/நாகர்கோவில் கைதி மரணம் : அரசு நிவாரணத்தை வாங்காத குடும்பம்; அமைச்சர்களுக்கு நோஸ்-கட்

Nagercoil Sabari Varman Custodial Death : நாகர்கோவில் சிறையில் உயிரிழந்த மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் சபரிவர்மனின் உடலில் 19 இடங்களில் காயங்கள் இருப்பதாக உடற்கூராய்வில் தெரியவந்தது, இதனால் உடலை வாங்காமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுவரும் குடும்பத்தினரிடம் அமைச்சர்கள் சந்தித்து பேசினர். அரசு அறிவித்த நிவாரண தொகையை சபரி வர்மனின் குடும்பத்தினர் வாங்க மறுத்துவிட்டனர்,
உயிரிழந்த நாகர்கோவிலை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் சபரி வர்மன் உடலில் 19 இடங்களில் காயங்கள் இருந்தாக தெரியவந்ததை அடுத்து, இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரியும், உரிய நிவாரணம் கேட்டும் உடலை வாங்க மறுத்து குடும்பத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுவரை இந்த வழக்கில் சிறைக் காவலர்கள் 3 பேரும், சிறை கைதிகள் 8 பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் .
அமைச்சர்கள் ஸ்ரீநாத், ராஜேஷ்குமார், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் மற்றும் காவல் கண்காளிப்பாளர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் பாதிக்கப்பட்ட சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
அரசு சார்பில் சபரிவர்மனின் குடும்பத்திற்கு 10 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை மற்றும் தற்காலிக அரசுப் பணி ஆணையை வழங்க முன் வந்தனர்.
இதனை ஏற்க மறுத்த சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினர், சபரிவர்மனின் உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்ட வீடியோவை மறுஆய்வு செய்த பிறகு தான் சபரிவர்மனின் உடலை பெற்றுக்கொள்வோம் என தெரிவித்தனர்.
அமைச்சகர்களின் இந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவில் ஈத்தங்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் சபரிவர்மன், தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை (குட்கா) பொருட்களை விற்பனை செய்ததாக கூறி ஜூலை 9 அன்று கைது செய்யப்பட்டு, தெற்கு தாமரைக்குளம் காவல் நிலையத்தில் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, பின்னர் நாகர்கோவிலில் உள்ள மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில் அவர் தனது அறையில் மயங்கிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகவும், உடனடியாக ஆசாரிப்பள்ளத்திலுள்ள கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டதாகவும், அங்கே அவர் வரும்போதே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் சொன்னதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினரும், உறவினர்களும் மருத்துவமனைக்கு முன்பே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மரணத்திற்கான காரணம் கண்டறிந்து, உரிய நடவடிக்கை எடுத்த பின்னர் தான் உடலை பெற்றுக்கொள்வோம் என அவர்கள் தெரிவித்துவிட்டனர்.
ஜூலை 14 அன்று கே.கே.ஜி.எம்.சி.எச் மருத்துமனையில் நடந்த சபரிவர்மனின் பிரேதப் பரிசோதனையில், அவரின் உடலில் பல்வேறு காயங்கள், சிராய்ப்புகள் இருந்தது தெரியவந்தது. மேலும் வலது கையின் பின்புறம் ஏற்பட்ட காயம் என 19 காயங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது. உள்ளங்கை எலும்புகளில் தண்டு முறிவு இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது.
ஜூலை 14 அன்று தலைமை வார்டன்கள் என்.சுரேஷ் என்ற திருமலைநம்பி, என். ஜெஹான் மற்றும் ஜே. சிவகுமார் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
வார்டன்களிடம் நடத்தப்பட்ட மேலதிக விசாரணை மற்றும் பிற விசாரணைக்கு பின்னர் 8 உடன் சிறை கைதிகளும் கைது செய்யப்பட்டனர். வி.விஷ்ணு, குறுக்கு சாரதி என்கிற ஏ.சாரதி, ஏ.ஜெகன், ஜெ.சரத், ஆர்.வெரிய பெருமாள், ஜி.சேதுராம், ஏ.சேதுராம், ஆர். அரவிந்த் என்பவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.