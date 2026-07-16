/தமிழகத்தில் வெங்காய விலை கிடு கிடு உயர்வு!வரும் நாட்களில் ரூ.60ஐ தொடுமா?

Tamilnadu Onion Price Hike : கடந்த நாட்களில் ரூ.20 முதல் ரூ.25 வரை விற்பனையான பல்லாரி வெங்காயம் தற்போது விலை உயர்ந்து ரூ.30 முதல் ரூ.35 வரை விற்பனையாகிறது மக்கள் இடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.மகாராஷ்டிராவில் மழை தொடர்ந்தால் வெங்காயத்தின் விலையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படுமோ என்ற அச்சமும் ஏற்பட்டுள்ளது!
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் அங்கு வெங்காய விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் நாசிக், புனே, சோலாப்பூர் போன்ற பகுதிகளிலிருந்து தமிழகத்திற்கு அனுப்பப்படும் பல்லாரி வெங்காயத்தின் வரத்து தற்போது குறைந்து வருவதாக தெரிகிறது.
தென் மாவட்டங்களின் முக்கிய காய்கறி மொத்த விற்பனை மையமாக மதுரை மாட்டுத்தாவணி சென்ட்ரல் மார்க்கெட் செயல்பட்டு வருகிறது. மதுரை மற்றும் சுற்றுவட்டாரங்கள் மட்டுமின்றி, மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்கிலிலிருந்தும் தினமும் இங்கு ஏராளமான காய்கறிகள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகிறது. இது மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இங்கு விற்பனையாகும் பல்லாரி வெங்காயத்தின் வரத்து குறைந்து வருகிறது.
சென்னை கோயம்பேடு மற்றும் மதுரை மாட்டுத்தாவணி உள்ளிட்ட முக்கிய சந்தைகளுக்கு வழக்கமாக தினமும் 60 முதல் 65 லாரிகளில் பல்லாரி வெங்காயம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த கனமழை காரணமாக வரத்து குறைந்து தற்போது 30 முதல் 35 லாரிகளாக குறைந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சந்தையில் வெங்காயத்தின் இருப்பு குறைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ள வியாபாரிகள், அதன் எதிரொலியாக இதற்கு முன்பு ரூ.20 முதல் ரூ.25 வரையே விற்பனையான பல்லாரி வெங்காயம் தற்போது உள்ள நிலையில் ரூ.30 முதல் ரூ.35 வரை விலை உயர்ந்துள்ளது.இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் சிறு வியாபாரிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
தற்போதே விலை உயர்ந்து காணப்படும் வெங்காயம், மகாராஷ்டிராவில் கனமழை நீடித்தால் வெங்காய வரத்து மேலும் பாதிக்கப்படும். அதன் விளைவாக வரும் நாட்களில் வெங்காயத்தின் விலை மேலும் உயர்ந்து ரூ.50 முதல் ரூ.60 வரை விற்பனையாகக்கூடும் என்று வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.மேலும் மேலும் வெங்காயம் விலை உயர்ந்தால் தினசரி காய்கறி விற்பனையாளர்கள், பொதுமக்கள் வெகுவாக பாதிப்படைவார்கள் என கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த விலை ஏற்றம் வெங்காயத்திற்கு மட்டும் தான் ஏற்பட்டுள்ளது. மகாராஷ்டிரா கனமழையால் மற்ற காய்கறியின் விலையில் பாதிப்பு எதுவும் இல்லை, வெங்காய உற்பத்தி மட்டுமே அங்கிருந்து அதிகமாக நடைபெறுவதால் வெங்காயத்தின் விலையில் மட்டுமே இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே மற்ற காய்கறிகள் வழக்கம் போல விற்பனையாகி வருகிறது என விற்பனையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.