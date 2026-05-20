/டாஸ்மாக் தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் எடுத்த அடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை!

இன்று வெளியான புதிய உத்தரவின் படி, உளவுத்துறை மூலம் டாஸ்மாக் கடைகளை அரசு கண்காணிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பிறகு பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது; குறிப்பாக டாஸ்மார்க் சம்பந்தப்பட்ட அறிவிப்புகள் முக்கியமானவையாக பார்க்கப்படுகின்றன. முதல்வராக பதவி ஏற்ற உடனே முதலமைச்சர் விஜய் விடுத்த அதிரடி உத்தரவின்படி, தமிழ்நாட்டில் 717 மதுக்கடைகள் படிப்படியாக மூடப்பட்டு வருகின்றன. தமிழகத்தில் மொத்தம் சுமார் 4,700க்கும் மேலும் டாஸ்மார்க் சில்லறை கடைகள் இயங்கி வருகின்றன; அதில் சில கடைகள் வழிபாடு தலங்கள், கல்வி நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள் போன்ற பொது இடங்களுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளன. இது தொடர்பாக ஆய்வு செய்ததில் 500 மீட்டர் வரம்புக்குள் செயல்பட்டு வந்த 717 மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகள் மக்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதாக தெரியவந்தது. அடுத்த 2 வாரங்களுக்குள் இந்த கடைகளை மூடும்படி முதல்வர் விஜய் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
மேலும், டாஸ்மார்க் கடைகளில் நீண்டகாலமாகவும், ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரிடமும் 10 ரூபாய் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பல புகார்கள் வந்தது. கடந்த ஆட்சியில் அந்த குற்றசாட்டுகளுக்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் இருந்தது. அந்த 10 ரூபாய் வசூல் சம்பந்தமான புகார்களும் அதிகம் இருந்தது. இதை தொடர்ந்து, தற்போது முதல்வர் விஜய், டாஸ்மாக்கில் அந்த கூடுதல் 10 ரூபாய் வசூலிக்கக் கூடாது என்றும், அதை பின்பற்றாத கடைகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். சில கடை ஊழியர்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுளார்கள் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.
இந்நிலையில் இன்று வெளியான புதிய உத்தரவின் படி, உளவுத்துறை மூலம் டாஸ்மாக் கடைகளை அரசு கண்காணிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எந்த ஒரு டாஸ்மார்க் கடையும் கூடுதல் 10 ரூபாய் வசூலித்தால் அதன் நிர்வாகிகள் மீது தகுந்த சட்டபூர்வ நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் மூலம் உறுதி செய்துள்ளது விஜய் தலைமையிலான அரசு. இதனால் இனி அத்தகைய கூடுதல் வசூலிப்பு நீங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; மது பிரியர்கள் இதனை சந்தோஷமாகக்கூடியதாக பார்க்கிறார்கள்.
- முதல்வர் விஜய் உத்தரவின்படி 717 மதுக்கடைகள் இரண்டு வாரத்திற்குள் மூடப்பட வேண்டும்.
- வழிபாடு தலங்கள், பள்ளிகள், பேருந்து நிலையங்கள் அருகே செயல்படும் கடைகள் மூடப்படும்.
- டாஸ்மார்க் கடைகளில் கூடுதல் 10 ரூபாய் வசூலிப்புக்கு தடை.
- உளவுத்துறை மூலம் இதனை கண்காணிக்க உள்ளனர்.