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நாகர்கோவில் கைதி மரணம் : அரசு நிவாரணத்தை வாங்காத குடும்பம்; அமைச்சர்களுக்கு நோஸ்-கட்

Sabari Varman Custodial Death : குட்கா விற்பனை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சபரிவர்மன் நாகர்கோவில் சிறையில் உயிரிழந்த நிலையில் அரசு அறிவித்த நிவாரண தொகையை ஏற்க சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினர் மறுத்துவிட்டனர். இதனால் பேச்சுவார்த்தைக்காக வந்த அமைச்சர்கள் ஸ்ரீநாத், ராஜேஷ்குமார் ஆகியோர் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

Written BySivashankar
Published: Jul 17, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:58 PM IST
நாகர்கோவில் கைதி மரணம் : அரசு நிவாரணத்தை வாங்காத குடும்பம்; அமைச்சர்களுக்கு நோஸ்-கட்
Image Credit: Nagercoil Prisoner Sabari Varman | Image Source : Zee BureauSource: Bureau

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