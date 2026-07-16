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தமிழகத்தில் வெங்காய விலை கிடு கிடு உயர்வு!வரும் நாட்களில் ரூ.60ஐ தொடுமா?

Onion Price Hike : மகாராஷ்டிராவில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது, தீவிரமாக பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் மகாராஷ்டிராவின் பல பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு, நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அங்குள்ள வெங்காய விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் வெங்காயத்தின் விலை உயர்ந்து காணப்படுகிறது. மகாராஷ்டிராவில் கனமழை தொடர்ந்தால் தமிழகத்தில் வெங்காயத்தின் விலை உச்சம் தொடும் என வியாபாரிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

Written BySivashankar
Published: Jul 16, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:51 PM IST
தமிழகத்தில் வெங்காய விலை கிடு கிடு உயர்வு!வரும் நாட்களில் ரூ.60ஐ தொடுமா?
Image Credit: Onion Price Hike | Image Source : SSource: Bureau

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Sivashankar

Sivashankar

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