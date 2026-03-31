ஒன்றிய அரசுக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் பதிலடி கொடுப்பார்கள் - திமுக எம்பி வில்சன்!

2014ல் இருந்து அம்பானியின் சொத்து மதிப்பு 500% மும், அதானியின் சொத்து 1000%க்கு மேலும் அதிகரித்துள்ளது என்று கூறப்படும் நிலையில், உலக பசி குறியீட்டில் இந்தியா 52வது இடத்தில் இருந்து 102வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது - திமுக எம்பி வில்சன்!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 31, 2026, 09:34 AM IST
  • நிதி மசோதா மீதான விவாதம்.
  • தமிழ்நாடு மக்கள் பதிலடி கொடுப்பார்கள்.
  • திமுக எம். பி. பி.வில்சன் உரை.

தமிழ்நாட்டுக்கு போதிய நிதி ஒதுக்காமல் திண்டாட வைத்ததற்காக வரும் தேர்தலில் திமுக தலைவரின் முழக்கத்துடன் ஒன்றிய அரசுக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் பதிலடி கொடுப்பார்கள் என நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற நிதி மசோதா மீதான விவாதத்தில் திமுக எம்.பி. பி. வில்சன் எச்சரித்துள்ளார். நாடாளுமன்ற 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 31ஆம் தேதி நடைபெற்று வருகிறது. பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தின் முதல்கட்டம் பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி முடிந்த நிலையில், மார்ச் 9ஆம் தேதி முதல் இரண்டாம் கட்டமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மாநிலங்களவையில் நிதி மசோதா மீதான விவாதத்தில் பேசிய திமுக எம். பி. பி.வில்சன் உரையாற்றினார்.

ஒன்றிய அரசு

அப்போது, எல்லோருக்கும் எல்லாவற்றையும் கொடுப்போம் என்று சொல்ல ஆட்சிக்கு வந்த ஒன்றிய அரசு, பலருக்கு சுமைகலையும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு நன்மைகளையும் வழங்கும் ஒரே மாதிரியான முழக்கங்களுடனும், பட்ஜெட்டுடனும் செயல்படும் அரசாக உள்ளது. யுவசக்தி பட்ஜெட் என வடிவமைக்கப்பட நிலையில், வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் மலிந்து, இந்தியா நாடே வேலையில்லா நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. சர்வதேச தரவுகளின்படி வேலைவாய்ப்பற்ற 83% இளைஞர்கள் என்பது மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. 29 வயது வரை உள்ள பட்டதாரிகளின் வேலையின்மை அதிகமாக உள்ளது. “யுவசக்தி” போன்ற முழக்கங்கள்வேலைகளை உருவாக்காது. வேலைவாய்ப்பற்றவர்களுக்கு இந்த நிதி மசோதா என்ன செய்துள்ளது? இந்தியாவின் 90% க்கும் அதிகமான தொழிலாளர்களை பணியமர்த்தும் அமைப்புசாரா துறையினருக்கு நியாயமான பாதுகாப்பு இல்லை.

அம்பானியின் சொத்து மதிப்பு

2014ல் இருந்து அம்பானியின் சொத்து மதிப்பு 500% மும், அதானியின் சொத்து 1000%க்கு மேலும் அதிகரித்துள்ளது என்று கூறப்படும் நிலையில், உலக பசி குறியீட்டில் இந்தியா 52வது இடத்தில் இருந்து 102வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது. வருமான சமத்துவமின்மையை நிவர்த்தி செய்வதற்கும், தேவைப்படுபவர்களுக்கு உதவுவதற்கும் நிதி மசோதா என்ன செய்கிறது? பெரும் பணக்காரர்களுக்கு வரி விதிக்குமா? செல்வ வரியை அறிமுகப்படுத்துகிறதா? பரம்பரை வரி விதிக்கிறதா? இது மறுபகிர்வு செய்ய முயற்சிக்கிறதா? என்றால் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் பல்வேறு வரிகளில் நிறுவனங்களுக்கு  சலுகைகளை வழங்குவருகிறது. கடந்த ஆண்டை விட நலத்திட்ட செலவுகள் ரூ. 59,456 கோடி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏழைகளை ஆதரிக்கும் திட்டங்களான  MGNREGA, PMAY, PMJAY, PM POSHAN, பயிர் காப்பீடு ஆகிய அனைத்தும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டுள்ளன. உர மானியம் குறைந்துள்ளது. உணவு மானியம் குறைக்கப்படுகிறது. எரிபொருள் ஆதரவு சுருங்கி வருகிறது. கோடீஸ்வரர்களின் இருப்பை பலப்படுத்துவதற்காக ஏழைகளின் உயிர்நாடியை ஒன்றிய அரசு பறிக்கிறது.

எல்பிஜி பற்றாக்குறை

ஆண்டுக்கு சுமார் 31 மில்லியன் டன்கள் நுகர்வு உள்ள எல்பிஜி பற்றாக்குறையை போக்க என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன?  இந்த மேற்கு ஆசிய உலகளாவிய பதட்டங்களுக்கு தீர்வு காண பட்ஜெட்டில் ஏதேனும் ஏற்பாடு உள்ளதா? எரிசக்தி ஆதாரங்களை திறமையாக பல்வகைப்படுத்துவதில் அரசாங்கம் தவறியதே காரணம். குழாய் வழி எரிவாயு அணுகல் உள்ளவர்கள் LPG இல் இருந்து துண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று சமீபத்தில் அரசாங்கம் அறிவித்தது. முழுமையாக மாறாததற்கு அதிக செலவுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகள் உட்பட காரணங்கள் ஆன மாற்றங்களை உடனடியாக கட்டாயப்படுத்தாமல் மெதுவாகவும், குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஊக்குவிக்கவும் அனுமதிக்க வேண்டும். நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு, கட்டமைப்பான வரி விலக்கு இல்லை, சேமிப்பு அல்லது வருமானத்தை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துவதற்கு எந்த ஊக்கமும் இல்லை. மாறாக, எந்த வரம்பும் இல்லாமல் வரி அதிகாரிகள் முடிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளை கூட மீண்டு மீண்டும் திறக்க முடியும் என்பது வரி பயங்கரவாதம் ஆகும்.

விவசாயிகளுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை

இன்னும் விவசாயிகளுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலைக்கான சட்டப்பூர்வ உத்தரவாதம் இல்லை, கடன், காலநிலை அபாயங்கள், விவசாய சீர்திருத்தம் இல்லாததால் விவசாயிகள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்படுகின்றனர், தற்கொலைகள் தொடர்கின்றன என்பதை எல்லாம் இந்த ஒன்றிய அரசு பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. பாதுகாப்பு, எரிசக்தி, துறைமுகங்கள், விமான நிலையங்கள் போன்ற முக்கிய துறைகளில் ஏகபோகங்களின் வளர்ந்து வரும் போக்கு தேசிய நலனுக்கு எதிரானது. டிஸ்காம்கள் வாங்கும் மின்சாரத்தின் விலை உயர்ந்து, வாடிக்கையாளர்களின் மேல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. 4.3% நிதிப்பற்றாக்குறை என்ற இலக்குடன் ஒன்றிய அரசு செயல்படுகிறது. ஆனால் மானியங்களை குறைப்பதன் மூலமும், சுமையை ஏழைகளின் மீது சுமத்துவதன் மூலமும் இலக்கை அடைய முடியாது.

இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கான கடன் 55.6% ஆக உள்ளது, வட்டி செலுத்தும் மொத்த செலவினங்களுக்காக 20% செலவழிக்கிறது. மொத்த வரி வருவாய் வளர்ச்சி 8% மட்டுமே உள்ளது, 3.2% பணவீக்கம் பற்றி ஒன்றிய அரசு பேசலாம், ஆனால் இந்த அவையை விட்டு வெளியில் என்ன நடக்கிறது என்பதை  நிதியமைச்சர் பார்க்க வேண்டும். ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி வண்டி ஓட்டுகிறார், ஒரு விவசாயி விதைக்காக கடன் வாங்குகிறார், ஒரு சிறு வணிகம் அமைதியாக மூடப்படுகிறது, ஒரு குடும்பம் அதன் உணவில் இருந்து புரத சத்தை குறைக்கிறது, பட்டதாரிகள் வேலையின்றி உள்ளனர் என்பதையெல்லாம் அவர் பார்க்க வேண்டும். வளர்ச்சி அறிவிக்கப்படுகிறது ஆனால் அவற்றின் முடிவுகள் எங்கே? ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு கோடி வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்தீர்களே? தற்போது 12 ஆண்டுகள் ஆகின்றன அப்படியென்றால் 24 கோடி வேலைவாய்ப்புகள் எங்கே உருவாக்கப்பட்டுள்ளன? விவசாயிகளை இரட்டிப்பாக்குவதாக வாக்குறுதி அளித்தீர்களே அவர்களுக்கான வருமானம் எங்கே? என்று கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

