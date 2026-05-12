/யாரும் பேனர் வைக்கக் கூடாது! தவெக தொண்டர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு!

கள்ளக்குறிச்சியில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகி ஒருவரின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி, பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை உருவாக்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஏகோபித்த நம்பிக்கையை பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம், நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்தது. தவெக தலைவர் விஜய், போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். இதனால் ஆளுங்கட்சியாக மாறியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் தங்களது மாவட்டங்களில் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சில இடங்களில் இந்த கொண்டாட்டங்கள் சர்ச்சையாகவும், புகார்கள் எழும்பும் வகையிலும் மாறியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அண்மையில் கள்ளக்குறிச்சியில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகி ஒருவரின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி, பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை உருவாக்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகி ஒருவரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது ஆதரவாளர்களும் கட்சி தொண்டர்களும் மிகப் பிரம்மாண்டமான கொண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். இதற்காக அதிக எண்ணிக்கையில் கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் பேரணியாக வந்தனர். அப்போது இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த சிலர் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில் சத்தமாக ஹாரன்களை அடித்தும், கோஷங்களை எழுப்பியும் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், வாகனங்களை நடுரோட்டில் நிறுத்திவிட்டு பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இதனால் அந்த பகுதியில் மிகப்பெரிய போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இது பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திமுக மற்றும் அதிமுக போன்ற கட்சிகளின் செயல்பாடுகளைப்போலவே, புதிதாக வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத் தொண்டர்களும் இதேபோன்ற முறையில் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் சமூக வலைதளங்களில் எழுந்தன. இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
“தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் ஒன்றையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு தொடங்கப்பட்டதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகம். தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஏகோபித்த நம்பிக்கையைப் பெற்ற, தமிழ்ச் சொந்தங்களின் குடும்பத்தில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய வெற்றித் தலைவர், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகப் பெரிய பொறுப்பை நமக்குக் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதை நோக்கியே நாம் பயணிக்க வேண்டும்.
எனவே, கழகத் தோழர்கள் யாரும் பிறந்தநாள் விழா மற்றும் குடும்ப விழாக்கள் தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலைகளிலோ, மக்கள் அதிகம் கூடும் பொது இடங்களிலோ, அல்லது போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையிலோ எங்கும் பேனர்கள், பதாகைகள் உள்ளிட்டவற்றைக் கண்டிப்பாக வைக்கக் கூடாது. பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக எவ்விதக் கொண்டாட்டங்களிலும் யாரும் கண்டிப்பாக ஈடுபடக் கூடாது.
பேனர்கள், கொண்டாட்டங்கள் உள்ளிட்ட எவற்றின் வாயிலாகவும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் யாரேனும் நடந்துகொண்டால், அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதைக் கழகத் தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதலோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.” என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தலைமை நிலையச் செயலக அறிவிப்பு— TVK Party HQ (@TVKPartyHQ) May 12, 2026
கழகத் தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் ஒன்றையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு தொடங்கப்பட்டதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகம். தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஏகோபித்த நம்பிக்கையைப் பெற்ற, தமிழ்ச் சொந்தங்களின் குடும்பத்தில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய…