்கக் கூடாது. எதிர்காலத்தில் ஆண் குழந்தையை தத்தெடுக்கவும் மாட்டோம் என உறுதிமொழி அளிக்க வேண்டும். பெற்றோரில் ஒருவர், தகுந்த வயதுக்குள் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்க வேண்டும். ஒரு பெண் குழந்தை மட்டும் உள்ளவர்கள் 35 வயதுக்குள்ளும், இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளவர்கள் 40 வயதுக்குள்ளும் அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்க வேண்டும். குழந்தை பிறந்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தகுதியுள்ள பெற்றோர்கள், அருகிலுள்ள இ-சேவை மையம் மூலமாகவோ அல்லது மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்தை அணுகியோ இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பின்வருமாறு:

  • குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழ்
  • பெற்றோரின் வயது சான்றிதழ்
  • வருமான சான்றிதழ்
  • இருப்பிட சான்றிதழ்
  • குடும்ப அட்டை
  • சாதி சான்றிதழ்
  • கருத்தடை செய்யப்பட்டதற்கான சான்றிதழ்
  • ஆண் குழந்தை இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழ்
  • குடும்ப புகைப்படம்

மேலும் படிக்க | பெரியாரே தனது சாதி பெயரில் தான் கையெழுத்து போடுவார்... மீண்டும் சர்ச்சையில் சீமான்?

TN GovtScholarshipGirl ChildMK StalinWomen

